Polska Shore to nowe Warsaw Shore. Zatęsknicie za starymi czasami

Kiedy na małych ekranach w 2013 roku zadebiutował program "Warsaw Shore", nikt nie spodziewał się, że stanie się on polskim fenomenem. Można powiedzieć, że to właśnie za jego sprawą narodzili się nowi influencerzy, tacy jak Trybson, Eliza, Mała Ania, Stifler i Wojtek Gola. Byli to po prostu ludzie z ulicy, którzy dzięki popularności formatu mieli szansę zaistnieć w show biznesie. Niektórzy są w nim do teraz, odcinając kupony od swojego udziału w kontrowersyjnym formacie.

Niemal rok temu ogłoszono, że "Warsaw Shore" po 21 sezonach zostaje skasowany i nie doczeka się już kontynuacji. Mimo że odsłon miało być 22, to finałowa nie została pokazana, choć została już nagrana. Produkcja podjęła taką decyzję w związku z tragiczną śmiercią Jeremiasza "Jeza" Szmigiela, jednego z uczestników. MTV Polska zdecydowała się nie emitować sezonu z szacunku dla bliskich zmarłego mężczyzny. Kolejna edycja miała już nie powstać. I rzeczywiście, "Warsaw Shore" nie doczekało się nowego rozdziału, ale reality show zostało zastąpione nowym tytułem, "Polska Shore".

REKLAMA

Polska Shore miało być nowym Warsaw Shore. To już nie jest to samo

Zasady programu się nie zmieniły. Ponownie poznajemy dziesięciu uczestników i uczestniczek, których zadaniem jest po prostu imprezowanie oraz robienie show. Wszyscy mieszkają w jednej willi, gdzie może wydarzyć się wszystko - od drobnych sprzeczek i wielkich spin, przez odważny flirt, aż po płomienny romans. Wszystko to w bardzo niecenzuralnym opakowaniu i w towarzystwie alkoholu. Nad towarzystwem czuwa Wojtek Gola, były uczestnik oryginalnego "Warsaw Shore". Ale kim są właściwie ci ludzie?

Uczestnikami nowego programu "Polska Shore" są w większości influencerzy i celebryci, których można kojarzyć z różnych zakątków internetu. Wśród nich: Kamil "Taazy" Mataczyński (streamer i zawodnik MMA), Sebastian Tokarz (influencer i sportowiec), Amanda Gorońska (influencerka i była uczestniczka "Hotelu Paradise"), Olga Rerutko (tiktokerka), Bilel Gebali (influencer i były uczestnik "Love Never Lies", który znany jest z kilkudziesięciu zdrad na swojej dziewczynie), Milan Kazimierczak (finalista "Hotelu Paradise" i zawodnik MMA), Magda Krasoń (influencerka), Natasza Jakubiec (influencerka), Mateusz Szczepanik (influencer i zawodnik MMA) oraz Laura Chmielewska (jedyna nieznajoma twarz). Czyli powtórka z rozrywki.

REKLAMA

Da się odczuć, że w 2026 roku w tego rodzaju programach można spotkać więcej influencerów (i zawodników MMA), aniżeli zwykłych ludzi, którzy bez większego bagażu idą prosto do telewizji. Tych jest jak na lekarstwo. Szkoda, bo takie programy jak chociażby niedawne "Love is Blind: Polska" udowadniają, że zwyczajni ludzie również mogą być interesujący. Faktycznie część z nich próbuje sobie zbudować na takich formatach swoje kariery influencerów, ale wciąż nie zmienia to faktu, że zupełnie inaczej zachowują się przed kamerami, niż internetowi wyjadacze. Odbiera to autentyczności programowi.

Nie ma się też co czarować, że zmiana sprawiłaby, że "Polska Shore" byłby bardziej oglądalnym reality show. Nie, to wciąż tytuł, który ma przede wszystkim zapewniać widzom rozrywkę i sprawiać, że z poziomu własnej kanapy oceniają uczestników. Prawda jest jednak taka, że wciąż wiele programów bazuje na znanych twarzach, ponieważ to one są przez publiczność najchętniej oglądane, lecz czasem odbiera to takiej produkcji cały urok. Aż się łezka w oku kręci na myśl o starym "Warsaw Shore".

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.