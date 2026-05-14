Kiedy premiera 5. sezonu Bridgertonów? Wielkie zaskoczenie

Jeden z najpopularniejszych seriali Netfliksa doczekał się czterech sezonów. Okazuje się, że na 5. przyjdzie nam czekać znacznie, znacznie krócej niż dotychczas.

Michał Jarecki
„Bridgertonowie” to jedna z trzech produkcji w anglojęzycznym rankingu najpopularniejszych seriali wszech czasów wszech czasów platformy (obok „Wednesday” i „Stranger Things”), które doczekały się aż dwóch sezonów obecnych w tym zestawieniu. Nic dziwnego, że końca produkcji nie widać.

Tytuł powstał na podstawie bestsellerowego cyklu powieści autorstwa Julia Quinn. Dotychczas Netflix dał światu cztery sezony głównej serii oraz spin-off o Królowej Charlotte. Teraz franczyza zostanie przedłużona o kolejny rozdział - i dostaniemy go znacznie szybciej niż mogliśmy się spodziewać.

Bridgertonowie, sezon 5. - kiedy premiera?

Podczas wydarzenia Upfront w Nowym Jorku Netflix oficjalnie potwierdził, że 5. sezon „Bridgertonów” zadebiutuje już w 2027 r. Kiedy? Tej informacji jeszcze nie znamy. Tak czy inaczej, jest to rekordowe tempo w przypadku tej serii - po raz pierwszy nowy sezon pojawi się wcześniej niż po co najmniej dwuletniej przerwie, która dotychczas była standardem.

1. część 4. sezonu zadebiutowała 29 stycznia br. i możemy się spodziewać, że również 5. odsłona zostanie podzielona na części, które Netflix zaserwuje nam w ok. miesięcznym odstępie.

Przypomnę, że ta szaleńczo rozchwytywana adaptacja bestsellerowych romansów zadebiutowała na platformie 25 grudnia 2020 r. Kolejne sezony - 2., 3. i 4. - ukazywały się odpowiednio w latach 2022, 2024 i 2026. Każda odsłona skupia się na losach innego rodzeństwa tytułowej familii Bridgertonów. 1. sezon opowiadał o Daphne, granej przez Phoebe Dynevor. W 2. główną rolę przejął Anthony, w którego wcielił się Jonathan Bailey. 3. koncentrował się na Colinie granym przez Luke’a Newtona, natomiast bohaterem czwartego był Benedict, którego zagrał Luke Thompson.

Już jakiś czas temu Netflix potwierdził, że gwiazdą 5. odsłony będzie Francesca, grana przez Hannah Dodd. Z ujawnionych informacji fabularnych wynika, że akcja nadchodzących epizodów rozpocznie się dwa lata po śmierci Johna Stirlinga.

Serwis zamówił także sezon 6., którego twarzą powinna zostać Eloise (Claudia Jessie).

Michał Jarecki
14.05.2026 12:31
Tagi: BridgertonowieSeriale Netflix
