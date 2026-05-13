Netflix wprowadza w Polsce plan z reklamami. Tak naprawdę będzie drożej

Netflix co jakiś czas zaskakuje widzów. Zwykle zaskakują liczbą (i od jakiegoś czasu jakością) swoich produkcji. Niestety dość typową niespodzianką, jaką mają dla swoich klientów serwisy VOD są również podwyżki cen lub taka modyfikacja aktualnych planów, aby zachęcić jak największą liczbę abonentów do przejścia na droższe plany. Tym razem jednak może być taniej.

Netflix wprowadza w Polsce plan z reklamami

Podczas wydarzenia Upfront Netflix zapowiedział, że rozszerzy ofertę planu z reklamami na kolejnych 15 krajów, w tym na Polskę. Na liście znalazły się również Austria, Belgia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria czy Nowa Zelandia. Nowy plan ma być dostępny w 2027 roku.

Plan z reklamami dostępny jest już między innymi w takich krajach jak Australia, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Hiszpania, Wielka Brytania i USA.

Amy Reinhard, prezes ds. reklam w Netfliksie powiedziała:

Z radością ogłaszamy rozszerzenie oferty Netflixa z reklamami do 15 nowych krajów w 2027 roku, w tym do Polski. Dla naszych subskrybentów oznacza to jeszcze więcej możliwości oglądania naszych filmów i seriali w cenie, która im odpowiada, a dla reklamodawców nową szansę na dotarcie do rzeszy zaangażowanych fanów Netflixa na całym świecie

W Informacji prasowej wysłanej do mediów serwis podkreślił, że plan odpowiada za ponad 60% wszystkich nowych subskrybentów w pierwszym kwartale tego roku w krajach, gdzie jest dostępny.

To nie jest dobra wiadomość

Niestety pojawienie się planu z reklamami może oznaczać, że w gruncie rzeczy… będzie drożej. W tym momencie Plan Podstawowy kosztuje 37 złotych miesięcznie, a Plan Standard – 55 zł. Jeśli zapowiadana opcja z reklamami wejdzie w życie, to najprawdopodobniej Netflix zlikwiduje Plan Podstawowy, aby zachęcić widzów do przejścia na plan z reklamami, albo przejścia na znacznie droższy plan Standard. Opcja reklamowa będzie zapewne kilka złotych tańsza niż istniejący obecnie Plan Podstawowy. Czy dużo tańsza? Przekonamy się w przyszłym roku.

W krajach, w których Netflix wprowadził opcję z reklamami, ta najtańsza opcja (nazywana Basic) po prostu zniknęła. W Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii proces ten zakończył się w 2024 i w 2025 roku.

Widz będzie miał więc do wyboru, albo zapłacić więcej, albo zaoszczędzić trochę grosza, ale wtedy i tak zapłaci swoim czasem.

Konrad Chwast 13.05.2026 22:35

