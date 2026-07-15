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Prime Video dodało ponad 30 nowości. Wśród nich uwielbiany serial

Prime Video nie próżnuje - dodał właśnie do swojej oferty sporo nowych tytułów, które mogą wypełnić subskrybentom wolny czas. Sprawdzamy, co dobrego przygotowała platforma.

Adam Kudyba
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Każdy orze, jak może. Prime Video robi to wyjątkowo sprawnie, bo zarówno w ofercie filmowej, jak i serialowej, nie brakuje tam mocnych tytułów. Spośród tej pierwszej grupy z tronu oglądalności nie schodzi "Projekt Hail Mary", ale o tytuł najpopularniejszego filmu zabiegają też "Dom na lato" i "Sprawiedliwość owiec". Polacy chętnie oglądają też nowy sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni", będącą prequelem "Legalnej blonydnki" serialową produkcję "Elle", a także "Off Campus". Do serwisu trafiło ponad 30 tytułów, które będą walczyły, by zrobić powyższym tytułom konkurencję.

Prime Video - nowe tytuły w serwisie. TOP 3

Mały Manhattan

Gabe (Josh Hutcherson) to dziewięcioletni chłopak, na którego codzienne życie składa się szkoła, gra w kosza z kumplami i spędzanie czasu w domu, co zbyt łatwe nie jest w momencie, gdy rozwodzą się jego rodzice. Główny bohater jest jednym z tych chłopców, którzy traktują dziewczyny jak ogień - niebezpieczne, lepiej się nie zbliżać. Wkrótce okazuje się, że na zajęcia z karate, na które Gabe się zapisał, uczęszcza też Rosemary (Charlie Ray) - koleżanka, z którą zna się od przedszkola. Obydwoje spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a chłopiec coraz silniej odczuwa, że zakochuje się w Rosemary.

Kumpele na zabój

Do serwisu trafił właśnie w całości nowy, świetnie zapowiadający się serial akcji. Debbie Claybourne (Octavia Spencer) i Judith Burton (Hannah Waddingham) to wieloletnie najlepsze przyjaciółki, które prawdopodobnie dałyby się za siebie pokroić i rzuciły w ogień, by uratować drugą z nich. Relacja kobiet wkrótce przejdzie prawdziwą próbę - okazuje się bowiem, że Judith prowadzi sekretne życie i jest międzynarodową zabójczynią na zlecenie. Los sprawia, że obie kobiety zmuszone są do wspólnej ucieczki i wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż przez Europę. Po piętach depcze im właściwie każdy - zarówno organy ścigania, jak i groźni przestępcy.

W mocy szatana

Miałem sposobność oglądać ten film na jednym z maratonów horrorów, więc dobrze widzieć go również na legalnym streamingowym serwisie. To koreański film, którego główną bohaterką jest siostra Giunia (Song Hye-kyo), zakonnica, która zajmuje sie przypadkiem opętanego dziecka. Zgodnie z tradycją Kościoła, egzorcystą może być wyłącznie duchowny płci męskiej. W obliczu pogłębiającego się cierpienia chłopca, postanawia przy pomocy siostry Michaeli (Jeon Yeo-been) odprawić rytuał.

Prime Video: pełna lista nowości dostępnych w serwisie

  • Sex in the Soviet Union
  • Alliance
  • The Stolen
  • Masażystka
  • Brazil
  • Kumpele na zabój
  • Żelazna zima
  • Dziedzictwo Sary
  • Kod to prawo
  • The Last Shaman
  • Climbing Blind
  • Loch Ness: Stworzyli potwora
  • Ambiguity
  • Krwawy teatr
  • Mały Manhattan
  • W mocy szatana
  • Głupi i głupszy bardziej
  • Przyjaciele i kochankowie
  • 12 prac Asteriksa
  • The Raw Story
  • Rok psa
  • Ciemności
  • Made in America
  • The Lost Generation
  • Unbound
  • Santa Barbara Mining Trail
  • Mohammed i Paul - Dawno, dawno temu w Tangerze
  • The Riverside Murder
  • Esteros
  • Caterpillar
  • Speed Expeditions
  • Zabójstwo i Pani Paine
  • *Uśmiecha się i całuje cię*
  • Chaos Glacier Country
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Adam Kudyba
Redaktor

W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.

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