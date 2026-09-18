Oto polski kandydat do Oscara. Powalczy o nominację

Na początku września Komisja Oscarowa powołana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformowała, że do naboru zakwalifikowało się 7 filmów, które mają szansę reprezentować nasz kraj podczas Oscarów 2027. Dziś ujawniono, jaka produkcja powalczy o nominację do kategorii Najlepszy film międzynarodowy.

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Ojczyzna powalczy o nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy

Komisja Oscarowa zakończyła dziś debaty, które miały wyłonić polskiego kandydata do Oscara. W składzie komisji zasiadali: Jan Naszewski, Kamila Dorbach, Milenia Fiedler, Artur Liebhart, Paweł Łoziński, Tadeusz Łysiak, Agnieszka Odorowicz, Małgorzata Szumowska oraz Mariusz Włodarski. Zadecydowali oni, że polskim kandydatem do Oscara będzie film "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego.

Fabuła koncentruje się na relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller), aktorką i pisarką. W szczytowym okresie zimnej wojny wyruszają oni w pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. Tym sposobem Mann po raz pierwszy wraca do swojej ojczyzny po trudnej emigracji do Stanów Zjednoczonych.

W gronie kandydatów znalazły się również następujące filmy:

"Bez końca", reż. Michał Marczak,

"Dziki, dziki Wschód", reż. Jan Holoubek,

"Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski,

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald,

"Ojczyzna", reż. Paweł Pawlikowski,

"Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski,

"Przez ścianę", reż. Maciej Sobieszczański.

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Przed "Ojczyzną" jeszcze długa droga. Wyłonienie polskiego kandydata do Oscara nie oznacza bowiem, że będzie on reprezentował Polskę na Oscarach 2027. Teraz PISF będzie musiał przekazać zgłoszenie Akademii maksymalnie do 1 października, a następnie produkcja trafi do międzynarodowej puli zgłoszeń. W połowie grudnia zostaną ogłoszone shortlisty i jeśli "Ojczyzna" się na nich znajdzie, to dopiero pod koniec stycznia 2027 roku dowiemy się, czy została ona nominowana w kategorii Najlepszy film międzynarodowy.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.