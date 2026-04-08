Uczestnicy Mam talent twierdzą, że zostali ośmieszeni. Zmienili im występ?

Artyści z duetu Ikarvs, którzy wzięli udział w programie "Mam talent!", nie są zadowoleni z tego, jak w telewizji przedstawiono ich występ. Zasugerowali, że na wizję trafił zmanipulowany materiał, który ich ośmieszył.

Anna Bortniak
Trwa emisja nowego sezonu "Mam talent!", który emitowany jest od połowy lutego na kanale TVN. Mogliśmy zobaczyć w niej już kilka pamiętnych występów uzdolnionych uczestników i uczestniczek, do których zaliczyć można duet Ikarvs. Jest to polski duet elektroniczny z Warszawy, który tworzą Aleksandra Badurska i Przemysław Pstrongowski, a ich muzykę można określić jako połączenie techno i rave'u. Popularność zyskali za sprawą viralowego "Plebania Rave Remix".

Odcinek z duetem Ikarvs został wyemitowany na antenie TVN 4 kwietnia. Mimo że muzycy otrzymali 3 razy TAK (z głosowania na "tak" wyłamał się jedynie Agustin Egurrola), to nie byli oni po występie zadowoleni. I wcale nie chodziło o to, jak oni sami się zaprezentowali - wyszło na jaw, że stacja miała pokazać zmanipulować materiał i pokazała ich nie tak jak było naprawdę.

Duet Ikarvs twierdzi, że TVN zmanipulował ich występ w Mam talent!

Badurska i Pstrongowski niedługo po występie opublikowali w mediach społecznościowych komunikat na temat tego, że ich występ na żywo różnił się od tego, co pokazano w telewizji:

Słuchajcie, jak to jest możliwe, że na żywo ludzie świetnie się bawili, śpiewali, kiedy wyszliśmy już. Dostaliśmy 3 razy TAK. Jeden jedyny Agustin trochę się nie poznał, ale Agnieszka dała nam bardzo pozytywną opinię - porównała nas do Davida Bowiego. Natomiast w telewizji to zostało przedstawione w taki sposób, że muzyki nie było w ogóle słychać. Został sam suchy wokal. Nawet nie było słychać gitary.

I dodali:

Dużo osób odezwało się, które były wcześniej na naszych koncertach i słyszały, jak brzmimy realnie. Pokazujecie, że rozumiecie to, co robimy, i wiecie, że to co było wczoraj, to nie jest do końca występ na naszych warunkach. Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie, jesteście kochani.

To był pierwszy materiał dotyczący występu grupy. W kolejnym duet przekonywał, że "Mam talent!" próbuje ośmieszyć ich w mediach społecznościowych, ponieważ nie pokazują tam jednego fragmentu. Chodzi konkretnie o moment, w którym Agnieszka Chylińska chwali muzykę Ikarvsa, twierdząc, że jest w pozytywnym szoku i porównuje duet do Bowiego.

Nowe odcinki 17. sezonu programu "Mam talent!" emitowane jest co tydzień w soboty o godzinie 19:45 na antenie TVN. Format jest również dostępny na platformach Player oraz HBO Max.

08.04.2026 08:59
