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Program TV na długi weekend. Co obejrzeć? Wybór jest spory

Rozpoczął się długi weekend, a co za tym idzie - widzowie mają więcej czasu na przyjrzenie się temu, co w tym czasie będzie leciało w telewizji. Co obejrzeć? Wybór, szczególnie filmów, jest naprawdę spory.

Anna Bortniak
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Program TV na długi weekend obfituje w interesujące produkcje. Pojawi się oczywiście sporo klasyków i starszych filmów, które widzowie chętnie sobie co jakiś czas przypominają, ale nie zabraknie również tych nowszych tytułów. Przeanalizowaliśmy program TV dla takich kanałów jak TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls i Stopklatka, a następnie wyłoniliśmy te filmy, z którymi można spędzić wieczór.

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Program TV na długi weekend: co obejrzeć w TV w dniach 4-7 czerwca?

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Program TV na czwartek, 4 czerwca

Najważniejszym wydarzeniem, które będzie można oglądać podczas długiego weekendu, będzie 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Wydarzenie rozpocznie się dziś, 4 czerwca, i potrwa do niedzieli. Tego dnia będzie można zobaczyć również kilka interesujących filmów i seriali, m.in. polską komedię romantyczną "Skołowani", serial kryminalny "Kruk. Szepty słychać po zmroku" czy komediodramat "Plan B".

  • TVP1: 63. KFPP w Opolu - "Debiuty" (20:00), "SuperJedynki" (22:35)
  • TVP2: "Kruk. Szepty słychać po zmroku" (odc. 1 - 01:10, odc. 2 - 02:15)
  • Polsat: "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" (22:50)
  • TVN: "Podatek od miłości" (20:00), "Plan B" (22:15)
  • TVN7: "Fokus" (20:00)
  • Stopklatka: "Seksmisja" (20:00), "Boże Ciało" (00:35)
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Program TV na piątek, 5 czerwca

Następnego dnia również będzie okazja, aby obejrzeć coś ciekawego w telewizji. Oprócz tego, że wieczorem w TVP1 zostanie wyemitowany kolejny dzień festiwalu w Opolu, na innych kanałach będzie można zrelaksować się w towarzystwie ciekawych filmów - tych starszych, jak i tych nowszych. Polsat pokaże pierwszą część "Piratów z Karaibów", a ci bardziej wytrwali widzowie będą mogli obejrzeć na tym kanale również świetne sci-fi - "Nowy początek". Na TVN-ie zostanie pokazana również "Diuna" oraz "Zakonnica".

  • TVP1: 63. KFPP w Opolu - "Premiery" (20:00), "Hip-hop. Jedno podwórko 2" (22:15)
  • TVP2: "Papillon. Motylek" (20:40), "Człowiek w żelaznej masce" (23:00)
  • Polsat: "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" (19:50), "Nowy początek" (23:00), "Ksiądz" (01:30)
  • TVN: "Diuna" (20:00), "Zakonnica" (23:20), "Plan ucieczki" (01:20)
  • TVN7: "Seks w wielkim mieście (20:00), "Wzgórza marzeń" (23:10)
  • TV4: "Ewolucja planety małp" (22:05)
  • Stopklatka: "Adwokat" (17:45), "Wieczny student" (20:00), "Krzyk" (00:35)
  • TV Puls: "Non-Stop" (22:00)
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Program TV na sobotę, 6 czerwca

Jeśli pogoda dopisze, część osób z pewnością spędzi sobotę na świeżym powietrzu. Wieczorem będzie można jednak rzucić okiem na interesujące produkcje. Oprócz kolejnego dnia festiwalu w Opolu w TVP1, na Polsacie będzie można obejrzeć "Venoma", a na TVN7 - oscarowy film "Wszystko wszędzie naraz". Na "dwójce" wieczorem zostanie natomiasyt wyemitowana produkcja "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" z Timothéem Chalametem, Elle Fanning, Seleną Gomez i Jude'em Law w rolach głównych.

  • TVP1: 63. KFPP w Opolu - "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza" (20:00), "26 lat kabaretu Neo-Nówka" (22:10)
  • TVP2: "Strażnik" (20:00), "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" (21:55)
  • Polsat: "Kochaj albo rzuć" (16:20), "Świętokrzyska Gala Kabaretowa 2025" (19:55), "Venom" (23:15)
  • TVN: "Trzy tysiące lat tęsknoty" (22:45)
  • TVN7: "Ocean's 8" (20:00), "Wszystko wszędzie naraz" (22:20), "Efekt motyla" (01:05)
  • TV4: "Bezsenność w Seattle" (12:45)
  • Stopklatka: "Starsza pani musi zniknąć" (15:50), "BFG: Bardzo Fajny Gigant" (17:40), "Horror Story" (00:10)
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Program TV na niedzielę, 7 czerwca

W niedzielę długi weekend dobiegnie końca, podobnie jak 63. KFPP w Opolu. Warto jednak ten dzień wykorzystać, aby zrelaksować się przed nadchodzącym poniedziałkiem. Co obejrzeć? Tego dnia w ciekawych filmach będzie można przebierać zarówno po południu, jak i wieczorem. Każdy znajdzie coś dla siebie.

  • TVP1: 63. KFPP w Opolu - "45 lat – jubileusz Lady Pank" (20:00), "Kiedy mnie już nie będzie..." - koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej (21:45)
  • TVP2: "Śmietanka towarzyska" (19:00), "Wielkie oczy" (20:40), "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" (01:35)
  • Polsat: "Toy Story 2" (11:45), "Madagaskar 2" (13:45), "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" (15:45), "Najmro" (20:00), "Skołowani" (22:10), "Holmes i Watson" (00:40)
  • TVN: "Pan Samochodzik i templariusze" (15:30), "Indiana Jones i świątynia zagłady" (19:45), "Sherlock Holmes" (22:15)
  • TVN7: "Madagaskar 3" (18:00), "Jack Ryan: Teoria chaosu" (20:00), "Oszukać przeznaczenie" (22:20)
  • TV4: "Asterix kontra Cezar" (11:05), "Ewolucja planety małp" (12:45)
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Anna Bortniak
04.06.2026 14:28
Tagi: Boże CiałoCo obejrzeć?Program TV
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