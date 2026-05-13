REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix wprowadza w Polsce plan z reklamami. Tak naprawdę będzie drożej

To już oficjalne. Serwis Netflix zdecydował, że wprowadzi plan z reklamami do 15 nowych krajów. Jednym z nich jest Polska.

Konrad Chwast
netlfix plan z reklamami
REKLAMA

Netflix co jakiś czas zaskakuje widzów. Zwykle zaskakują liczbą (i od jakiegoś czasu jakością) swoich produkcji. Niestety dość typową niespodzianką, jaką mają dla swoich klientów serwisy VOD są również podwyżki cen lub taka modyfikacja aktualnych planów, aby zachęcić jak największą liczbę abonentów do przejścia na droższe plany. Tym razem jednak może być taniej.

REKLAMA

Netflix wprowadza w Polsce plan z reklamami

Podczas wydarzenia Upfront Netflix zapowiedział, że rozszerzy ofertę planu z reklamami na kolejnych 15 krajów, w tym na Polskę. Na liście znalazły się również Austria, Belgia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria czy Nowa Zelandia. Nowy plan ma być dostępny w 2027 roku.

Plan z reklamami dostępny jest już między innymi w takich krajach jak Australia, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Hiszpania, Wielka Brytania i USA.

Amy Reinhard, prezes ds. reklam w Netfliksie powiedziała:

Z radością ogłaszamy rozszerzenie oferty Netflixa z reklamami do 15 nowych krajów w 2027 roku, w tym do Polski. Dla naszych subskrybentów oznacza to jeszcze więcej możliwości oglądania naszych filmów i seriali w cenie, która im odpowiada, a dla reklamodawców nową szansę na dotarcie do rzeszy zaangażowanych fanów Netflixa na całym świecie

W Informacji prasowej wysłanej do mediów serwis podkreślił, że plan odpowiada za ponad 60% wszystkich nowych subskrybentów w pierwszym kwartale tego roku w krajach, gdzie jest dostępny.

To nie jest dobra wiadomość

Niestety pojawienie się planu z reklamami może oznaczać, że w gruncie rzeczy… będzie drożej. W tym momencie Plan Podstawowy kosztuje 37 złotych miesięcznie, a Plan Standard – 55 zł. Jeśli zapowiadana opcja z reklamami wejdzie w życie, to najprawdopodobniej Netflix zlikwiduje Plan Podstawowy, aby zachęcić widzów do przejścia na plan z reklamami, albo przejścia na znacznie droższy plan Standard. Opcja reklamowa będzie zapewne kilka złotych tańsza niż istniejący obecnie Plan Podstawowy. Czy dużo tańsza? Przekonamy się w przyszłym roku.

W krajach, w których Netflix wprowadził opcję z reklamami, ta najtańsza opcja (nazywana Basic) po prostu zniknęła. W Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii proces ten zakończył się w 2024 i w 2025 roku.

Widz będzie miał więc do wyboru, albo zapłacić więcej, albo zaoszczędzić trochę grosza, ale wtedy i tak zapłaci swoim czasem.

REKLAMA

Czytaj także: Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Konrad Chwast
13.05.2026 22:35
Tagi: AbonamentPromocje
Najnowsze
20:06
Gdzie oglądać filmy o Harrym Potterze? Streaming i telewizja
Aktualizacja: 2026-05-13T20:06:00+02:00
18:25
Krytycy go zmiażdżyli, widzowie pokochali. Dziki akcyjniak opanował Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-13T18:25:00+02:00
17:33
Serial fantasy Netfliksa stał się jeszcze lepszy. Czapki z głów
Aktualizacja: 2026-05-13T17:33:00+02:00
16:17
Co to za książka we Wdowiej Zatoce? Wyjaśniamy tajemnicę z nowego odcinka
Aktualizacja: 2026-05-13T16:17:17+02:00
15:41
Nie chciałabym być na miejscu moderatora komentarzy Eurowizji. Kasuje aż furczy
Aktualizacja: 2026-05-13T15:41:00+02:00
14:13
Film Kolory zła: Czerń ma datę premiery. Netflix przyspieszył
Aktualizacja: 2026-05-13T14:13:05+02:00
13:52
Minęły lata, a fani wciąż są wściekli za skasowanie genialnego thrillera
Aktualizacja: 2026-05-13T13:52:16+02:00
12:15
Byłam tak wściekła na Eurowizję, że chciałam wyłączyć telewizor
Aktualizacja: 2026-05-13T12:15:50+02:00
11:53
Polskie filmy mają kiepski dźwięk? To posłuchajcie, co mówią Amerykanie
Aktualizacja: 2026-05-13T11:53:50+02:00
11:05
Zasady w Love is Blind: Polska. O co chodzi w programie?
Aktualizacja: 2026-05-13T11:05:23+02:00
9:55
Ahsoka powróci na Disney+. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-05-13T09:55:05+02:00
9:38
Vision oficjalnie powróci w serialu Marvela. Kiedy? Jest data
Aktualizacja: 2026-05-13T09:38:19+02:00
8:59
Widziałem nowego Punishiera i powiem tyle: takiego Marvela jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-05-13T08:59:03+02:00
8:45
Avatar 3 pewnie leci do Disney+. Serwis ujawnił datę premiery
Aktualizacja: 2026-05-13T08:45:50+02:00
23:20
Wyniki 1. półfinału Eurowizji 2026. Czy Alicja Szemplińska przeszła do finału?
Aktualizacja: 2026-05-12T23:20:28+02:00
18:37
Najbardziej antywoke serial Prime Video zaraz wraca. Amazon podał datę premiery
Aktualizacja: 2026-05-12T18:37:00+02:00
17:42
Kryminalnie niedocenione arcydzieło od HBO. Dla widzów to czołówka seriali wszech czasów
Aktualizacja: 2026-05-12T17:42:00+02:00
16:33
O co chodzi z obrączką Boyda? Nowy odcinek Stamtąd jest zagadkowy
Aktualizacja: 2026-05-12T16:33:00+02:00
15:52
Najdziwniejsza Eurowizja w historii. FBI, kontrowersje i wszystko, tylko nie muzyka
Aktualizacja: 2026-05-12T15:52:39+02:00
15:02
CANAL+ dodało najlepszy serial wojenny od lat. Perełka
Aktualizacja: 2026-05-12T15:02:26+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA