Netflix zebrał się i pokazał listę nowości na 2026 rok. A nawet trochę więcej

Późnym wieczorem 13 maja odbyła się prezentacja w ramach czwartego już wydarzenia Upfront. Amy Reinhard, prezes ds. reklam w Netfliksie, uchyliła rąbka tajemnicy względem planów serwisu na resztę roku (i nie tylko). Robią wrażenie. 

Michał Jarecki
To będą dla Netfliksa intensywne miesiące. Nowe produkcje, wydarzenia na żywo, sport, wznowienia, a nawet... globalna trasa koncertowa. Wiemy już, które seriale powrócą, które się zakończą, jakich gwiazdorsko obsadzonych filmów, programów na żywo, stand-upów i innych podobnych możemy spodziewać się w najbliższym czasie.

W 2027 r. plan Netfliksa z reklamami trafi do 15 nowych krajów - w tym do Polski. Dzięki temu jeszcze widzów będzie mogło skorzystać z bardziej przystępnych opcji dostępu. Poza tym firma stawia na większą ilość wysokiej jakości zasobów reklamowych - na początku roku dodała do serwisu podcasty wideo, a na urządzeniach mobilnych udostępniamy też treści wideo w formacie pionowym. Dla reklamodawców nowa przestrzeń na reklamy w podcastach i pionowych filmach będzie dostępna globalnie już w 2027 roku. Zamierza też wspierać promocje sztuczną inteligencją - przy jej pomocy dąży do tego, aby reklamowanie się z pomocą Netflixa było prostsze i bardziej wydajne.

Co jednak interesuje nas najbardziej: podczas wydarzenia przedstawiono szereg nowych zapowiedzi programowych.

Poza filmami i serialami możemy liczyć na więcej NFL, m.in. na pierwszy mecz sezonu nadawany na żywo z Australii, w którym zagrają Los Angeles Rams i San Francisco 49ers, mecz w przeddzień Święta Dziękczynienia (Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams), dwa mecze w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz mecz w osiemnastym tygodniu rozgrywek. Netflix planuje też transmitować NFL Honors podczas tygodnia Super Bowl w 2027 r.

Najbardziej... nietypowym i unikalnym wydarzeniem będzie jednak niewątpliwie globalna trasa koncertowa „K-popowych łowczyń demonów” zaplanowana na 2027 r. Nieźle. Szczegóły poznamy zapewne w najbliższej przyszłości.

Netflix - powracające hity (2026 i później)

Dowiedzieliśmy się m.in., że 5. sezon „Prawnika z Lincolna” będzie już ostatnim (tytuł powróci prawdopodobnie na początku 2027 r.). Poza tym „Bridgertonowie” powrócą z 5. sezonem również już w 2027 r. - będzie to pierwszy raz w historii tej produkcji, gdy premiera dwóch kolejnychserii odbędzie się rok po roku (wcześniej nowe odsłony debiutowały co 2 lata). Dostaliśmy też potwierdzenie 4. serii „Mojego życia z Walterami” i 3. części „Rozgrywającej”. A to ciagle nie wszystko. Niestety, dokładne daty premier większości tych produkcji nie są jeszcze ustalone.

  • „Problem trzech ciał” – sezon 2 (2026)
  • „Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys” – sezon 3 (2026)
  • „Awatar: Ostatni władca wiatru” – sezon 2 (25 czerwca 2026)
  • „Życiowe błędy” – sezon 2 (2027)
  • „Black Doves” – sezon 2 (2026)
  • „Bridgertonowie” – sezon 5 (2027)
  • „Emily w Paryżu” – sezon 6 (pod koniec 2026 lub na początku 2027)
  • „Dyplomatka” – sezon 4 (2026)
  • „Cztery pory roku” – sezon 2 (28 maja 2026)
  • „Dżentelmeni” – sezon 2 (jesień 2026)
  • „Klub polujących żon” – sezon 2 (2026)
  • „Leanne” –  sezon 2 (lato 2026)
  • „Love is Blind” – sezon 11 (jesień 2026)
  • „Lupin” – część 4 (jesień 2026)
  • „Moje życie z Walterami” – sezon 4 (2027)
  • „Nikt tego nie chce” – sezon 3 (jesień 2026)
  • „Outer Banks” – sezon 5 (2026)
  • „Quarterback” – sezon 3 (14 lipca 2026)
  • „Rozgrywająca” – sezon 3 (2027)
  • „Przetrwają puszyści” – sezon 3 (2026)
  • „Prawnik z Lincolna” – sezon 5 (2027)
  • „Słodkie Magnolie” – sezon 5 (11 czerwca 2026)
  • „Oponiarze” – sezon 3 (2026)
  • „Ultimatum: Ślub albo rozstanie” – sezon 4 (2026)

Wydarzenia na żywo

Poza wspomnianym NFL uwagę zwracają Mistrzostwa Świata w Piłce Nożne Kobiet 2027. Zobaczymy też:

Nowe seriale dramatyczne

Będzie się działo. Wśród zapowiedzianych nowości uwagę zwracają m.in. serial o Aleksandrze Wielkim, który napisze, wyreżyseruje i wyprodukuje Jacob Tierney, twórca głośnego „Heated Rivalry”. Dostaniemy też nowe sci-fi, za które odpowiadają showrunnerzy genialnego „Mrocznego Kryształu” i twórcy „Stranger Things” - „The Boroughs”. Poza tym czeka nas aktorski serial „Scooby Doo: Origins” oraz kilka adaptacji klasyków literatury: „Na wschód od Edenu” z Florence Pugh, „Domek na prerii” czy „Dum i uprzedzenie”.

Nowe seriale komediowe

Nowa komedia romantyczna od twórców „Seksu w wielkim mieście” i „Emily w Paryżu” to dopiero rozgrzewka.

Nowe filmy i seriale non-fiction

Nowe stand-upy

Tak, dobrze czytacie. Mike Tyson, legenda boksu, wraca na scenę, by przedstawić światu jednoosobowe show.

  • „Louis C.K.: Ridiculous”
  • „Mike Tyson: The Return of Mike”
  • „Stavros Halkias: Uncle Stav”
  • „Wanda Sykes: Legacy”
Nowe filmy

No i wielki finał: filmy pełnometrażowe, z których niektóre powalczą zapewne o nagrody. Za półtora miesiąca dostaniemy „Enolę Holmes 3”; trwają też prace nad wkroczeniem do akcji Tylera Rake’a po raz trzeci. Lena Dunham da nam komedię romantyczną „Good Sex”, a Adam Sandler trzecią odsłonę „Dużych dzieci”. Mistrz komediowy, Brett Goldstein (m.in. „Ted Lasso” i „Terapia bez trzymanki”) napisał komedię, w której zagrał wraz z Jennifer Lopez („Biurowy romans”), a na początku 2027 r. na ekrany wkroczy wyczekiwana „Narnia”!

14.05.2026 11:25
