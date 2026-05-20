Kanał Zero TV rozpoczął nadawanie. Gdzie go obejrzeć?

Kanał Zero TV rozpoczął nadawanie. Od dziś posiadacze dekoderów Polsat Box i Netia po wybraniu na pilocie przycisku z cyfrą "0" będą mogli oglądać to, co oferuje kanał Krzysztofa Stanowskiego.

Anna Bortniak
Po kilku miesiącach oczekiwania Kanał Zero rozpoczął nadawanie w telewizji. Początkowo miało się to wydarzyć na początku lutego, jednak przez zawirowania w związku z partnerami (początkowo za dystrybucję sygnału miał odpowiadać Canal+, a za sprzedaż czasu reklamowego - TVN Media) Kanał Zero TV nie wystartował o czasie. Po porozumieniu się z Polsatem, realizacja projektu ruszyła pełną parą i już dziś Kanał Zero jest już dostępny również dla telewidzów.

Kanał Zero TV wystartował. Obejrzą go posiadacze dekoderów Polsat Box i Netia

Dziś, w środę 20 maja, w godzinach porannych wystartował Kanał Zero TV. Będzie on dostępny dla wszystkich klientów operatorów Polsat Box oraz Netia pod przyciskiem "0" na pilocie (Polsat przekazał, że nowy kanał można odnaleźć również na wszystkich modelach dekoderów Polsat Box Zero na pozycjach 24 i 919, a w Netii - 44 i 178).

Dostęp do Kanału Zero będą mieli nie tylko posiadacze Polsat Box i Netii, ale również subskrybenci serwisu Polsat Box Go. Nowy kanał dołączy do prawie 200 kanałów TV i będą go mogli oglądać zarówno posiadacze pakietu Premium, jak i Premium Sport.

Stanowski, pomysłodawca Kanału Zero, podkreślił, że liczba abonentów będzie się zwiększać, a kanał będzie dostępny również w Canal+:

W Polsat Box i Netii jest łącznie około 3,5 miliona dekoderów, które zostały przeprogramowane tak, aby po wciśnięciu przycisku 0 na pilocie uruchamiał się Kanał Zero. Już niedługo łącznie dzięki Canal+ i Toya będziemy dostępni u 7,3 mln abonentów. To przekłada się na 16,5 mln osób zasięgu technicznego w Polsce. W Canal+ pojawimy się kilka dni później. Nie 20 maja, ale dosłownie kilka dni później

- dodał.

Do tej pory Kanał Zero był dostępny wyłącznie na YouTubie. Założony przez Krzysztofa Stanowskiego projekt obejmuje rozmaite materiały, w tym autorskie programy, filmy typu commentary czy wywiady. Wydarzenia społeczne, polityczne czy sportowe komentują znane osobowości, m.in. Robert Mazurek, Tomasz Kammel, Arleta Bojke, gen. Rajmund Andrzejczak, Igor Zalewski, Joanna Pinkwart, Jacek Prusinowski czy Grzegorz Sroczyński. Istotne momenty komentuje również sam Krzysztof Stanowski.

20.05.2026 15:36
Tagi: Krzysztof StanowskiProgram TV
