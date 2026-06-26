Najlepsze filmy romantyczne w Prime Video. 10 gorących tytułów
Subskrybenci Prime Video wiedzą, że w bibliotece serwisu nie brakuje produkcji o miłości, które roztapiają serca. Jakie filmy romantyczne warto obejrzeć? TOP 10 różnorodnych tytułów.
Prime Video kojarzony jest przede wszystkim z produkcjami akcji i, szczególnie w ostatnim czasie, adaptacjami powieści dla młodzieży. Serwis posiada również ofertę dla tych widzów, którzy szukają czegoś romantycznego. Wbrew pozorom są to jednak różnorodne tytuły - niektóre są bardziej komediowe, inne mniej, kilka przypadnie do gustu młodszym widzom, a pozostałe starszej widowni. Co obejrzeć?
Prime Video: najlepsze filmy romantyczne. 10 produkcji
Na samą myśl o tobie
- Tytuł filmu: Na samą myśl o tobie (The Idea of You)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 55m
- Reżyseria: Michael Showalter
- Obsada: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo
- Ocena IMDb: 6,3/10
Film "Na samą myśl o tobie" skupia się na Solene Marchans, 40-letniej samotnej matce, która prowadzi w Los Angeles galerię sztuki. Pewnego dnia kobieta w ostatniej chwili musi zmienić swoje plany, by zawieźć swoją nastoletnią córkę i jej znajomych na festiwal Coachella. Solene poznaje tam przypadkiem Hayesa Campbella, 24-letniego członka boysbandu August Moon, z którym wdaje się w romans. Wkrótce okaże się, że relacja z dużo młodszym gwiazdorem ma swoje lepsze, jak i te gorsze strony.
Red, White & Royal Blue
- Tytuł filmu: Red, White & Royal Blue
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 2h 1m
- Reżyseria: Matthew López
- Obsada: Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Ellie Bamber, Uma Thurman
- Ocena IMDb: 7/10
"Red, White & Royal Blue" to produkcja oparta na bestsellerze New York Timesa, która opowiada historię Aleksa, syna prezydent Stanów Zjednoczonych, i Henry’ego, księcia Walii. Kiedy ich wzajemna niechęć zaczyna zagrażać stosunkom amerykańsko-brytyjskim, rywale muszą upozorować rozejm. Nieoczekiwanie lód w ich relacji zaczyna topnieć, a w ich relacji pojawia się iskra, której się nie spodziewali.
Droga do ciebie
- Tytuł filmu: Droga do ciebie (The Map That Leads to You)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 38m
- Reżyseria: Lasse Hallström
- Obsada: Madelyn Cline, K.J. Apa, Josh Lucas, Sofia Wylie
- Ocena IMDb: 6,2/10
Film, będący adaptacją powieści J.P. Monningera, skupia się na romansie między Heather, świeżo upieczoną absolwentką college'u, i Jackiem, lekkoduchem, który nie ma planów na przyszłość i właściwie żyje z dnia na dzień. Para spotyka się w pociągu do Barcelony, którym Heather podróżuje wraz ze swoimi przyjaciółkami, by wykorzystać ostatnie chwile przed przejściem w dorosłe życie. Nieznajomi od razu łapią ze sobą nić porozumienia, w związku z czym Heather decyduje się przedłużyć nieco swoje wakacje w Hiszpanii, by towarzyszyć Jackowi w jego wyjątkowej wyprawie.
Miłość i inne używki
- Tytuł filmu: Miłość i inne używki (Love & Other Drugs)
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 1h 52m
- Reżyseria: Edward Zwick
- Obsada: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Hank Azaria
- Ocena IMDb: 6,7/10
Komedia romantyczna "Miłość i inne używki" w reżyserii Edwarda Zwicka to historia Jamiego oraz Maggie. On jest przedstawicielem farmaceutycznym sprzedającym viagrę, ona - nietuzinkową i lekkoduszną romantyczką chorującą na Parkinsona. Oboje decydują się na wkroczenie w związek bez zobowiązań, jednak szybko okaże się, że łączące ich uczucie prowadzi do głębokiego zakochania.
