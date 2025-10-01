Polsat Box Go to doskonała alternatywa dla klasycznej TV. Dowód? Nowa oferta
Po co się rozdrabniać, skoro można mieć wszystko w jednym? A "wszystko" oznacza telewizję i serwis streamingowy z najlepszymi filmami i serialami oraz wydarzeniami sportowymi. Polsat Box Go wprowadził nową ofertę, która jest nie tylko doskonałą alternatywą dla tradycyjnej oferty telewizyjnej, ale również konkurencją dla popularnych platform VOD.
Polsat Box Go to jeden z serwisów, który może pochwalić się bogatą ofertą. Przez lata funkcjonowania na rynku platforma ewoluowała pod względem treści, co zmieniło jej wizerunek w oczach widzów. Dziś to miejsce, gdzie można obejrzeć nie tylko rodzime seriale i najgorętsze premiery telewizyjnych programów, ale również kinowe hity prosto z wielkich ekranów oraz transmisje sportowe na żywo.
Serwis to jednak przede wszystkim coś dla tych widzów, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnej telewizji - Polsat Box Go oferuje dostęp do ponad 180 kanałów TV, wśród których znajdują się nie tylko wszystkie główne kanały, ale również stacje sportowe, popularnonaukowe, rozrywkowe i wiele, wiele innych. To część mocnej oferty Polsat Box Go, którą subskrybenci mogą dopasować według swoich preferencji. Oto nowe pakiety.
Polsat Box Go: nowa oferta łączy streaming i telewizję w jednym
Polsat Box Go przedstawił nową, uproszczoną ofertę. Każdy pakiet łączy najlepsze cechy telewizji i streamingu poprzez solidną ofertę kanałów telewizyjnych oraz bogatej biblioteki z treściami na życzenie. Widzowie mogą dobierać pakiety według własnych preferencji w zależności od tego, na czym najbardziej im zależy. Każdy następny pakiet w nowej ofercie zawiera wszystko to, co poprzedni oraz jest wzbogacony o kolejne kanały i treści. Jakie to pakiety?
Wśród nowości znalazły się przede wszystkim 3 proste pakiety, dzięki którym małym kosztem można otrzymać dostęp do kanałów TV, treści na życzenie oraz transmisji sportowych. Są to:
- pakiet Polsat Lovers
- pakiet Premium
- pakiet Premium Sport
Pakiet Polsat Lovers (20 zł/30 dni) to pakiet z największymi kanałami TV, oparty o treści i kanały od Telewizji Polsat. To świetna alternatywa dla fanów produkcji Polsatu i tradycyjnej telewizji, ponieważ subskrybenci otrzymują dostęp do uwielbianych programów i seriali na życzenie bez przerwy na reklamy. Dodatkowo pakiet Polsat Lovers zawiera 70 kanałów TV (w tym: 22 największe stacje, m.in. Polsat, TVN, TVP1, TVP2, Puls i Czwórka, 50 kanałów Polsatu, m.in. Polsat Sport 1-3, Polsat Sport Fight, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, kanały internetowe), a także całą bibliotekę VOD Polsatu i Czwórki.
Pakiet Premium (30 zł/30 dni) zawiera w sobie wszystko to, co pakiet Polsat Lovers, również bez reklam, a dodatkowo dostęp do filmów i seriali od największych nadawców, a także kolejnych 93 kanałów telewizyjnych (czyli w sumie 160 kanałów w pakiecie). Wśród nich: kanały ogólne, sportowe, filmowo-serialowe, informacyjne, popularnonaukowe, rozrywkowe i dla dzieci (Wydarzenia 24, Polsat Film, Paramount Network, Kino TV, Warner TV, BBC First, AXN, Cinemax, Discovery Channel, History, National Geographic, Disney Channel i inne). Posiadacze Pakietu Premium otrzymują dostęp do przedpremierowych odcinków seriali Polsatu.
Pakiet Premium Sport (50 zł/30 dni) to idealna propozycja dla fanów sportowych emocji. Oprócz tego, że zawiera w sobie wszystko to, co pakiet Premium, również bez reklam, to oferuje dostęp do 17 wyjątkowych kanałów sportowych. W skład pakietu Premium Sport wchodzą: 180 kanałów TV (w tym 24 kanały sportowe, m.in. Polsat Sport Premium 1-2, Polsat Sport Extra 1-4 , Eleven Sports 1-4, Eurosport 1-2, Polsat Sport 1-3 i inne), dodatkowe transmisje sportowe, które nie będą emitowane na antenie (m.in. Liga Konferencji UEFA, Liga Europy UEFA, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Liga Portugal i inne), a także największe i najpopularniejsze wydarzenia i dyscypliny (m.in. PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i Europy w siatkówce, Formula 1).
W ofercie Polsat Box Go znajdują się również:
- Pakiet Start (30 zł za rok) z 40 kanałami TV
- Pakiet Polonia (45 zł za miesiąc) dla osób spoza granic kraju
- Pakiet Plus dla klientów sieci Plus z 50 kanałami TV
- Pakiet Ukraina (15 zł za miesiąc) z 30 kanałami TV
Subskrybenci, wybierając Polsat Box Go, mogą zaoszczędzić, jeśli chodzi o treści innych dużych graczy. Dzięki ofercie serwisu widzowie mogą wykupić również pakiet Premium z dostępem do Disney+ lub pakiet Premium z dostępem do SkyShowtime.
Polsat Box Go dysponuje również bogatą biblioteką filmów. Oprócz produkcji, które znajdują się w danym pakiecie, użytkownicy mogą również skorzystać z opcji jednorazowego wypożyczenia na 48 godzin. W ofercie znajdują się zarówno uwielbiane klasyki, jak i tytuły prosto z kinowych ekranów, w tym: "Materialiści", "Diva Futura", "28 lat później", "Wszystkie odcienie światła", "Red Sonja", "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" czy "Koszmar minionego lata", a także produkcje z kolekcji Klub Konesera zbierającej tytuły kina niezależnego i festiwalowego od Gutek Film czy Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.
Więcej informacji na temat nowych pakietów Polsat Box Go znajduje się pod tym linkiem.