Najlepsze filmy romantyczne w Prime Video. 10 gorących tytułów

Prime Video kojarzony jest przede wszystkim z produkcjami akcji i, szczególnie w ostatnim czasie, adaptacjami powieści dla młodzieży. Serwis posiada również ofertę dla tych widzów, którzy szukają czegoś romantycznego. Wbrew pozorom są to jednak różnorodne tytuły - niektóre są bardziej komediowe, inne mniej, kilka przypadnie do gustu młodszym widzom, a pozostałe starszej widowni. Co obejrzeć?

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Prime Video: najlepsze filmy romantyczne. 10 produkcji

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Na samą myśl o tobie

Tytuł filmu: Na samą myśl o tobie (The Idea of You)

Na samą myśl o tobie (The Idea of You) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 55m

1h 55m Reżyseria: Michael Showalter

Michael Showalter Obsada: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo

Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo Ocena IMDb: 6,3/10

Film "Na samą myśl o tobie" skupia się na Solene Marchans, 40-letniej samotnej matce, która prowadzi w Los Angeles galerię sztuki. Pewnego dnia kobieta w ostatniej chwili musi zmienić swoje plany, by zawieźć swoją nastoletnią córkę i jej znajomych na festiwal Coachella. Solene poznaje tam przypadkiem Hayesa Campbella, 24-letniego członka boysbandu August Moon, z którym wdaje się w romans. Wkrótce okaże się, że relacja z dużo młodszym gwiazdorem ma swoje lepsze, jak i te gorsze strony.

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Red, White & Royal Blue

Tytuł filmu: Red, White & Royal Blue

Red, White & Royal Blue Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 2h 1m

2h 1m Reżyseria: Matthew López

Matthew López Obsada: Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Ellie Bamber, Uma Thurman

Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Ellie Bamber, Uma Thurman Ocena IMDb: 7/10

"Red, White & Royal Blue" to produkcja oparta na bestsellerze New York Timesa, która opowiada historię Aleksa, syna prezydent Stanów Zjednoczonych, i Henry’ego, księcia Walii. Kiedy ich wzajemna niechęć zaczyna zagrażać stosunkom amerykańsko-brytyjskim, rywale muszą upozorować rozejm. Nieoczekiwanie lód w ich relacji zaczyna topnieć, a w ich relacji pojawia się iskra, której się nie spodziewali.

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Droga do ciebie

Tytuł filmu: Droga do ciebie (The Map That Leads to You)

Droga do ciebie (The Map That Leads to You) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 38m

1h 38m Reżyseria: Lasse Hallström

Lasse Hallström Obsada: Madelyn Cline, K.J. Apa, Josh Lucas, Sofia Wylie

Madelyn Cline, K.J. Apa, Josh Lucas, Sofia Wylie Ocena IMDb: 6,2/10

Film, będący adaptacją powieści J.P. Monningera, skupia się na romansie między Heather, świeżo upieczoną absolwentką college'u, i Jackiem, lekkoduchem, który nie ma planów na przyszłość i właściwie żyje z dnia na dzień. Para spotyka się w pociągu do Barcelony, którym Heather podróżuje wraz ze swoimi przyjaciółkami, by wykorzystać ostatnie chwile przed przejściem w dorosłe życie. Nieznajomi od razu łapią ze sobą nić porozumienia, w związku z czym Heather decyduje się przedłużyć nieco swoje wakacje w Hiszpanii, by towarzyszyć Jackowi w jego wyjątkowej wyprawie.

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Miłość i inne używki

Tytuł filmu: Miłość i inne używki (Love & Other Drugs)

Miłość i inne używki (Love & Other Drugs) Rok produkcji: 2010

2010 Czas trwania: 1h 52m

1h 52m Reżyseria: Edward Zwick

Edward Zwick Obsada: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Hank Azaria

Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Hank Azaria Ocena IMDb: 6,7/10

Komedia romantyczna "Miłość i inne używki" w reżyserii Edwarda Zwicka to historia Jamiego oraz Maggie. On jest przedstawicielem farmaceutycznym sprzedającym viagrę, ona - nietuzinkową i lekkoduszną romantyczką chorującą na Parkinsona. Oboje decydują się na wkroczenie w związek bez zobowiązań, jednak szybko okaże się, że łączące ich uczucie prowadzi do głębokiego zakochania.

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Tylko ty

Tytuł filmu: Tylko ty (Only You)

Tylko ty (Only You) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 32m

1h 32m Reżyseria: Jonathan Elbers

Jonathan Elbers Obsada: Claire Bender, Egbert Jan Weeber, Jennifer Welts, André Dongelmans

Claire Bender, Egbert Jan Weeber, Jennifer Welts, André Dongelmans Ocena IMDb: 6,9/10

"Tylko ty" koncentruje się na młodej kobiecie, która staje na rozdrożu. Do skomplikowanej sytuacji doprowadziło weekendowe spotkanie z nieznajomym, w którym nieoczekiwanie zakochała się podczas wieczoru panieńskiego.

