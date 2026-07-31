Czy będzie 2. sezon Proud? Twórcy sprytnie to rozwiązali

Artykuł zawiera spoilery zakończenia 1. sezonu serialu "Proud".

Premiera "Proud" odbiła się szerokim echem. Odważna polska produkcja skupiła się bowiem na trudnym temacie opieki nad dzieckiem przez osobę nieheteronormatywną. Bohaterem serialu jest Filip (Ignacy Liss), który po śmierci swojej siostry, Anki (Sylwia Boroń), zostaje zmuszony, aby zaopiekować się swoją małą siostrzenicą, Tosią (Alicja Lewczuk). Początkowo zamierza nakłonić Krzyśka (Piotr Pacek), ojca dziecka, by wziął dziewczynkę pod opiekę, jednak z czasem uzmysławia sobie, że to właśnie on chce zmienić swoje życie i stać się przybranym tatą Tosi.

Proud - czy będzie 2. sezon?

Finałowy odcinek "Proud" zadebiutował na platformie HBO Max, w związku z czym widzowie zadają sobie pytanie: czy będzie 2. sezon? Po ostatnim epizodzie można stwierdzić, że twórcy sprytnie tę kwestię rozwiązali. Nowa odsłona może powstać, ale wcale nie musi, na co wskazuje otwarte zakończenie tej historii.

W ostatnim epizodzie Filip i Kiki (Maria Sobocińska) zostają zaproszeni przez matkę Krzyśka (Dorota Kolak) na obiad. Tam kobieta próbuje nakłonić Filipa, aby oddał opiekę nad Tosią jej ojcu. Krzysiek wciąż nie jest jednak chętny, by zostać ojcem. W związku z tym babcia dziewczynki informuje, że wystąpiła do sądu o adopcję dziecka. Sytuacja robi się skomplikowana, jednak Filip wciąż chce walczyć. I kiedy wydaje się, że wszystko jest już przesądzone, Krzysiek w ostatniej chwili dostarcza do sądu artykuł, z którego wynika, że jego pijana matka zostawiła go na plaży, gdy ten miał 6 lat.

Ostatnia scena pokazuje, jak adwokatka Filipa (Joanna Kulig) rozmawia z chłopakiem, zanim ponownie wejdą na salę rozpraw. Na tym serial się kończy. Nie wiadomo zatem, czy sąd wydał korzystny dla Filipa wyrok, czy może opiekę nad Tosią przejmie babcia. Dzięki temu otwartemu zakończeniu twórcy zostawili sobie uchyloną furtkę na to, by zrealizować 2. sezon serialu. Gdyby jednak okazało się, że nie ma takiej możliwości, taki finał w formie otwartego zakończenia wciąż pozostaje akceptowalny.

HBO Max ma zatem podstawy, aby kontynuować tę historię, o ile oglądalność była odpowiednio wysoka. Na oficjalne informacje na ten temat będziemy musieli jednak jeszcze zaczekać.

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