Netflix zamawia 2. sezon "Problemu trzech ciał". Obiecuje doprowadzić historię do końca

"Problem trzech ciał" to adaptacja książki chińskiego pisarza Liu Cixina i zarazem pierwsza część jego trylogii "Wspomnień o przeszłości Ziemi". Fabuła opowiada o współczesnych naukowcach, którzy muszą zmierzyć się z największym zagrożeniem w historii ludzkości. Trop prowadzi ich do brzemiennej w skutkach decyzji podjętej przez młodą kobietę w latach 60. Na serial na podstawie powieści Netflix pieniędzy nie żałował. Ba, wydał na niego więcej niż HBO na ostatni sezon "Gry o tron". Każdy z odcinków kosztował platformę 20 mln dol. (budżet epizodów finałowej odsłony ekranizacji prozy George'a R.R. Martina zamykał się w kwocie 15 mln dol.).



"Problem trzech ciał" to zresztą nowy serial twórców "Gry o tron" - Davida Benioffa i D.B. Weissa - za który odpowiadają razem z Aleksandrem Woo. W wywiadach mówili oni już, że chcieliby doprowadzić opowieść Liu Cixina do końca. Do tej pory nie było to jednak wcale takie pewne. 1. sezon produkcji niekoniecznie od razu spełnił wygórowane oczekiwania Netfliksa. Miał solidny start, ale sukces osiągnął tylko dzięki tzw. długim nóżkom. Przez siedem tygodni gościł bowiem na globalnej liście najpopularniejszych tytułów platformy.