Tylko ty
- Tytuł filmu: Tylko ty (Only You)
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 1h 32m
- Reżyseria: Jonathan Elbers
- Obsada: Claire Bender, Egbert Jan Weeber, Jennifer Welts, André Dongelmans
- Ocena IMDb: 6,9/10
"Tylko ty" koncentruje się na młodej kobiecie, która staje na rozdrożu. Do skomplikowanej sytuacji doprowadziło weekendowe spotkanie z nieznajomym, w którym nieoczekiwanie zakochała się podczas wieczoru panieńskiego.
Przesiadując przy cieście w barach
- Tytuł filmu: Przesiadując przy cieście w barach (Sitting in Bars with Cake)
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 2h
- Reżyseria: Trish Sie
- Obsada: Yara Shahidi, Odessa A'zion, Ron Livingston, Bette Midler
- Ocena IMDb: 6,4/10
"Przesiadując przy cieście w barach" to inspirowany prawdziwą historią film, który koncentruje się na losach dwóch przyjaciółek z Los Angeles. Jedną z nich jest ekstrawertyczna Corinne, która postanawia przekonać tę drugą, nieśmiałą Jane, mistrzynię wypieków, by przez rok zanosiła ciasta do barów. Miałaby w ten sposób poznać nowych ludzi i nabrać pewności siebie. Kiedy Corinne niedługo później otrzymuje diagnozę, życie przyjaciółek obraca się do góry nogami.
Moja wina: Londyn
- Tytuł filmu: Moja wina: Londyn (My Fault: London)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 2h
- Reżyseria: Charlotte Fassler, Dani Girdwood
- Obsada: Asha Banks, Matthew Broome, Jason Flemyng, Ray Fearon
- Ocena IMDb: 6,2/10
"Moja wina: Londyn" to brytyjski remake hiszpańskiej produkcji. Fabuła skupia się na osiemnastoletniej Amerykanca Noah (Asha Banks), która niechętnie przeprowadza się do Londynu. Wszystko przez to, że nowym partnerem jej matki jest zamożny brytyjski biznesmen. Na miejscu poznaje swojego przyrodniego brata Nicka (Matthew Broome), a między obojgiem zaczyna rodzić się uczucie.
Skomplikowani
- Tytuł filmu: Skomplikowani (Splitsville)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 40m
- Reżyseria: Michael Angelo Covino
- Obsada: Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin, Michael Angelo Covino
- Ocena IMDb: 6,4/10
"Skomplikowani" to produkcja, na którą warto zwrócić uwagę. Jej bohaterem jest Carey, miły gość, który stoi na krawędzi załamania nerwowego. Po tym gdy jego żona Ashley żąda rozwodu, postanawia odbudować swoje życie. W tym celu udaje się po radę do Paula i Julie, zaprzyjaźnionego małżeństwa, które żyje w otwartym związku. Carey wpada wówczas na pomysł, że pocieszenie może znaleźć w ramionach Julie. Wszystko układa się do momentu, kiedy mężczyzna uzmysławia sobie, że wciąż nie może zapomnieć o Ashley.
Mapa maleńkich wspaniałości
- Tytuł filmu: Mapa maleńkich wspaniałości (The Map of Tiny Perfect Things)
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 1h 39m
- Reżyseria: Ian Samuels
- Obsada: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris, Cleo Fraser
- Ocena IMDb: 6,8/10
Wzruszająca produkcja "Mapa maleńkich wspaniałości" skupia się na dwójce nastolatków, która utyka w pętli czasowej. On chce z niej uciec, jednak ona wolałaby w niej zostać. Jedyną szansą na przerwanie pętli jest wspólnie odnalezienie nieznacznych, ulotnych chwil.
Nowoczesne związki
- Tytuł filmu: Nowoczesne związki (The Threesome)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 52m
- Reżyseria: Chad Hartigan
- Obsada: Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz, Jaboukie Young-White
- Ocena IMDb: 6,2/10
Jak oryginalny tytuł wskazuje, produkcja "Nowoczesne związki" skupia się na trójkącie miłosnym. Olivii, Jenny i Connora, który trafia do tej namiętnej relacji pod wpływem impulsu. Jedna noc nieoczekiwanie uruchamia jednak lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, a hdy emocje opadają, bohaterowie muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Są one nieodwracalne i zmienią ich życie na zawsze.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.