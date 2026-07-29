Zakończenie Podejrzliwych. O co tak naprawdę chodzi w thrillerze Netfliksa?

Artykuł zawiera spoilery filmu "Podejrzliwi".

Subskrybenci Netfliksa nie mogą oderwać się od filmu "Podejrzliwi", który od zeszłego tygodnia nie schodzi z listy najpopularniejszych produkcji. Skupia się on na Ruth, młodej dziewczynie, która po tajemniczej śmierci matki wraca do rodzinnego domu. Tam będzie musiała zweryfikować swoje podejrzenia, jakoby to jej ojciec był sprawcą morderstwa. Kto okazał się być prawdziwym winowajcą? Wyjaśniamy zakończenie hiszpańskiego thrillera.

Podejrzliwi - o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy thriller na Netflix

Matka Ruth, zgodnie ze słowami jej męża, Martina, w wieczór swojej śmierci miała być pijana. Według Martina kobieta poszła do łazienki, aby się wykąpać, biorąc ze sobą lampkę wina. Tam, za zamkniętymi drzwiami, rzekomo upadła i zginęła na miejscu od uderzenia. Ruth miała jednak wątpliwości co do tej wersji wydarzeń - dziewczyna uzmysłowiła sobie bowiem, że kieliszek został na stole w kuchni, a jej matka raczej stroniła od alkoholu.

Wyjaśnienie tej zagadki jest zaskakujące, ponieważ okazało się, że Lucii nikt nie zabił, a zeznania Martina były prawdziwe. Kobieta tego wieczoru była pijana (choć rzadko piła alkohol), zamknęła się w łazience (choć z reguły tego nie robiła) i upadła pod prysznicem, co doprowadziło do śmierci. Wyszło na jaw, że Lucia zaczęła pić, ponieważ odkryła, że Martin i Berta, jego przyjaciółka, mają swoje tajemnice związane z firmą farmaceutyczną. Para była przekonana, że Certyx porywa dzieci, co okazało się nieprawdą. Ostatecznie oboje doprowadzili do swojej śmierci, detonując ładunki wybuchowe.

W filmie mowa była również o porwanym Alejandro. Martin podejrzewał, że został on porwany przez Certyx, który następnie poddał go eksperymentom i zamordował. Okazało się jednak, że jego śmierć również nastąpiła wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Chłopiec najprawdopodobniej utonął, a jego ciało odnaleziono w jeziorze.

"Podejrzliwi" mają jednak ukryte zakończenie. Otóż wcale nie chodziło o to, aby odnaleźć sprawcę rzekomego morderstwa Lucii czy zniknięcia Alejandro. Twórcy najpewniej chcieli pokazać, że za całe nieszczęście odpowiadają teorie spiskowe, w które Martin zagłębił się, będąc nieszczęśliwy w małżeństwie, a później po wyjeździe Ruth do Berlina. Właśnie to poniekąd doprowadziło do śmierci Lucii, która popadła w alkoholizm, bo nie umiała poradzić sobie ze stratą męża, który wolał badać teorie spiskowe, a nie skupić się na swojej rodzinie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...