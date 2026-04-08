Uczestnicy Mam talent! twierdzą, że zostali ośmieszeni. Zmienili im występ?

Trwa emisja nowego sezonu "Mam talent!", który emitowany jest od połowy lutego na kanale TVN. Mogliśmy zobaczyć w niej już kilka pamiętnych występów uzdolnionych uczestników i uczestniczek, do których zaliczyć można duet Ikarvs. Jest to polski duet elektroniczny z Warszawy, który tworzą Aleksandra Badurska i Przemysław Pstrongowski, a ich muzykę można określić jako połączenie techno i rave'u. Popularność zyskali za sprawą viralowego "Plebania Rave Remix".

Odcinek z duetem Ikarvs został wyemitowany na antenie TVN 4 kwietnia. Mimo że muzycy otrzymali 3 razy TAK (z głosowania na "tak" wyłamał się jedynie Agustin Egurrola), to nie byli oni po występie zadowoleni. I wcale nie chodziło o to, jak oni sami się zaprezentowali - wyszło na jaw, że stacja miała pokazać zmanipulować materiał i pokazała ich nie tak jak było naprawdę.

Duet Ikarvs twierdzi, że TVN zmanipulował ich występ w Mam talent!

Badurska i Pstrongowski niedługo po występie opublikowali w mediach społecznościowych komunikat na temat tego, że ich występ na żywo różnił się od tego, co pokazano w telewizji:

Słuchajcie, jak to jest możliwe, że na żywo ludzie świetnie się bawili, śpiewali, kiedy wyszliśmy już. Dostaliśmy 3 razy TAK. Jeden jedyny Agustin trochę się nie poznał, ale Agnieszka dała nam bardzo pozytywną opinię - porównała nas do Davida Bowiego. Natomiast w telewizji to zostało przedstawione w taki sposób, że muzyki nie było w ogóle słychać. Został sam suchy wokal. Nawet nie było słychać gitary.

I dodali:

Dużo osób odezwało się, które były wcześniej na naszych koncertach i słyszały, jak brzmimy realnie. Pokazujecie, że rozumiecie to, co robimy, i wiecie, że to co było wczoraj, to nie jest do końca występ na naszych warunkach. Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie, jesteście kochani.

To był pierwszy materiał dotyczący występu grupy. W kolejnym duet przekonywał, że "Mam talent!" próbuje ośmieszyć ich w mediach społecznościowych, ponieważ nie pokazują tam jednego fragmentu. Chodzi konkretnie o moment, w którym Agnieszka Chylińska chwali muzykę Ikarvsa, twierdząc, że jest w pozytywnym szoku i porównuje duet do Bowiego.

Nowe odcinki 17. sezonu programu "Mam talent!" emitowane jest co tydzień w soboty o godzinie 19:45 na antenie TVN. Format jest również dostępny na platformach Player oraz HBO Max.

Anna Bortniak 08.04.2026 08:59

