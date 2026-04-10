Tak wygląda Ekspedycja XD. Jest zwiastun

Malcolm XD stworzył uniwersum, które pokochała cała Polska. Zaczęło się od książek "Pastrami", "Kronik koronawirusowych", a następnie poczytny autor publikacji dostarczył nam serię "Edukacja", "Emigracja" i "Eskapada". Śmiechom nie było końca, bo świat XD prędko poszerzył się o seriale, które powstały pod szyldem CANAL+. W 2023 roku w bibliotece serwisu pojawiła się "Emigracja XD", a w ubiegłym roku subskrybenci platformy mieli okazję obejrzeć "Edukację XD". Lada moment do produkcji odcinkowych dołączy najnowsza - "Ekspedycja XD".

REKLAMA

Zwiastun serialu Ekspedycja XD już dostępny. Kiedy premiera serialu?

Niedługo przed premierą "Ekspedycji XD" CANAL+ pokazał oficjalny zwiastun serialu z uniwersum XD, który skupi się na Zbyszku i Wojtku. Produkcja będzie liczyła 5 odcinków, po 10 minut każdy. Premiera w CANAL+ zaplanowana jest na 24 kwietnia. Zwiastun obejrzycie poniżej.

Bardzo się cieszę, że mogłem zanurzyć się w nocny świat kierowców tirów i ich czarno-komediowej zemsty na ciotce, wykreowany przez Malcolma XD. Spotkanie z tym tekstem było dla mnie wielką twórczą radością, zwłaszcza ze względu na jego wyrazistą gatunkowość - skomentował Maciej Bochniak, reżyser serialu.

W centrum opowieści znajdą się bracia: Zbyszek i Wojtek (w podwójnej roli Michał Czernecki), którzy będą próbowali odzyskać przejęty przez przebiegłą ciotkę rodzinny spadek. Widzowie będzie mieli okazję zanurzyć się również w świat tirowców, który rządzi się własnymi zasadami. Wiedzą o tym dobrze koledzy Zbyszka - Mariusz Ferrari (Sławomir Pacek), Włodek (Mariusz Jakus) i Bogdan (Mariusz Ostrowski). Wojtkowi będą natomiast towarzyszyć Szuki (Marcin Miodek) i handlarz kamperami Wano (Mikołaj Chroboczek) oraz jego partnerka Jola (Katarzyna Bujakiewicz).

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 10.04.2026 12:48

