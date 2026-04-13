Kontynuacja Czarownic Mayfair już w CANAL+. Im głębiej w las, tym lepiej

„Czarownice Mayfair” wystartowały w 2023 r. Ten amerykański serial fantasy - wzbogacony o elementy grozy i, co ciekawe, psychologicznego dramatu - bazuje na powieściowym cyklu „Lives of the Mayfair Witches” autorstwa Anne Rice. Tak, tej samej, która stworzyła popularne, obfite światotwórczo uniwersum, rozpoczęte ikonicznym „Wywiadem z wampirem”. Produkcja stanowi zatem część rozwijanego przez AMC tzw. „Immortal Universe” - zaraz obok serialowej adaptacji wspomnianej powieści.



Akcja koncentruje się wokół Rowan Fielding - błyskotliwej neurochirurżki, która odkrywa, że jest dziedziczką potężnej, a zarazem przeklętej dynastii czarownic z Nowego Orleanu. W miarę zgłębiania tajemnic rodu Mayfair, protagonistka zaczyna doświadczać niepokojących wizji. Wreszcie uświadamia sobie, że nad jej rodziną od pokoleń ciąży obecność tajemniczej, demonicznej istoty o imieniu Lasher - bytu, który manipuluje kolejnymi kobietami z rodu, oferując im władzę w zamian za posłuszeństwo.



Serial operuje na dwóch planach czasowych: współczesnym oraz historycznym, kreśląc przed widzem genealogiczne i psychologiczne dziedzictwo Mayfairów i coś na kształt kroniki.

Czarownice Mayfair - sezon 2. już w CANAL+

Serial zadebiutował w 2023 r. na kanale AMC i platformie AMC+, wpisując się w modę na stylizowany horror telewizyjny, w którym cała groza ma z założenia wynikać przede wszystkim z atmosfery i podejmowanej tematyki. Twórcy - Esta Spalding i Michelle Ashford - podjęły się trudnej próby przełożenia rozbudowanej, wielopokoleniowej sagi na język współczesnej telewizji. A przy okazji dopowiedzieć coś o kobiecej podmiotowości i relacjach władzy.



W Polsce 1. sezon mogliśmy oglądać w serwisie CANAL+. 13 kwietnia wpadł tam również cały sezon 2. - który... okazuje się znacznie lepszy od poprzednika.

W 2. odsłonie serial skupia się przede wszystkim na relacji Rowan ze wspomnianym Lasherem. Ta niejednoznaczna więź wiedzie bohaterkę w nowe, nieznane jej dotąd rejony - w tym aż do Europy. Podczas swojej podróży - rozumianej zarówno w sposób dosłowny, jak i emocjonalny - Rowan ostatecznie pojmuje, że jej dziedzictwo może być zarówno przekleństwem, jak i darem - a to, którym z dwojga będzie w większej mierze, zależy przede wszystkim od niej samej.



Nowe odcinki pogłębiają mitologię serialu, wprowadzają nowych bohaterów i jeszcze mocniej eksponują konflikt między przeznaczeniem a wolną wolą. Rowan mierzy się przecież się nie tylko z rosnącą potęgą Lashera, lecz także z konsekwencjami własnych decyzji. Tytuł niezmiennie, a może nawet jeszcze bardziej ujmuje stylem, gotyckim klimatem (który we współczesnych serialach pojawia się, niestety, raczej rzadko), skrupulatnym tkaniem atmosfery, powiedzmy, ezoterycznej tajemnicy, scenerią Nowego Orleanu i, oczywiście, bogatą, mroczną wizją z materiału źródłowego. Więcej tu metafizyki i poczucia niepokoju; motyw Lashera w ludzkiej formie i jego relacja z Rowan podkręca stawkę i dramaturgię, sprzyja pogłębieniu świata przedstawionego.



Główna bohaterka jest coraz bardziej rozdarta między chęcią pomagania i uzdrawiania, a żądzą władzy, a to oznacza większą moralną ambiwalencję. Widać, że postać konsekwentnie ewoluuje, zmienia się pod wpływem kolejnych doświadczeń. To jeden z wielu elementów scenariusza, które prezentują się zauważalnie ciekawiej - zaraz obok o niebo lepiej wyeksponowanych rodzinnych konfliktów. Nie da się też nie zauważyć podkręconego tempa - narracja rzadko kiedy pozwala sobie na stagnację. Słowem: oby tak dalej.

Czarownice Mayfair 2 - obsada

Alexandra Daddario – dr Rowan Fielding

Jack Huston – Lasher

Tongayi Chirisa – Ciprien Grieve

Harry Hamlin – Cortland Mayfair

Beth Grant – Carlotta Mayfair

Annabeth Gish – Deirdre Mayfair

Jen Richards – Jojo

Hannah Alline – Suzanne Mayfair

Erica Gimpel – Ellie

Barry Shabaka Henley – detektyw

Dennis Boutsikaris – Albrecht

Michał Jarecki 13.04.2026 15:48

