To jedno z największych sci-fi Netfliksa. Aż żal patrzeć na to, co platforma z nim robi

Fani tego science fiction już prawie dwa lata czekają na nową odsłonę. Wiadomo, że "Problem trzech ciał" powróci jeszcze w tym roku. Może to jednak nie być najweselsza wiadomość. Netflix zdecydował się bowiem produkcję skrócić.

Rafał Christ
problem trzech ciał science fiction netflix 2 sezon co obejrzeć
"Problem trzech ciał" zadebiutował na Netfliksie w marcu 2024 roku. Wzbudzał wielkie emocje, bo to przecież jedno z największych science fiction w historii platformy. Serwis zatrudnił do niego twórców "Gry o tron" i dał im ogromny budżet: ponad 160 mln dol., co daje około 20 mln na odcinek. I jak spożytkowali te pieniądze? Bardzo dobrze. W końcu produkcja nie tylko zyskała uznanie krytyków (78 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale też szybko stała się hitem.

Fani "Problemu trzech ciał" tylko chwilę musieli wstrzymać oddech w oczekiwaniu na dobre wieści. Zaledwie dwa miesiące po premierze Netflix zamówił dwa kolejne sezony swojego - wtedy - flagowego science fiction. Obiecał doprowadzić w ten sposób opowieść do końca. Teraz okazuje się, że wcale tak dużo odcinków nie dostaniemy.

Problem trzech ciał - ile odcinków dostanie sci-fi od Netfliksa?

Netflix co prawda słowa dotrzymuje, bo dostaniemy jeszcze zapowiedziane dwa sezony "Problemu trzech ciał". Będą one jednak znacznie krótsze niż moglibyśmy się spodziewać. Jak podaje Collider, najbliższa odsłona serialu będzie liczyć tylko sześć odcinków - dwa mniej niż pierwsza. Dowodem na to ma być fotografia z zakończenia zdjęć, na której wymieniono epizody 201-206.

Na tym jednak nie koniec. Według tych samych doniesień - opartych na wcześniejszych informacjach z planu i dokumentach dotyczących ulg podatkowych w związku z produkcją na Węgrzech - sezony 2. i 3. mogą liczyć łącznie 11 odcinków. Oznaczałoby to, że finałowa odsłona "Problemu trzech ciał" będzie składać się jedynie z pięciu epizodów.

Netflix nie potwierdził jeszcze liczby odcinków i odmówił komentarza w sprawie szczegółów harmonogramu produkcji. Czy rzeczywiście jest tak, jak wynika z najnowszych doniesień? O tym przekonamy się zapewne bliżej premiery 2. sezonu "Problemu trzech ciał". Ma się on pojawić jeszcze w tym roku, aczkolwiek dokładna data nie jest jeszcze znana.

Więcej o science fiction na Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

10.03.2026 20:04
