Tak wygląda Ekspedycja XD. Jest zwiastun

CANAL+ pokazał zwiastun serialu "Ekspedycja XD", spin-offu uniwersum XD. Produkcja będzie skupiała się na Zbyszku i Wojtku, braciach bliźniakach, w których wcieli się Michał Czernecki.

Anna Bortniak
ekspedycja xd oficjalny zwiastun serialm malcolm
Malcolm XD stworzył uniwersum, które pokochała cała Polska. Zaczęło się od książek "Pastrami", "Kronik koronawirusowych", a następnie poczytny autor publikacji dostarczył nam serię "Edukacja", "Emigracja" i "Eskapada". Śmiechom nie było końca, bo świat XD prędko poszerzył się o seriale, które powstały pod szyldem CANAL+. W 2023 roku w bibliotece serwisu pojawiła się "Emigracja XD", a w ubiegłym roku subskrybenci platformy mieli okazję obejrzeć "Edukację XD". Lada moment do produkcji odcinkowych dołączy najnowsza - "Ekspedycja XD".

Zwiastun serialu Ekspedycja XD już dostępny. Kiedy premiera serialu?

Niedługo przed premierą "Ekspedycji XD" CANAL+ pokazał oficjalny zwiastun serialu z uniwersum XD, który skupi się na Zbyszku i Wojtku. Produkcja będzie liczyła 5 odcinków, po 10 minut każdy. Premiera w CANAL+ zaplanowana jest na 24 kwietnia. Zwiastun obejrzycie poniżej.

Bardzo się cieszę, że mogłem zanurzyć się w nocny świat kierowców tirów i ich czarno-komediowej zemsty na ciotce, wykreowany przez Malcolma XD. Spotkanie z tym tekstem było dla mnie wielką twórczą radością, zwłaszcza ze względu na jego wyrazistą gatunkowość

- skomentował Maciej Bochniak, reżyser serialu.

W centrum opowieści znajdą się bracia: Zbyszek i Wojtek (w podwójnej roli Michał Czernecki), którzy będą próbowali odzyskać przejęty przez przebiegłą ciotkę rodzinny spadek. Widzowie będzie mieli okazję zanurzyć się również w świat tirowców, który rządzi się własnymi zasadami. Wiedzą o tym dobrze koledzy Zbyszka - Mariusz Ferrari (Sławomir Pacek), Włodek (Mariusz Jakus) i Bogdan (Mariusz Ostrowski). Wojtkowi będą natomiast towarzyszyć Szuki (Marcin Miodek) i handlarz kamperami Wano (Mikołaj Chroboczek) oraz jego partnerka Jola (Katarzyna Bujakiewicz).

10.04.2026 12:48
Najnowsze
14:01
Ta śmierć w Daredevilu zmieni wszystko. Dawać następny odcinek
Aktualizacja: 2026-04-10T14:01:00+02:00
12:48
Tak wygląda Ekspedycja XD. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2026-04-10T12:48:08+02:00
11:53
Skutki uboczne wyglądają jak adaptacja mema o smutnym Keanu. Recenzja
Aktualizacja: 2026-04-10T11:53:19+02:00
10:48
Zabawa w pochowanego 2 to czysta rozrywka. Bawiłem się doskonale
Aktualizacja: 2026-04-10T10:48:53+02:00
9:17
Gwiazdor Breaking Bad powraca do ikonicznej roli. Uronicie łezkę
Aktualizacja: 2026-04-10T09:17:41+02:00
19:15
HBO przedłuża najchętniej oglądaną komedię od dekady. No i fajnie
Aktualizacja: 2026-04-09T19:15:48+02:00
18:32
Co Elisabeth Moss robi w Testamentach? To nie jest zwyczajne cameo
Aktualizacja: 2026-04-09T18:32:00+02:00
17:13
Testamenty to godny następca Opowieści podręcznej. Mam ciarki
Aktualizacja: 2026-04-09T17:13:00+02:00
16:33
Podlasie pod ostrzałem. Powód? Język używany w filmie
Aktualizacja: 2026-04-09T16:33:00+02:00
15:26
Netflix przedłuża uwielbianą serię filmów akcji. W końcu
Aktualizacja: 2026-04-09T15:26:16+02:00
15:03
Warner znalazł nową Diunę? Niepokojące sci-fi wbije was w fotele
Aktualizacja: 2026-04-09T15:03:00+02:00
14:59
Zmarł aktor z Gry o tron. Miał 35 lat
Aktualizacja: 2026-04-09T14:59:24+02:00
14:27
Serial Mroczna materia powróci już niedługo. Co o nim wiemy?
Aktualizacja: 2026-04-09T14:27:52+02:00
13:02
Filip Gurłacz kradnie drugi plan w Podlasiu. Świetna rola
Aktualizacja: 2026-04-09T13:02:47+02:00
12:46
Franz Kafka wreszcie w streamingu. Biografię pisarza obejrzysz bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2026-04-09T12:46:02+02:00
10:51
Najbardziej wyczekiwany film 2026 roku? Nie zgadniesz
Aktualizacja: 2026-04-09T10:51:07+02:00
10:20
Nowy odcinek Daredevil: Odrodzenie pozamiatał. Jest najlepszy w historii
Aktualizacja: 2026-04-09T10:20:50+02:00
9:39
Tom Holland ocenił Odyseję Nolana. Dołożył do pieca
Aktualizacja: 2026-04-09T09:39:31+02:00
8:53
Disney chce, by kolejny Avatar był krótszy i tańszy. Ja też
Aktualizacja: 2026-04-09T08:53:36+02:00
19:19
Tak się robi cliffhangery. Widzowie nie mogą przestać gadać o nowym thrillerze
Aktualizacja: 2026-04-08T19:19:00+02:00
