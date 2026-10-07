Takie thrillery to coś znacznie więcej niż telewizja. Primetime - recenzja

W swoim fabularnym debiucie Lance Oppenheim opowiada historię człowieka, który rzucił wyzwanie "Zagubionym". Stacja NBC uznała bowiem, że program o łapaniu predatorów może konkurować z kultowymi "Lostami". Zasady "To Catch a Predator" były proste. Aktywiści na internetowych czatach utrzymywali kontakt z dorosłymi mężczyznami składającymi dzieciom niedwuznaczne propozycje. Gdy przychodzili na, jak myśleli, seksualną schadzkę, już czekała na nich policja i ekipa telewizyjna z Chrisem Hansenem na czele. Jak dowiemy się z "Primetime", prowadzący sprzedał swój program do telewizji, pytając prezesów: co ty byś zrobił, gdyby ktoś stał przed twoim domem z penisem w ręku, czając się na twoją córkę.

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2004 rok to był czas, kiedy reality shows nie sprowadzały się już tylko do podglądania ludzi w domu Wielkiego Brata. Formuła wchodziła w coraz bardziej sensacyjne obszary: przestępczość, policję, interwencje, ludzkie tragedie i prowokacje. Dlatego "To Catch a Predator" miało szansę zaistnieć. Eksploatacyjnego charakteru w nim nie bakowało, bo żerowało na najniższych ludzkich instynktach. Choć ukrywało się pod płaszczem poważnego dziennikarstwa śledczego, sprowadzało się przecież do publicznego linczu.

Primetime - recenzja nowego thrillera

Oppenheim pokazuje mechanizmy telewizyjnej pogoni za oglądalnością, ale bardziej interesują go ludzie jakich tworzą. Hansena poznajemy, gdy ćwiczy swoje przemówienie do jednego z predatorów. Bo tym jest właśnie dla niego prowadzenie "To Catch a Predator". Rolą. Rolą sympatycznego, zatroskanego obywatela, któremu tak naprawdę zależy tylko, żeby kamera uchwyciła jak dorosły facent nakłada sobie bitą śmietanę na przyrodzenie.

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Hansen nie ma łuku postaci. On nie zmienia się na naszych oczach. Od początku jest cynicznym manipulatorem. Wcielający się w niego Robert Pattinson nawet nie próbuje sprawić, żebyśmy jego bohatera polubili. Z każdego uśmiechu wypływa ewidentny fałsz, każdy ruch jest przećwiczony, wystudiowany. Aktorowi czasem wystarczają zaciśnięte zęby, a czasami ucieka w teatralną wręcz przesadę. Od początku do końca kreuje człowieka śliskiego, pozbawionego skrupułów.

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Zmienia się za to coś w Danie, który wygrywa casting na wabika. Zakochany w musiacalach 23-latach gra nastolatka, z którymi spotykają się kolejni predatorzy. On widzi swój udział w programie jako odskocznię do kariery aktorskiej, dlatego tak się wkurza, gdy przyjaciel mówi mu, że zamiast niego wszyscy bardziej zapamiętają drapieżcę. Od tej pory zaczyna on naśladować Hansena, zatracać się w pogoni za sensacją, jakby Oppenheim nam mówił, że telewizja zniszczy każdego.

W "Primetime" nie ma klasycznych zwrotów akcji. Oppenheim stawia bowiem na eskalację. Dlatego oglądamy ludzi coraz bardziej niszczonych i korumpowanych, zatracających się w swoich telewizyjnych rolach. Choć wątki się przy tym mnożą, w filmie nie dzieje się wcale tak wiele. A jednak ogląda się to przykutym do ekranu. Nie przez dobrze poprowadzone wątki, bo tych też za dużo nie ma, ale przez stylówę. Ach, ta stylówa aż parzy.

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Oppenheim nie wyzbywa się nawyków dokumentalisty. Zdjęcia nieraz są przepalone, jakby operator kamery nie zdążył jeszcze wszystkiego dobrze ustawić. Z drugiej strony nieraz pojawiają się przesycone barwy. Bo taki też jest ten świat: sztuczny, przestylizowany, przefiltrowany przez telewizyjną estetykę. Dobrze współgra to z całą opowieścią, która trzyma się w ramach thrillera psychologicznego, a jednocześnie rozpina na medialną satyrę. Dlatego reżyser ironią potrafi rozładować napięcie, gdy Hansen ma szansę złapać grubą rybę i z nadzieją zastanawia się, czy przypadkiem nie chodzi o prezydenta (muszę ten żart tłumaczyć?).

Mimo wszystko Oppenheim nie popełnia błędów swojego bohatera. Nie goni za sensacją i nigdy nie wchodzi w rolę moralizatora. Woli się przypatrywać, podglądać, ewentualnie podbić wydarzenia, domagające się udramatyzowania. Telewizji co prawda się tak nie robi, ale kino już jak najbardziej.

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Premiera "Primetime": 9 października w kinach.

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