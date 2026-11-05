Znakomity horror ląduje w Polsat Box Go. Nowości na listopad jest więcej

Listopadowe premiery w Polsat Box Go zapowiadają się znakomicie. Już na pierwszy rzut oka widać, że wśród nich każdy znajdzie coś dla siebie - wspaniały horror, głośny dramat biograficzny czy świetnie oceniany thriller to tylko niektóre z nowości. Będzie ich więcej - w serwisie pojawią się filmy prosto z kina, głośne tytuły oraz produkcje z katalogu OUTtv, oferującego nagradzane filmy, seriale, dokumenty i programy rozrywkowe. Co obejrzeć w listopadzie w Polsat Box Go? Sprawdźmy, co platforma przygotowała na ten miesiąc.

REKLAMA

Polsat Box Go - nowości na listopad 2026. Co obejrzeć? Lista premier

Resident Evil

"Resident Evil" to drugi - i najnowszy - reboot oryginalnej historii z Raccoon City, który skupia się na zupełnie innym bohaterze. Bryan jest kurierem medycznym, który przewozi organy na przeszczepy między różnymi szpitalami. Pewnej zimowej nocy otrzymuje zlecenie, aby dostarczyć przesyłkę do szpitala w Raccoon City. Kiedy podczas podróży nieumyślnie potrąca kobietę i decyduje się odwieźć ją do szpitala, odkrywa, że z mieszkańcami miasta dzieje się coś niepokojącego. Za kamerą filmu stanął Zach Cregger, reżyser "Barbarzyńców" oraz hitowych "Zniknięć". Produkcja to prawdziwa świeżynka, która trafiła do Polsat Box Go prosto z kinowych ekranów.

REKLAMA

Kadr z filmu "Resident Evil"

Tony

W kinach jeszcze do niedawna można było oglądać dramat biograficzny "Tony". Produkcja Matta Johnsona koncentruje się na Anthonym Bourdainie, jednym z najbardziej znanych szefów kuchni, charyzmatycznej osobowości telewizyjnej, a także podróżniku, pisarzu i odkrywcy. Film opowiada o początkach drogi Bourdaina, kiedy dopiero szukał swojej życiowej drogi. Wszystko zaczęło się pewnego upalnego lata 1976 r. w Provincetown, gdzie młody Tony, marzący o karierze pisarza, podejmuje pracę na zmywaku w małej restauracji serwującej owoce morza. Tony trafia pod skrzydła intrygującego szefa, który pokaże mu, że może pójść inną ścieżką i odnaleźć prawdziwą pasję.

Kadr z filmu "Tony"

Gorzkie święta

Najnowszy film w reżyserii Pedro Almodovara skupia się na Elsie, reżyserce reklam, która po śmierci matki całkowicie oddaje się pracy. Kobieta zaczyna jednak miewać silne migreny i to niejako zmusza ją do tego, aby się zatrzymać. Elsa decyduje się na wyjazd na Lanzarote podczas długiego weekendu z okazji Dnia Konstytucji w 2004 r. Jej partner Bonifacio, striptizer i strażak, zostaje w Madrycie. Podczas wyprawy towarzyszy jej natomiast jej przyjaciółka Patricia. Elsa, która wciąż szuka twórczego impulsu, zaczyna inspirować się prywatnymi dramatami osób z jej otoczenia i traktuje je jako materiał do swojej pracy. Nowy dramat Almodovara z pewnością nada kolorytu w niejednym domu podczas tej jesieni.

REKLAMA

Kadr z filmu "Gorzkie święta"

Polsat Box Go: pełna lista nowości na listopad 2026

Resident Evil

Młody Waszyngton, premiera 5 listopada

Księga pustyni, premiera 6 listopada

Wszyscy moi wrogowie, premiera 6 listopada

Nowa fala, premiera 6 listopada

Rebelia, premiera 19 listopada

Tony, premiera 19 listopada

Gorzkie święta, premiera 20 listopada

SPA Weekend, premiera 20 listopada

Motor City, premiera 26 listopada

Marsupilami, premiera 27 listopada

500 mil, premiera 27 listopada

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...