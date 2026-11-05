Czy Pierścienie Władzy i Polowanie na Golluma coś łączy? Twórcy odpowiadają

Miłośników opowieści ze Śródziemia czekają wkrótce dwie duże premiery. 3. sezon serialu Prime Video pt. „Pierścienie Władzy” zadebiutuje już 11 listopada, natomiast film „Polowanie na Golluma” trafi do kin 17 grudnia 2027 r. Choć obie produkcje należą do tej samej franczyzy, ich akcja rozgrywa się w zupełnie różnych okresach historii Śródziemia. Rozdzielone są również prawa do ekranizacji - New Line Cinema i Warner Bros. odpowiadają za filmy, a Amazon za produkcje telewizyjne.

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Podczas wywiadu z serwisem ScreenRant, współtwórca i współshowrunner „Pierścieni Władzy”, Patrick McKay, został zapytany, czy serial jest całkowicie odrębnym projektem i nie będzie miał żadnych powiązań z „Polowaniem na Golluma”. McKay wyjaśnił, że „w Śródziemiu jest miejsce dla wszystkich”, a na nadchodzący film czeka z dużym zainteresowaniem. Postrzega go raczej jako dzieło prowadzące dialog z serialem niż produkcję bezpośrednio z nim powiązaną.

Pierścienie Władzy i Polowanie na Golluma prowadzą ze sobą dialog

ScreenRant: Wiem, że to dość oczywiste pytanie, ale chciałbym je jednak zadać. The Hunt for Gollum trafi do kin w grudniu przyszłego roku. Prawa do produkcji telewizyjnych i filmowych należą do różnych studiów. Możemy więc powiedzieć, że są to całkowicie odrębne projekty? Nie ma między nimi żadnego związku?



Patrick McKay: W Śródziemiu jest miejsce dla wszystkich. Jesteśmy fanami tych filmów i mamy nadzieję, że nowy będzie świetny.



Liam Crowley: Tak. Pod względem kanonu chciałbym myśleć o nich jak o uzupełniających się dziełach, nawet jeśli nie występują w nich ci sami aktorzy.



Patrick McKay: Przez ostatnie 75 lat mnóstwo utalentowanych artystów, pracujących w różnych mediach, interpretowało ten materiał. Malowali go, rysowali, zamieniali w piosenki, filmy aktorskie czy animowane. Jesteśmy zachwyceni perspektywą, że nasze dzieło również znajdzie się na półce obok wszystkich tych innych interpretacji.



ScreenRant: Patrzę na to podobnie jak na filmy wojenne, takie jak „Dunkierka” i „Oppenheimer”. Niekoniecznie są kontynuacjami jednej historii, ale oba wyreżyserował Christopher Nolan.



Patrick McKay: Tak, prowadzą ze sobą dialog.

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Choć obie produkcje należą do tego samego uniwersum, wypowiedzi McKaya potwierdzają, że „Pierścienie Władzy” i „Polowanie na Golluma” to całkowicie niezależne projekty, których nikt nie będzie próbował połączyć. Dołączą tym samym do długiej listy rozmaitych interpretacji twórczości J.R.R. Tolkiena, które powstawały na przestrzeni ostatnich 75 lat. Oprócz filmowych trylogii „Władca Pierścieni” i „Hobbit” w reżyserii Petera Jacksona mamy przecież animowanego „Hobbita” z 1977 r., animowanego „Władcę Pierścieni” z 1978 r., a także liczne adaptacje w formie gier wideo, spektakli teatralnych i słuchowisk radiowych.

„Pierścienie Władzy” rozgrywają się w Drugiej Erze Śródziemia, podczas gdy akcja „The Hunt for Gollum” toczy się tysiące lat później, w Trzeciej Erze. Gandalf i Aragorn poszukują tytułowego bohatera, zanim odnajdą go słudzy Saurona. Andy Serkis ponownie wcielił się w Golluma, a jednocześnie stanął za kamerą. Producentem filmu jest Peter Jackson. Do swoich ról powrócili również Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo Baggins i Lee Pace jako Thranduil. Wśród nowych twarzy franczyzy znajdą się Jamie Dornan jako Obieżyświat/Aragorn, Kate Winslet jako Marigold, Leo Woodall jako Halvard oraz Anya Taylor-Joy jako Seren.

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Jeśli chodzi o fabułę 3. sezonu „Pierścieni Władzy”, którego akcja rozpocznie się pięć lat po wydarzeniach z poprzedniej odsłony, Sauron (Charlie Vickers) będzie zajęty wykuwaniem Jedynego Pierścienia, podczas gdy jego armie podbijają kolejne tereny Śródziemia. Przeciwko złoczyńcy wystąpią między innymi Gandalf (Daniel Weyman), Galadriela (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), Arondir (Ismael Cruz Córdova), Gil-galad (Benjamin Walker), Celeborn (Jamie Campbell Bower), Durin IV (Owain Arthur), Disa (Sophia Nomvete), a także Marnûkh - ork, który porzucił szeregi wojsk Saurona. Tymczasem w wyspiarskim królestwie Númenoru szykuje się wojna domowa.

McKay wraz z drugim showrunnerem, J.D. Payne’em, już wcześniej zapowiadali, że 3. sezon „Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy” może stanowić nowe otwarcie dla serialu. Wszystko za sprawą pięcioletniego przeskoku czasowego i rozpoczęcia opowieści od razu od wojny elfów z Sauronem.

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