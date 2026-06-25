To koniec Legendy Vox Machiny. Kiedy premiera 5. sezonu?

Brawurowe przygody grupy niecodziennych bohaterów nieubłaganie zbliżają się do końca. Kto już widział 4. sezon ten wie, że zakończył się on porażką. Jednak zgodnie z prawem pisania fabuł w odcinkach, jest to preludium do ostatecznego starcia z siłami zła. Znamy to zresztą z poprzednich sezonów.



Nasi bohaterowie będą musieli podnieść się po porażce, odzyskać szacunek zwykłego ludu, a gdy już to zrobią, znaleźć siły na dalszą walkę. Stawka jest zresztą bardzo wysoka, bo chodzi nie tylko o losy królestwa, ale też o to, czy uda się przywrócić do życia jednego ze zmarłych głównych bohaterów.

W cliffhangerach właśnie o to chodzi, aby rozbudzić oczekiwanie na kolejną serię.

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Legenda Vox Machiny – kiedy 5. sezon?

Dobre wieści są takie, że 5. seria została już potwierdzona przez Prime Video. Zła jest taka, że będzie to już ostatni sezon i pożegnanie z tymi bohaterami. Choć jeden z twórców projektu wrzucił informację, że bohaterowie mogą jeszcze pojawić się innych projektach, jednak raczej będą to występy gościnne.

Data 5. sezonu nie została jednak potwierdzona. Możemy jednak zakładać, że na serial nie będziemy musieli czekać pełnych 12 miesięcy. Od początku produkcja emitowana była w mniej więcej rocznych odstępach – za wyjątkiem 3. serii, na którą musieliśmy czekać rekordowo długo. Tym razem wiemy jednak, że 5. sezon jest już produkowany, a nawet, że niektóre odcinki są już gotowe. Możemy więc zakładać, nowa seria pojawi się w pierwszym kwartale 2027 roku. Gdybym miał obstawiać będzie to końcówka stycznia lub początek lutego.

Na otarcie łez warto dodać, że ekipa z Critical Role, która odpowiada za „Legendę Vox Machiny” nie poprzestaje na tym jednym serialu. Jeszcze w tym roku możemy spodziewać się 2. sezonu ich nowego projektu, czyli „Potężnej Dziewiątki”. Premierowa seria zadebiutowała w listopadzie 2025 roku.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.