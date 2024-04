Szokująca historia zza kulis "Problemu trzech ciał". Dyrektor generalny skazany na śmierć za otrucie

Lin Qi, obok Brada Pitta, Davida Benioffa czy Rosamund Pike, był jednym z producentów wykonawczych serialu "Problem trzech ciał". Po tym, gdy chiński miliarder, założyciel Yoozoo Games i współtwórca opracowania gry "Game of Thrones: Winter Is Coming" otrzymał prawa do stworzenia serialu, postanowił zatrudnić do projektu prawnika Xu Yao. Mężczyzna szybko został mianowany dyrektorem generalnym, który za operacje biznesowe z Netfliksem i zabezpieczanie umów otrzymywał wynagrodzenie w wysokości niemal 3 mln dol. Kiedy okazało się, że Xu Yao nie osiąga zadowalających wyników, Lin Qi podjął decyzję o obniżeniu wynagrodzenia.