Przesiadując przy cieście w barach

Tytuł filmu: Przesiadując przy cieście w barach (Sitting in Bars with Cake)

Przesiadując przy cieście w barach (Sitting in Bars with Cake) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 2h

2h Reżyseria: Trish Sie

Trish Sie Obsada: Yara Shahidi, Odessa A'zion, Ron Livingston, Bette Midler

Yara Shahidi, Odessa A'zion, Ron Livingston, Bette Midler Ocena IMDb: 6,4/10

"Przesiadując przy cieście w barach" to inspirowany prawdziwą historią film, który koncentruje się na losach dwóch przyjaciółek z Los Angeles. Jedną z nich jest ekstrawertyczna Corinne, która postanawia przekonać tę drugą, nieśmiałą Jane, mistrzynię wypieków, by przez rok zanosiła ciasta do barów. Miałaby w ten sposób poznać nowych ludzi i nabrać pewności siebie. Kiedy Corinne niedługo później otrzymuje diagnozę, życie przyjaciółek obraca się do góry nogami.

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Moja wina: Londyn

Tytuł filmu: Moja wina: Londyn (My Fault: London)

Moja wina: Londyn (My Fault: London) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 2h

2h Reżyseria: Charlotte Fassler, Dani Girdwood

Charlotte Fassler, Dani Girdwood Obsada: Asha Banks, Matthew Broome, Jason Flemyng, Ray Fearon

Asha Banks, Matthew Broome, Jason Flemyng, Ray Fearon Ocena IMDb: 6,2/10

"Moja wina: Londyn" to brytyjski remake hiszpańskiej produkcji. Fabuła skupia się na osiemnastoletniej Amerykanca Noah (Asha Banks), która niechętnie przeprowadza się do Londynu. Wszystko przez to, że nowym partnerem jej matki jest zamożny brytyjski biznesmen. Na miejscu poznaje swojego przyrodniego brata Nicka (Matthew Broome), a między obojgiem zaczyna rodzić się uczucie.

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Skomplikowani

Tytuł filmu: Skomplikowani (Splitsville)

Skomplikowani (Splitsville) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 40m

1h 40m Reżyseria: Michael Angelo Covino

Michael Angelo Covino Obsada: Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin, Michael Angelo Covino

Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin, Michael Angelo Covino Ocena IMDb: 6,4/10

"Skomplikowani" to produkcja, na którą warto zwrócić uwagę. Jej bohaterem jest Carey, miły gość, który stoi na krawędzi załamania nerwowego. Po tym gdy jego żona Ashley żąda rozwodu, postanawia odbudować swoje życie. W tym celu udaje się po radę do Paula i Julie, zaprzyjaźnionego małżeństwa, które żyje w otwartym związku. Carey wpada wówczas na pomysł, że pocieszenie może znaleźć w ramionach Julie. Wszystko układa się do momentu, kiedy mężczyzna uzmysławia sobie, że wciąż nie może zapomnieć o Ashley.

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Mapa maleńkich wspaniałości

Tytuł filmu: Mapa maleńkich wspaniałości (The Map of Tiny Perfect Things)

Mapa maleńkich wspaniałości (The Map of Tiny Perfect Things) Rok produkcji: 2021

2021 Czas trwania: 1h 39m

1h 39m Reżyseria: Ian Samuels

Ian Samuels Obsada: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris, Cleo Fraser

Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris, Cleo Fraser Ocena IMDb: 6,8/10

Wzruszająca produkcja "Mapa maleńkich wspaniałości" skupia się na dwójce nastolatków, która utyka w pętli czasowej. On chce z niej uciec, jednak ona wolałaby w niej zostać. Jedyną szansą na przerwanie pętli jest wspólnie odnalezienie nieznacznych, ulotnych chwil.

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Nowoczesne związki

Tytuł filmu: Nowoczesne związki (The Threesome)

Nowoczesne związki (The Threesome) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 52m

1h 52m Reżyseria: Chad Hartigan

Chad Hartigan Obsada: Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz, Jaboukie Young-White

Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz, Jaboukie Young-White Ocena IMDb: 6,2/10

Jak oryginalny tytuł wskazuje, produkcja "Nowoczesne związki" skupia się na trójkącie miłosnym. Olivii, Jenny i Connora, który trafia do tej namiętnej relacji pod wpływem impulsu. Jedna noc nieoczekiwanie uruchamia jednak lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, a hdy emocje opadają, bohaterowie muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Są one nieodwracalne i zmienią ich życie na zawsze.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.