Prime Video dodało ponad 30 nowości. Wśród nich uwielbiany serial

Każdy orze, jak może. Prime Video robi to wyjątkowo sprawnie, bo zarówno w ofercie filmowej, jak i serialowej, nie brakuje tam mocnych tytułów. Spośród tej pierwszej grupy z tronu oglądalności nie schodzi "Projekt Hail Mary", ale o tytuł najpopularniejszego filmu zabiegają też "Dom na lato" i "Sprawiedliwość owiec". Polacy chętnie oglądają też nowy sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni", będącą prequelem "Legalnej blonydnki" serialową produkcję "Elle", a także "Off Campus". Do serwisu trafiło ponad 30 tytułów, które będą walczyły, by zrobić powyższym tytułom konkurencję.

Prime Video - nowe tytuły w serwisie. TOP 3

Mały Manhattan

Gabe (Josh Hutcherson) to dziewięcioletni chłopak, na którego codzienne życie składa się szkoła, gra w kosza z kumplami i spędzanie czasu w domu, co zbyt łatwe nie jest w momencie, gdy rozwodzą się jego rodzice. Główny bohater jest jednym z tych chłopców, którzy traktują dziewczyny jak ogień - niebezpieczne, lepiej się nie zbliżać. Wkrótce okazuje się, że na zajęcia z karate, na które Gabe się zapisał, uczęszcza też Rosemary (Charlie Ray) - koleżanka, z którą zna się od przedszkola. Obydwoje spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a chłopiec coraz silniej odczuwa, że zakochuje się w Rosemary.

Kumpele na zabój

Do serwisu trafił właśnie w całości nowy, świetnie zapowiadający się serial akcji. Debbie Claybourne (Octavia Spencer) i Judith Burton (Hannah Waddingham) to wieloletnie najlepsze przyjaciółki, które prawdopodobnie dałyby się za siebie pokroić i rzuciły w ogień, by uratować drugą z nich. Relacja kobiet wkrótce przejdzie prawdziwą próbę - okazuje się bowiem, że Judith prowadzi sekretne życie i jest międzynarodową zabójczynią na zlecenie. Los sprawia, że obie kobiety zmuszone są do wspólnej ucieczki i wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż przez Europę. Po piętach depcze im właściwie każdy - zarówno organy ścigania, jak i groźni przestępcy.

W mocy szatana

Miałem sposobność oglądać ten film na jednym z maratonów horrorów, więc dobrze widzieć go również na legalnym streamingowym serwisie. To koreański film, którego główną bohaterką jest siostra Giunia (Song Hye-kyo), zakonnica, która zajmuje sie przypadkiem opętanego dziecka. Zgodnie z tradycją Kościoła, egzorcystą może być wyłącznie duchowny płci męskiej. W obliczu pogłębiającego się cierpienia chłopca, postanawia przy pomocy siostry Michaeli (Jeon Yeo-been) odprawić rytuał.

Prime Video: pełna lista nowości dostępnych w serwisie

Sex in the Soviet Union

Alliance

The Stolen

Masażystka

Brazil

Kumpele na zabój

Żelazna zima

Dziedzictwo Sary

Kod to prawo

The Last Shaman

Climbing Blind

Loch Ness: Stworzyli potwora

Ambiguity

Krwawy teatr

Mały Manhattan

W mocy szatana

Głupi i głupszy bardziej

Przyjaciele i kochankowie

12 prac Asteriksa

The Raw Story

Rok psa

Ciemności

Made in America

The Lost Generation

Unbound

Santa Barbara Mining Trail

Mohammed i Paul - Dawno, dawno temu w Tangerze

The Riverside Murder

Esteros

Caterpillar

Speed Expeditions

Zabójstwo i Pani Paine

*Uśmiecha się i całuje cię*

Chaos Glacier Country

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