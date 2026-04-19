Uwielbiany za granicą program zmierza do Polski. Nasi prowadzący są bezbłędni

Ładowanie...

Miłośnicy komediowych programów telewizyjnych będą mieli okazję obejrzeć coś zupełnie nowego. Jakiś czas temu ogłoszono, że do Polski zmierza program "Taskmaster", który został okrzyknięty globalnym fenomenem popkulturowym. Początkowo był dostępny wyłącznie na rynku brytyjskim, a z biegiem czasu prawa do produkcji zostały sprzedane w niemal 20 krajach na całym świecie, w tym również w Polsce.

Do tej pory wiadomo było, że produkcja trafi na rynek polski, jednak widzowie wciąż nie otrzymali odpowiedzi na pytanie, kto ten program poprowadzi. Dziś stacja TVN ogłosiła gospodarzy polskiej edycji "Taskmaster". Lepiej być nie mogło.

Adam Woronowicz i Cezary Sikora poprowadzą nowy program Taskmaster

Stacja TVN ogłosiła, że Adam Woronowicz i Cezary Sikora poprowadzą polską wersję programu "Taskmaster". Woronowicz, znany z formatu "LOL: Kto się śmieje ostatni" i serialu "The Office PL", wcieli się w tytułowego Taskmastera, z kolei Sikora, komik i standuper, będzie jego Asystentem. Obaj prowadzący będą musieli współpracować: zgodnie z opisem programu, Taskmaster podejmuje decyzje, a Asystent nadaje im porządek i strukturę. Ich relacja to jeden z najważniejszych elementów formatu.

Taskmaster to gospodarz i ostateczny autorytet programu o przewrotnym poczuciu humoru. Jak czytamy na stronie TVN, jest on postacią, która nadaje ton całemu widowisku - ustala zasady gry i ocenia uczestników. Podejmuje on decyzje nie zawsze logiczne, a nawet często absurdalne. Jego perspektywa decyduje o tym, co jest sukcesem i jaki uczestnik zaskoczył go najbardziej.

Asystent odpowiada natomiast techniczne aspekty programu: tłumaczy zasady uczestnikom, pilnuje, by ich przestrzegali oraz towarzyszy im na każdym etapie rywalizacji. Mimo że asystent wydaje się być zdystansowany i uporządkowany, to podbija humor sytuacji za sprawą swojego komentarza czy po prostu obecności. Wciąż pozostaje jednak lojalny Taskmasterowi, nawet jeśli jego decyzje nie do końca są logiczne.

W "Taskmasterze" bierze udział pięciu uczestników, wśród nich komicy, aktorzy komediowi i osobowości sceniczne. Mierzą się oni z zaskakującymi zadaniami, które mogą brzmieć dla nich jak żart, ale w rzeczywistości uczestnicy muszą wykorzystać poważne metody, by je rozwiązać. Chodzi tu na przykład o wyzwania, w których w jak najbardziej spektakularny sposób należy zjeść winogrono albo wycisnąć sok z pomarańczy bez dotykania owocu. W tym programie kreatywność i interpretacja zadania często są ważniejsze niż samo jego wykonanie. Ostatecznym miernikiem sukcesu jest aprobata lub dezaprobata tytułowego Taskmastera.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 19.04.2026 15:04

Ładowanie...