W jakiej kolejności czytać Jacka Reachera? Są 2 sposoby

"Reacher" to uwielbiany serial akcji od Prime Video stworzony przez Nicka Santorę. Produkcja koncentruje się na Jacku Reacherze, byłym oficerze żandarmerii wojskowej, który niesłusznie zostaje aresztowany za morderstwo. Opowiada o tym 1. sezon serialu, który jest oparty o powieść Childa o tytule "Poziom śmierci". Kolejne odsłony również opierają się o książki tego autora, w tym: "Elitę zabójców", "Siłę perswazji" oraz "Jutro możesz zniknąć". Podstawą nadchodzącego 5. sezonu będzie natomiast tytuł "Zmuś mnie".

Przypomnijmy, że Santora nie adaptuje sezonów "Reachera" po kolei - zarówno jeśli chodzi o datę wydania, jak i chronologię historii. Zatem gdyby ktoś chciał zapoznać się z materiałem źródłowym, musiałby podejść do tego zadania inaczej. W jakiej kolejności czytać książki o Jacku Reacherze? Podpowiadamy.

REKLAMA

Jack Reacher - w jakiej kolejności czytać książki Lee Childa?

Cykl o Jacku Reacherze składa się z 31 książek. Są to nie tylko powieści, ale również opowiadania. Niektóre z nich napisał sam Child, a niektóre zostały stworzone wraz z jego bratem, Andrew. Struktura kolejnych powieści nie jest liniowa - w niektórych powieściach autor decyduje się na przeskok czasowy i zamiast kontynuować historię wraca do przeszłości Reachera.

Może to nastręczać czytelnikom problemów w lekturze, ale z drugiej strony daje im możliwość wyboru pod względem tego, w jakiej kolejności chcą czytać książki. Sposoby są 2: fani mogą sięgać po kolejne powieści zgodnie z datą publikacji lub podążając za chronologią wydarzeń. W poszczególnych przypadkach kolejność czytania prezentuje się następująco:

REKLAMA

Jack Reacher - kolejność czytania książek zgodnie z datą publikacji

Poziom śmierci (1997) Uprowadzony (1998) Wróg bez twarzy (1999) Podejrzany (2000) Echo w płomieniach (2001) W tajnej służbie (2002) Siła perswazji (2003) Nieprzyjaciel (2004) Jednym strzałem (2005) Bez litości (2006) Elita zabójców (2007) Nic do stracenia (2008) Jutro możesz zniknąć (2009) 61 godzin (2010) Czasami warto umrzeć (2010) Ostatnia sprawa (2011) Poszukiwany (2012) Nigdy nie wracaj (2013) Sprawa osobista (2014) Zmuś mnie (2015) Sto milionów dolarów (2016) Adres nieznany (2017) Nocna runda (2017) Czas przeszły (2018) Zgodnie z planem (2020) Strażnik (2021) Lepiej już umrzeć (2021) Bez planu B (2022) Sekret (2024) Tajny raport (2025) Strategia wyjścia (2026)

Jack Reacher - kolejność czytania książek zgodnie z chronologią wydarzeń

Nieprzyjaciel Sekret Sto milionów dolarów Ostatnia sprawa Poziom śmierci Umrzeć próbując Wróg bez twarzy Podejrzany Echo w płomieniach Bez pudła Siła perswazji Jednym strzałem Bez litości Elita zabójców Nic do stracenia Jutro możesz zniknąć 61 godzin Czasami warto umrzeć Poszukiwany Nigdy nie wracaj Sprawa osobista Zmuś mnie Nocna runda Adres nieznany Czas przeszły Zgodnie z planem Strażnik Lepiej już umrzeć Bez planu B Tajny raport Strategia wyjścia

Niezależnie od tego, w jaki sposób czytelnicy zdecydują się przeczytać powieści, każda opcja da im okazję, aby jeszcze lepiej poznać uwielbianego bohatera, który znów jest na ustach widzów za sprawą serialu od Prime Video.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...