To będzie najważniejszy serial w życiu twórców "Gry o tron". Widzieliśmy science fiction "Problem trzech ciał"

Jest taka anegdota, że gdy ważyły się losy „Gry o tron”, Michael Lombardo, jeden z dyrektorów HBO spotkał Dana Weissa na siłowni. Przyszły showrunner trenował właśnie na rowerku i jednocześnie czytał „Pieśń lodu i ognia”, a egzemplarz jego książki nosił ślady intensywnej lektury – był pogięty, pozawijany i pełen pozaznaczanych fragmentów. Lombardo mówił, że to właśnie wtedy, gdy uświadomił sobie, że Dan Weiss i David Benioff poświęcają swojemu serialowi każdą wolną chwilę i żyją książką, którą chcą zekranizować, zapadała decyzja, by dać im pieniądze na stworzenie pilota „Gry o tron”.



Weissowi i Benioffowi udało się przenieść na srebrny ekran wielotomową, wielowątkową opowieść, która - również za sprawą bezprecedensowej brutalności - wydawała się ekstremalnie trudna do ekranizacji w telewizji. Zwłaszcza że po doświadczeniach z „Rzymem” HBO każdego dolara wydanego na gigantyczną produkcję kostiumową oglądało z każdej strony. Dalsze losy serialu są znane. „Gra o tron” okazała się gigantycznym sukcesem i dopiero pod koniec emisji widzowie zaczęli zauważać spadającą jakość scenariusza. I mimo wielu lat świetnych recenzji i absolutnie doskonałej oglądalności Weiss i Benioff nagle znaleźli się pod pręgierzem. Zarzucano im przede wszystkim, że gdy skończył się materiał źródłowy, czyli książki Martina, showrunnerzy nie umieli poradzić sobie z mnogością wątków i rozwojem postaci, doprowadzając do niesatysfakcjonującego i naciąganego finału.



Benioff i Weiss znaleźli się więc w dość nietypowej sytuacji. Z jednej strony mieli status legend telewizji, bo z brawurowo przenieśli na ekran ekstremalnie trudną do zaadaptowania powieść, a z drugiej musieli mierzyć się z krytyką, że ich sukces to w gruncie rzeczy sukces Martina, a oni sami jedynie wykorzystali doskonały materiał źródłowy. Co oczywiście nie jest prawdą. Przynajmniej nie do końca.



Bez względu na oceny zakończenia „Gry o tron” jej twórcy stali się gorącymi nazwiskami na serialowym rynku. Każda platforma streamingowa i każda telewizja chciała przecież powtórzyć sukces HBO. Wygrał Netflix, a Benioff i Weiss połączyli siły z Alexandrem Woo i zdecydowali się zekranizować „Problem trzech ciał”. Dla twórców „Gry o tron” będzie to prawdopodobnie najważniejszy serial w karierze, bo to on ma pokazać, czy są w stanie powtórzyć swój sukces, czy też może rację mieli krytycy, którzy wyszli spod ziemi w okolicach 6. sezonu hitu HBO.