Wyciekły spoilery z finału VisionQuest. Wielki powrót postaci
Spoilery z finału „VisionQuest” - najnowszego serialu Marvela - wyciekły do sieci... na tydzień przed premierą odcinka. W sieci zawrzało.
Zgadza się: streszczenie finałowego odcinka „VisionQuest”, zatytułowanego „Forever”, zostało opublikowane tydzień przed czasem, a wówczas media społecznościowe zalała fala spoilerów dotyczących ostatniego rozdziału serialowej trylogii Marvela zapoczątkowanej przez „WandaVision”.
VisionQuest: finał. Spoilery w sieci
Przedostatni odcinek VisionQuest zadebiutował w tym tygodniu w Disney+, kończąc się potężnym cliffhangerem. Wreszcie poznaliśmy bowiem tajemniczego Klienta. Epizod namnożył pytań, rzecz w tym, że odpowiedzi na wiele z nich zostały nieumyślnie ujawnione z wyprzedzeniem.
Gdy opublikowano standardowe podsumowania kolejnych odcinków, serwis „Inverse” zamieścił artykuł opisujący najważniejsze wydarzenia z 8. epizodu. Nie będę ich tu wymieniał, ale najważniejsze - dla zainteresowanych - zamieszczę na samym dole, pod tekstem.
Wśród ujawnionych rewelacji znalazły się szczegóły dotyczące wielkiego powrotu jednej z postaci - zdradzał go już sam nagłówek opublikowanego wpisu - a także zakończenia wątków kilku bohaterów. To niefortunna pomyłka - redakcja serwisu najpewniej zapomniała, iż odcinki siódmy i ósmy nie debiutują jednocześnie. „VisionQuest” ma nietypowy harmonogram emisji: dwa odcinki ukazywały się co tydzień, natomiast tylko dwa ostatnie rozdziały otrzymały osobne daty premier.
W serialu „VisionQuest” Vision - który został zrestartowany i zdołał uciec przed ludźmi chcącymi wykorzystać go jako broń - ukrywa się przed światem. Próbując odnaleźć nowy sens istnienia, konsultuje się ze sztucznymi inteligencjami zapisanymi w jego oprogramowaniu. Wśród nich znajdują się F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. oraz stary, dobry Ultron.
Jego nowe, dyskretne życie kończy się, gdy wyznaczona za jego głowę nagroda zmusza go do ucieczki wraz z Thomasem Shepardem - tajemniczym chłopcem, który może być zreinkarnowanym synem Visiona. Próbując uniknąć schwytania, Vision musi zmierzyć się z własną naturą, oprzeć się wpływom Ultrona i rozwikłać zagadkę swojego młodego towarzysza.
W obsadzie znaleźli się Paul Bettany, James Spader, Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T'Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Diane Morgan, Polly Frame, Henry Lewis i Jonathan Sayer, a także Emily Hampshire oraz James D'Arcy.
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UWAGA: SPOILERY
Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).