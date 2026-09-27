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W jakiej kolejności czytać Jacka Reachera? Są 2 sposoby

Widzowie, którzy pokochali serial "Reacher", z pewnością zainteresowali się również książkami, na podstawie których powstała produkcja od Prime Video. W jakiej kolejności czytać powieści autorstwa Lee Childa? Są 2 sposoby.

Anna Bortniak
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"Reacher" to uwielbiany serial akcji od Prime Video stworzony przez Nicka Santorę. Produkcja koncentruje się na Jacku Reacherze, byłym oficerze żandarmerii wojskowej, który niesłusznie zostaje aresztowany za morderstwo. Opowiada o tym 1. sezon serialu, który jest oparty o powieść Childa o tytule "Poziom śmierci". Kolejne odsłony również opierają się o książki tego autora, w tym: "Elitę zabójców", "Siłę perswazji" oraz "Jutro możesz zniknąć". Podstawą nadchodzącego 5. sezonu będzie natomiast tytuł "Zmuś mnie".

Przypomnijmy, że Santora nie adaptuje sezonów "Reachera" po kolei - zarówno jeśli chodzi o datę wydania, jak i chronologię historii. Zatem gdyby ktoś chciał zapoznać się z materiałem źródłowym, musiałby podejść do tego zadania inaczej. W jakiej kolejności czytać książki o Jacku Reacherze? Podpowiadamy.

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Jack Reacher - w jakiej kolejności czytać książki Lee Childa?

Cykl o Jacku Reacherze składa się z 31 książek. Są to nie tylko powieści, ale również opowiadania. Niektóre z nich napisał sam Child, a niektóre zostały stworzone wraz z jego bratem, Andrew. Struktura kolejnych powieści nie jest liniowa - w niektórych powieściach autor decyduje się na przeskok czasowy i zamiast kontynuować historię wraca do przeszłości Reachera.

Może to nastręczać czytelnikom problemów w lekturze, ale z drugiej strony daje im możliwość wyboru pod względem tego, w jakiej kolejności chcą czytać książki. Sposoby są 2: fani mogą sięgać po kolejne powieści zgodnie z datą publikacji lub podążając za chronologią wydarzeń. W poszczególnych przypadkach kolejność czytania prezentuje się następująco:

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Jack Reacher - kolejność czytania książek zgodnie z datą publikacji

  1. Poziom śmierci (1997)
  2. Uprowadzony (1998)
  3. Wróg bez twarzy (1999)
  4. Podejrzany (2000)
  5. Echo w płomieniach (2001)
  6. W tajnej służbie (2002)
  7. Siła perswazji (2003)
  8. Nieprzyjaciel (2004)
  9. Jednym strzałem (2005)
  10. Bez litości (2006)
  11. Elita zabójców (2007)
  12. Nic do stracenia (2008)
  13. Jutro możesz zniknąć (2009)
  14. 61 godzin (2010)
  15. Czasami warto umrzeć (2010)
  16. Ostatnia sprawa (2011)
  17. Poszukiwany (2012)
  18. Nigdy nie wracaj (2013)
  19. Sprawa osobista (2014)
  20. Zmuś mnie (2015)
  21. Sto milionów dolarów (2016)
  22. Adres nieznany (2017)
  23. Nocna runda (2017)
  24. Czas przeszły (2018)
  25. Zgodnie z planem (2020)
  26. Strażnik (2021)
  27. Lepiej już umrzeć (2021)
  28. Bez planu B (2022)
  29. Sekret (2024)
  30. Tajny raport (2025)
  31. Strategia wyjścia (2026)

Jack Reacher - kolejność czytania książek zgodnie z chronologią wydarzeń

  1. Nieprzyjaciel
  2. Sekret
  3. Sto milionów dolarów
  4. Ostatnia sprawa
  5. Poziom śmierci
  6. Umrzeć próbując
  7. Wróg bez twarzy
  8. Podejrzany
  9. Echo w płomieniach
  10. Bez pudła
  11. Siła perswazji
  12. Jednym strzałem
  13. Bez litości
  14. Elita zabójców
  15. Nic do stracenia
  16. Jutro możesz zniknąć
  17. 61 godzin
  18. Czasami warto umrzeć
  19. Poszukiwany
  20. Nigdy nie wracaj
  21. Sprawa osobista
  22. Zmuś mnie
  23. Nocna runda
  24. Adres nieznany
  25. Czas przeszły
  26. Zgodnie z planem
  27. Strażnik
  28. Lepiej już umrzeć
  29. Bez planu B
  30. Tajny raport
  31. Strategia wyjścia

Niezależnie od tego, w jaki sposób czytelnicy zdecydują się przeczytać powieści, każda opcja da im okazję, aby jeszcze lepiej poznać uwielbianego bohatera, który znów jest na ustach widzów za sprawą serialu od Prime Video.

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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
Jack Reacherlee child
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