Prime Video przypomniało mi dzieciństwo. Dodali pierwszy film, który widziałem

Nie pamiętam, który dokładnie to był rok - wątpię, że później, niż 2010 rok, jeszcze nie miałem chyba wówczas dwucyfrowej liczby lat na koncie. Rodzinne spotkanie, każdy się najadł, pogadał ze sobą nawzajem, a wieczorem jest już spokojniej i wszyscy odpoczywają. W tym czasie ja (podobnie jak pewnie wiele innych dzieciaków nieco znudzonych takimi imprezami) decyduję się na odpalenie telewizora w pokoju obok. Nie wiem, na co trafię, grunt, żeby była z tego jakaś rozrywka. Tak właśnie po raz pierwszy obejrzałem w pełni świadomie oraz samodzielnie, swój pierwszy nieanimowany film - a był nim "Francuski pocałunek".

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Francuski pocałunek w Prime Video. Nostalgiczny powrót do przeszłości

Film opowiada historię Kate (Meg Ryan), której narzeczony wylatuje w podróż służbową do Paryża. Niedługo później kobieta dowiaduje się, że jej mężczyzna zakochał się w innej dziewczynie i nie zamierza wracać. Mimo lęku, Kate postanawia przełamać wszelkie bariery, polecieć do niego i spróbować go odzyskać. W trakcie podróży samolotem towarzyszy jej Francuz imieniem Luc (Kevin Kline), o którym nie wie, że jest złodziejem, którego ściga policja. Główna bohaterka wpada w kłopoty, a wkrótce obydwoje stają się sobie bliscy.

Meg Ryan i Kevin Kline - kadr z filmu "Francuski pocałunek"

Przyznaję - jako mniej niż 10-latek zapewne nie byłem targetem filmu, którego kluczowym aspektem są płomienne uczucia dwójki bohaterów, a jednym z jego elementów sceny, na których zapewne powinienem był zamknąć oczy lub przełączyć na inny kanał (możliwe, że tak zrobiłem, już nie pamiętam). Fakt faktem jednak, że wówczas byłem mocno wkręcony w historię, którą "Francuski pocałunek" opowiadał - ona go kocha, on jej nie, ona jest smutna i przypadkiem znajduje nowego mężczyznę, który początkowo jej nie lubi, ale potem uświadamia sobie, że jednak kocha.

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To schemat, który dzisiaj zna każdy obserwator kina, ale wówczas dopiero się kształtował do formy, jaką dziś znamy. W moim przypadku "Francuski pocałunek" nie był tylko pierwszym "dorosłym" tytułem, który sam z siebie obejrzałem jako dzieciak, ale również pierwszym krokiem do mojej sympatii wobec gatunku komedii romantycznych. Nieskromnie muszę również stwierdzić, że jeśli mały dzieciak uwierzył w romantyczną chemię między aktorami, to chyba nie ma lepszego komplementu dla wykonanej przez nich pracy.

Główne role we "Francuskim pocałunku" grają Meg Ryan i Kevin Kline, których z perspektywy czasu wspominam jako wręcz idealne filmowe ucieleśnienie przysłowia "kto się lubi, ten się czubi". Bohaterowie nie od razu wpadają sobie w oko, a wręcz przeciwnie - od początku się nie znoszą i traktują siebie nawzajem bardziej jako wymuszony przez sytuację sojusz, na którym mogą coś zyskać. Dopiero później zdają sobie sprawę, że pod tym wszystkim dostrzegają w sobie nawzajem coś więcej. Wiem, że Ryan jest ikoną tego gatunku, ale to, jak w tym filmie, w roli podstarzałego francuskiego złodzieja tęskniącego za spokojnym i pasjonackim życiem, przekonujący był Kevin Kline, to temat na osobny artykuł.

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"Francuski pocałunek" to film, któremu z perspektywy czasu zapewne można zarzucić ciut więcej i znaleźć więcej elementów, do których ma się zastrzeżenia. W kinie jednak przede wszystkim chodzi chyba o doświadczenie, poczucie pełnego zaangażowania emocjonalnego w to, co się ogląda. We mnie pozostał wobec tego tytułu sentyment i niezależnie od tego, co pomyślałbym dziś mając bardziej filmoznawczą wiedzę, nie podniosę ręki na produkcję, od której - w pozytywny sposób - zaczęła się moja przygoda z kinem.

Film dostępny do obejrzenia na Prime Video.

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