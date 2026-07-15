Prime Video dodało ponad 30 nowości. Wśród nich uwielbiany serial
Prime Video nie próżnuje - dodał właśnie do swojej oferty sporo nowych tytułów, które mogą wypełnić subskrybentom wolny czas. Sprawdzamy, co dobrego przygotowała platforma.
Każdy orze, jak może. Prime Video robi to wyjątkowo sprawnie, bo zarówno w ofercie filmowej, jak i serialowej, nie brakuje tam mocnych tytułów. Spośród tej pierwszej grupy z tronu oglądalności nie schodzi "Projekt Hail Mary", ale o tytuł najpopularniejszego filmu zabiegają też "Dom na lato" i "Sprawiedliwość owiec". Polacy chętnie oglądają też nowy sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni", będącą prequelem "Legalnej blonydnki" serialową produkcję "Elle", a także "Off Campus". Do serwisu trafiło ponad 30 tytułów, które będą walczyły, by zrobić powyższym tytułom konkurencję.
Prime Video - nowe tytuły w serwisie. TOP 3
Mały Manhattan
Gabe (Josh Hutcherson) to dziewięcioletni chłopak, na którego codzienne życie składa się szkoła, gra w kosza z kumplami i spędzanie czasu w domu, co zbyt łatwe nie jest w momencie, gdy rozwodzą się jego rodzice. Główny bohater jest jednym z tych chłopców, którzy traktują dziewczyny jak ogień - niebezpieczne, lepiej się nie zbliżać. Wkrótce okazuje się, że na zajęcia z karate, na które Gabe się zapisał, uczęszcza też Rosemary (Charlie Ray) - koleżanka, z którą zna się od przedszkola. Obydwoje spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a chłopiec coraz silniej odczuwa, że zakochuje się w Rosemary.
Kumpele na zabój
Do serwisu trafił właśnie w całości nowy, świetnie zapowiadający się serial akcji. Debbie Claybourne (Octavia Spencer) i Judith Burton (Hannah Waddingham) to wieloletnie najlepsze przyjaciółki, które prawdopodobnie dałyby się za siebie pokroić i rzuciły w ogień, by uratować drugą z nich. Relacja kobiet wkrótce przejdzie prawdziwą próbę - okazuje się bowiem, że Judith prowadzi sekretne życie i jest międzynarodową zabójczynią na zlecenie. Los sprawia, że obie kobiety zmuszone są do wspólnej ucieczki i wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż przez Europę. Po piętach depcze im właściwie każdy - zarówno organy ścigania, jak i groźni przestępcy.
W mocy szatana
Miałem sposobność oglądać ten film na jednym z maratonów horrorów, więc dobrze widzieć go również na legalnym streamingowym serwisie. To koreański film, którego główną bohaterką jest siostra Giunia (Song Hye-kyo), zakonnica, która zajmuje sie przypadkiem opętanego dziecka. Zgodnie z tradycją Kościoła, egzorcystą może być wyłącznie duchowny płci męskiej. W obliczu pogłębiającego się cierpienia chłopca, postanawia przy pomocy siostry Michaeli (Jeon Yeo-been) odprawić rytuał.
Prime Video: pełna lista nowości dostępnych w serwisie
- Sex in the Soviet Union
- Alliance
- The Stolen
- Masażystka
- Brazil
- Kumpele na zabój
- Żelazna zima
- Dziedzictwo Sary
- Kod to prawo
- The Last Shaman
- Climbing Blind
- Loch Ness: Stworzyli potwora
- Ambiguity
- Krwawy teatr
- Mały Manhattan
- W mocy szatana
- Głupi i głupszy bardziej
- Przyjaciele i kochankowie
- 12 prac Asteriksa
- The Raw Story
- Rok psa
- Ciemności
- Made in America
- The Lost Generation
- Unbound
- Santa Barbara Mining Trail
- Mohammed i Paul - Dawno, dawno temu w Tangerze
- The Riverside Murder
- Esteros
- Caterpillar
- Speed Expeditions
- Zabójstwo i Pani Paine
- *Uśmiecha się i całuje cię*
- Chaos Glacier Country
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.