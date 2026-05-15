Genialny film sądowy podbija Netfliksa. Trzymajcie się fotela

"Przysięgły nr 2" pierwotnie miał być ostatnim filmem Clinta Eastwooda. Kiedy zatem produkcja trafiła na platformę streamingową Max (obecnie HBO Max), wielu widzów było przekonanych, że jest to symboliczne pożegnanie Eastwooda ze stołkiem reżyserskim. Wygląda jednak na to, że filmowiec nie zamierza zwalniać tempa - w ubiegłym roku przyznał, że pracuje już nad swoim kolejnym, niezatytułowanym jeszcze filmem i wraz z ekipą przygotowuje się do wejścia na plan.

Mimo, że "Przysięgły nr 2" nie jest zatem ostatnią produkcją Eastwooda, to z pewnością pozostanie jedną z jego najbardziej pamiętnych. Do tej pory mogli go oglądać wyłącznie subskrybenci HBO Max, natomiast od niedawna jest on dostępny również w bibliotece Netfliksa.

Przysięgły nr 2 trafił na Netflix. To thriller sądowy Clinta Eastwooda

Produkcja koncentruje się na Justinie (Nicholas Hoult), przeciętnym obywatelu Stanów Zjednoczonych, który niebawem zostanie ojcem. Kiedy niespodziewanie mężczyzna zostaje wezwany na członka ławy przysięgłych i ma stawić się do sądu w Savannah w stanie Georgia, nie jest z tego powodu zadowolony - chciał bowiem być obecny przy swojej żonie Allison (Zoey Deutch) w czasie ciąży. Obowiązek obywatelski staje się w tym momencie jednak ważniejszy, dlatego też przez kolejne dni Justin wraz z innymi ławnikami debatuje nad tym, czy mężczyzna, który stanął przed obliczem sądu, jest zabójcą.

Oskarżonemu Jamesowi (Gabriel Basso) postawiono zarzut morderstwa swojej dziewczyny, Kendell (w tej Francesa Eastwood, córka Clinta Eastwooda). Na chwile przed zabójstwem James spotkał się z partnerką w lokalnej knajpie, gdzie doszło między nimi do kłótni. W pewnym momencie dziewczyna wybiegła na zewnątrz, a on udał się za nią, gdzie sprzeczali się przy kilku świadkach. Ona odeszła, a on - odjechał samochodem. Wkrótce potem Kendall była już martwa. Kiedy adwokat i prokuratorka nakreślają ławnikom przebieg wydarzeń tej tragicznej nocy, Justin zdaje sobie sprawę, że w tym samym czasie potrącił jelenia i zaczyna podejrzewać, że ofiarą wypadku wcale nie musiało być zwierzę.

W "Przysięgłym nr 2" główny bohater staje się jednocześnie sędzią, podejrzanym oraz detektywem, który próbuje zbadać przebieg tej feralnej nocy. Dzięki temu widzowie mogą wczuć się jego sytuację, ponieważ od samego początku nie wiadomo, w jaki sposób Justin jest związany ze sprawą. Z biegiem czasu bohater zaczyna odblokowywać kolejne wspomnienia, a fragmenty retrospekcji układają się w jedną całość.

"Przysięgły nr 2" jest produkcją pełną dylematów, która w sceptyczny sposób patrzy na sprawiedliwość, w związku z czym to widzowie ostatecznie muszą zdecydować, jaki werdykt mogliby wydać - przez to, że żaden z bohaterów nie jest krystalicznie czysty, a Eastwood wcale nie nakierowuje na to, jaką decyzję podjąć, wydaje się to być niełatwe zadanie.

Poprzez te drobne elementy "Przysięgły nr 2" staje się filmem niezwykłym. Mimo że nie ma tutaj zachwycających efektów wizualnych, Eastwood genialnie operuje napięciem, zręcznie je dawkując. Symbole, niedopowiedzenia, umiejętność wzbudzenia w widzach poczucia niepewności co do ostatecznego werdyktu - to jest siłą tego filmu. Nicholas Hoult jest w całej tej zwykłości i roli najbardziej przeciętnego faceta pod słońcem bardzo przekonujący i sprawia, że produkcję ogląda się z przyjemnością.

Anna Bortniak 15.05.2026 13:25

