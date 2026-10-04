Już nigdy nie spojrzę na podcasty true crime tak samo. Podcaster - recenzja

Łukasz Płonka jest podcasterem w dziedzinie true crime. Badanie spraw kryminalnych to dla niego codzienność, choć nie jest najlepszym z najlepszych. Pewnego dnia okazuje się, że zostaje wplątany w jedną ze zbrodni, wychodząc z roli narratora historii i stając się jej niechlubnym bohaterem. Co gorsza, okoliczności wskazują na to, że sprawcą może okazać się on sam. Sumienie Płonki jest oczywiście czyste, przynajmniej jeśli chodzi o ten przypadek. Podcaster postanawia zagłębić się w sprawę, aby oczyścić się z zarzutów.

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Podcaster - recenzja książki Magdaleny Majcher

Wszystko zaczyna się pewnego dnia, kiedy Płonka budzi się w mieszkaniu w Katowicach po zakrapianej imprezie. Nie wie jeszcze, że gigantyczny kac to będzie pikuś w porównaniu z tym, co zaraz go czeka. Płonka odbiera bowiem telefon od Leny Polkowskiej, dziennikarki śledczej, a zarazem jego kochanki. Spanikowana kobieta informuje go, że Miłosz Majchrzak, inny popularny podcaster true crime, został zamordowany, a internauci spekulują, że jednym z podejrzanych może być właśnie Łukasz. Panowie poprztykali się podczas niedawnego konwentu dla podcasterów i teraz Płonka jest na celowniku policji.

Od tej pory podcaster zagłębia się w sprawę, aby odkryć tożsamość mordercy Majchrzaka, przenikając do świata, który do tej pory komentował zza mikrofonu. Konsultuje się przy tym z Polkowską, która również bierze udział w śledztwie. Płonka wraca do również do starych, nierozwiązanych spraw, o których opowiadał Miłosz, odkrywając po drodze coraz większe sekrety, które krok po kroku przybliżają go do odkrycia prawdy na temat morderstwa jego kolegi po fachu.

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Koncept na historię bardzo mnie zaskoczył i zaintrygował. Pomysł na poprowadzenie fabuły w taki sposób, by wydarzenia z teraźniejszości przeplatały się z fragmentami podcastu Majchrzaka był genialny. Sam fakt uczynienia głównym bohaterem podcastera true crime, który nie ma, co prawda, takiej mocy jak policjant, detektyw czy dziennikarz, ale ma swoje dojścia i jest w stanie zbadać dogłębnie daną sprawę, był odświeżający. Dzięki temu możemy trochę odpocząć od policyjnych wyg, ponurych śledczych i goniących za sensacją dziennikarzy. Szczególnie że podcasty kryminalne są w cenie.

Podcaster - nowy kryminał Magdaleny Majcher

Mam jednak z "Podcasterem" problem - nie polubiłam się z bohaterami książki. Płonka był irytującą postacią, co ma też swoje dobre strony, bo wzbudził we mnie jakąś emocję i nie był krystalicznie czysty. Jednak przez to, jak został przedstawiony, nie chciałam mu kibicować. Polkowska z kolei była charakterna, ale śliska. Praca tej bohaterki została przedstawiona po łebkach i miałam wrażenie, że została wprowadzona do historii tylko po to, aby znalazła się w niej jakaś postać kobieca. Przez to, że nie lubiłam ani Łukasza, ani Leny, nie mogłam się w pełni zanurzyć w opowieść. Dużo bardziej interesowały mnie fragmenty podcastu Majchrzaka.

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"Podcaster" mnie nie zachwycił, ale bardzo doceniam oryginalność tej powieści. Majcher, z której twórczością już kilkukrotnie miałam okazję się zapoznać, jest powiewem świeżości w kryminalnym gatunku. To również książka, która sprawiła, że na podcasty true crime będę patrzyć zupełnie inaczej pod względem bezpieczeństwa prawdziwych podcasterów, którzy zagłębiają się w sprawy kryminalne. Zmieniła moje myślenie i wasze również może zmienić.

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