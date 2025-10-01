Polsat Box Go to doskonała alternatywa dla klasycznej TV. Dowód? Nowa oferta

Ładowanie...

Polsat Box Go to jeden z serwisów, który może pochwalić się bogatą ofertą. Przez lata funkcjonowania na rynku platforma ewoluowała pod względem treści, co zmieniło jej wizerunek w oczach widzów. Dziś to miejsce, gdzie można obejrzeć nie tylko rodzime seriale i najgorętsze premiery telewizyjnych programów, ale również kinowe hity prosto z wielkich ekranów oraz transmisje sportowe na żywo.

Serwis to jednak przede wszystkim coś dla tych widzów, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnej telewizji - Polsat Box Go oferuje dostęp do ponad 180 kanałów TV, wśród których znajdują się nie tylko wszystkie główne kanały, ale również stacje sportowe, popularnonaukowe, rozrywkowe i wiele, wiele innych. To część mocnej oferty Polsat Box Go, którą subskrybenci mogą dopasować według swoich preferencji. Oto nowe pakiety.

Polsat Box Go: nowa oferta łączy streaming i telewizję w jednym

Polsat Box Go przedstawił nową, uproszczoną ofertę. Każdy pakiet łączy najlepsze cechy telewizji i streamingu poprzez solidną ofertę kanałów telewizyjnych oraz bogatej biblioteki z treściami na życzenie. Widzowie mogą dobierać pakiety według własnych preferencji w zależności od tego, na czym najbardziej im zależy. Każdy następny pakiet w nowej ofercie zawiera wszystko to, co poprzedni oraz jest wzbogacony o kolejne kanały i treści. Jakie to pakiety?

Wśród nowości znalazły się przede wszystkim 3 proste pakiety, dzięki którym małym kosztem można otrzymać dostęp do kanałów TV, treści na życzenie oraz transmisji sportowych. Są to:

pakiet Polsat Lovers

pakiet Premium

pakiet Premium Sport

Pakiet Polsat Lovers (20 zł/30 dni) to pakiet z największymi kanałami TV, oparty o treści i kanały od Telewizji Polsat. To świetna alternatywa dla fanów produkcji Polsatu i tradycyjnej telewizji, ponieważ subskrybenci otrzymują dostęp do uwielbianych programów i seriali na życzenie bez przerwy na reklamy. Dodatkowo pakiet Polsat Lovers zawiera 70 kanałów TV (w tym: 22 największe stacje, m.in. Polsat, TVN, TVP1, TVP2, Puls i Czwórka, 50 kanałów Polsatu, m.in. Polsat Sport 1-3, Polsat Sport Fight, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, kanały internetowe), a także całą bibliotekę VOD Polsatu i Czwórki.

Pakiet Premium (30 zł/30 dni) zawiera w sobie wszystko to, co pakiet Polsat Lovers, również bez reklam, a dodatkowo dostęp do filmów i seriali od największych nadawców, a także kolejnych 93 kanałów telewizyjnych (czyli w sumie 160 kanałów w pakiecie). Wśród nich: kanały ogólne, sportowe, filmowo-serialowe, informacyjne, popularnonaukowe, rozrywkowe i dla dzieci (Wydarzenia 24, Polsat Film, Paramount Network, Kino TV, Warner TV, BBC First, AXN, Cinemax, Discovery Channel, History, National Geographic, Disney Channel i inne). Posiadacze Pakietu Premium otrzymują dostęp do przedpremierowych odcinków seriali Polsatu.

Pakiet Premium Sport (50 zł/30 dni) to idealna propozycja dla fanów sportowych emocji. Oprócz tego, że zawiera w sobie wszystko to, co pakiet Premium, również bez reklam, to oferuje dostęp do 17 wyjątkowych kanałów sportowych. W skład pakietu Premium Sport wchodzą: 180 kanałów TV (w tym 24 kanały sportowe, m.in. Polsat Sport Premium 1-2, Polsat Sport Extra 1-4 , Eleven Sports 1-4, Eurosport 1-2, Polsat Sport 1-3 i inne), dodatkowe transmisje sportowe, które nie będą emitowane na antenie (m.in. Liga Konferencji UEFA, Liga Europy UEFA, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Liga Portugal i inne), a także największe i najpopularniejsze wydarzenia i dyscypliny (m.in. PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, mistrzostwa świata i Europy w siatkówce, Formula 1).

Polsat Box Go - nowe pakiety

W ofercie Polsat Box Go znajdują się również:

Pakiet Start (30 zł za rok) z 40 kanałami TV

Pakiet Polonia (45 zł za miesiąc) dla osób spoza granic kraju

Pakiet Plus dla klientów sieci Plus z 50 kanałami TV

Pakiet Ukraina (15 zł za miesiąc) z 30 kanałami TV

Subskrybenci, wybierając Polsat Box Go, mogą zaoszczędzić, jeśli chodzi o treści innych dużych graczy. Dzięki ofercie serwisu widzowie mogą wykupić również pakiet Premium z dostępem do Disney+ lub pakiet Premium z dostępem do SkyShowtime.

Polsat Box Go dysponuje również bogatą biblioteką filmów. Oprócz produkcji, które znajdują się w danym pakiecie, użytkownicy mogą również skorzystać z opcji jednorazowego wypożyczenia na 48 godzin. W ofercie znajdują się zarówno uwielbiane klasyki, jak i tytuły prosto z kinowych ekranów, w tym: "Materialiści", "Diva Futura", "28 lat później", "Wszystkie odcienie światła", "Red Sonja", "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" czy "Koszmar minionego lata", a także produkcje z kolekcji Klub Konesera zbierającej tytuły kina niezależnego i festiwalowego od Gutek Film czy Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.

Więcej informacji na temat nowych pakietów Polsat Box Go znajduje się pod tym linkiem.

