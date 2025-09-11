REKLAMA
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było

Polsat Box Go wprowadził nowe pakiety. W ofercie znalazła się nowość, czyli pakiet Polsat Lovers, który umożliwia dostęp do treści za grosze.

Anna Bortniak
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Polsat Box Go to jeden z serwisów, który może pochwalić się bogatą ofertą. Subskrybenci platformy uzyskują bowiem nie tylko dostęp do filmów prosto z kinowych ekranów czy uwielbianych rodzimych seriali, ale również do kanałów telewizyjnych, gdzie mogą oglądać ulubione programy na żywo (a po emisji również powtórki). Dodatkowo istnieje możliwość śledzenia sportowych rywalizacji za sprawą pakietu sportowego, który można połączyć z ofertą filmowo-serialową.

Do tej pory serwis oferował trzy podstawowe pakiety: pakiet Start, pakiet Premium i pakiet Sport. Zainteresowani użytkownicy mogli również połączyć subskrypcję Polsat Box Go z Disney+ i z pakietem Plusa. Obecnie serwis przedstawił zaktualizowaną ofertę, w której znalazł się zupełnie nowy pakiet.

Polsat Box Go wprowadza nowy pakiet Polsat Lovers

Obecnie w ofercie Polsat Box Go znajdują się 4 pakiety: pakiet Start, pakiet Premium, pakiet Premium Sport i pakiet Polsat Lovers. Ten ostatni jest nowością w serwisie, który umożliwia subskrybentom na jeszcze tańszy dostęp do ulubionych treści. Pakiet Polsat Lovers kosztuje bowiem jedynie 20 zł za miesiąc, a w cenie subskrybcji znajduje się:

  • 70 kanałów, w tym 22 największe kanały, m.in. TVP1, TVP2, Polsat, TVN i więcej,
  • 50 kanałów Polsatu, w tym Polsat Sport, Polsat News i inne.

Pakiet Polsat Lovers umożliwia dodatkowo konsumowanie treści bez przerwy na reklamy na 3 urządzeniach jednocześnie. W ramach jednego konta można utworzyć 5 profili.

Polsat Box Go - nowe pakiety 2025

Jest to dobra wiadomość nie tylko dla fanów programów telewizyjnych, ale również dla miłośników sportowych emocji, którzy nie chcą inwestować w nowy pakiet Premium Sport. Ponadto, jeśli chodzi o tych widzów, którzy wcześniej posiadali pakiet Sport, nie muszą się oni martwić, że oferta wygaśnie - biuro prasowe Cyfrowego Polsatu poinformowało, że pakiet Sport, który kosztował 40 zł za miesiąc (Premium Sport to koszt 50 zł) będzie dostępnych dla subskrybentów, dopóki będzie opłacany.

W ofercie wciąż dostępny jest pakiet Start z reklamami za 30 zł rocznie, czyli 2,5 zł miesięcznie, a niebawem do każdego pakietu będzie można dokupić również dostęp do popularnych serwisów streamingowych, m.in. do Disney+ i SkyShowtime.

O Polsacie czytaj w Spider's Web:

