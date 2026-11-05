Wyciekły spoilery z finału VisionQuest. Wielki powrót postaci

Zgadza się: streszczenie finałowego odcinka „VisionQuest”, zatytułowanego „Forever”, zostało opublikowane tydzień przed czasem, a wówczas media społecznościowe zalała fala spoilerów dotyczących ostatniego rozdziału serialowej trylogii Marvela zapoczątkowanej przez „WandaVision”.

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VisionQuest: finał. Spoilery w sieci

Przedostatni odcinek VisionQuest zadebiutował w tym tygodniu w Disney+, kończąc się potężnym cliffhangerem. Wreszcie poznaliśmy bowiem tajemniczego Klienta. Epizod namnożył pytań, rzecz w tym, że odpowiedzi na wiele z nich zostały nieumyślnie ujawnione z wyprzedzeniem.

Gdy opublikowano standardowe podsumowania kolejnych odcinków, serwis „Inverse” zamieścił artykuł opisujący najważniejsze wydarzenia z 8. epizodu. Nie będę ich tu wymieniał, ale najważniejsze - dla zainteresowanych - zamieszczę na samym dole, pod tekstem.

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Wśród ujawnionych rewelacji znalazły się szczegóły dotyczące wielkiego powrotu jednej z postaci - zdradzał go już sam nagłówek opublikowanego wpisu - a także zakończenia wątków kilku bohaterów. To niefortunna pomyłka - redakcja serwisu najpewniej zapomniała, iż odcinki siódmy i ósmy nie debiutują jednocześnie. „VisionQuest” ma nietypowy harmonogram emisji: dwa odcinki ukazywały się co tydzień, natomiast tylko dwa ostatnie rozdziały otrzymały osobne daty premier.

W serialu „VisionQuest” Vision - który został zrestartowany i zdołał uciec przed ludźmi chcącymi wykorzystać go jako broń - ukrywa się przed światem. Próbując odnaleźć nowy sens istnienia, konsultuje się ze sztucznymi inteligencjami zapisanymi w jego oprogramowaniu. Wśród nich znajdują się F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. oraz stary, dobry Ultron.

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Jego nowe, dyskretne życie kończy się, gdy wyznaczona za jego głowę nagroda zmusza go do ucieczki wraz z Thomasem Shepardem - tajemniczym chłopcem, który może być zreinkarnowanym synem Visiona. Próbując uniknąć schwytania, Vision musi zmierzyć się z własną naturą, oprzeć się wpływom Ultrona i rozwikłać zagadkę swojego młodego towarzysza.

W obsadzie znaleźli się Paul Bettany, James Spader, Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T'Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Diane Morgan, Polly Frame, Henry Lewis i Jonathan Sayer, a także Emily Hampshire oraz James D'Arcy.

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