Fantastyka na Netfliksie. Filmy i seriale, które zobaczymy w 2026 roku

Kilka dni temu Disney zapowiedział ofensywę w postaci kolejnych sezonów swoich seriali, a teraz pierwsze skrzypce w tym temacie zaczął grać Netflix. Platforma zapowiedziała jednak nie tylko nowe odsłony znanych marek, ale również oryginalne tytuły. Postanowiliśmy sprawdzić, co serwis ma do zaoferowania, jeśli chodzi o tytuły science fiction.

Netflix prezentuje nowe produkcje science fiction. Co dobrego w ofercie?

The Boroughs

Jeden z ciekawszych tytułów nie tylko gatunku, ale również roku. Serial będzie rozgrywał się w domu spokojnej starości, gdzie mamy do czynienia z malowniczą społecznością emerytów. Gdy jeden z mieszkańców wpada na dziwny trop, wraz z innymi nietypowymi bohaterami będą musieli połączyć siły, by powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed kradzieżą...czasu. Którego, siłą rzeczy, mają nieco mniej. Drużyną seniorów stanowi zacne grono - w obsadzie znaleźli się m.in. Alfred Molina, Bill Pulman, Geena Davis, Alfre Woodard, Clark Peters i Denis O'Hare. Producentami wykonawczymi są bracia Matt i Ross Dufferowie ("Stranger Things")

Premiera 21 maja.

Awatar: Ostatni władca wiatru, sezon 2

Po słodko-gorzkim zwycięstwie i uratowaniu Północnego Plemienia Wody przed inwazją Narodu Ognia, Awatar Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) i Sokka (Ian Ousley) przegrupowują się i wyruszają na misję, aby przekonać nieuchwytnego Króla Ziemi do pomocy w walce z przerażającym Władcą Ognia Ozaiem (Daniel Dae Kim). Ich podróż do niedostępnego miasta Ba Sing Se, siedziby Króla Ziemi, jest pełna niebezpieczeństw, ale też owocna. Aang poznaje bowiem Toph (Miyako), odważną młodą mistrzynię magii ziemi, i przekonuje ją, by pomogła mu dodać magię ziemi do jego mocy magii powietrza i wody. Już dziś wiadomo, że serial powróci z 3. sezonem, ale póki co - zachwycajmy się drugim, który zaraz nadejdzie.

Premiera 25 czerwca.

Problem trzech ciał, sezon 2

"Problem trzech ciał" zadebiutował na Netfliksie w 2024 roku i szybko zaskarbił sobie sympatię użytkowników. Nic dziwnego zatem, że zdecydowano się pójść za ciosem - powstanie 2. sezonu było formalnością. Choć póki co nie ma konkretnej daty powrotu serialu, zdjęcia do niego ruszyły w listopadzie zeszłego roku, a skoro Netflix podtrzymuje jego obecność w tegorocznej zapowiedzi, to można być pewnym, że powrócimy wkrótce do świata stworzonego przez Davida Venioffa, D.B. Weissa i Alexandra Woo. Do głównych członków obsady w 2. sezonie dołączą Claudia Doumit i Ellie de Lange, wcielający się kolejno w role kapitan Van Rijn i Ayli.

Tyler Rake 3

Chris Hemsworth na brak nudy narzekać nie może - za kilka miesięcy zobaczymy go w najpoważniejszej odsłonie Thora w "Avengers: Doomsday", a zanim to się wydarzy, powinniśmy otrzymać kolejną, trzecią część serii o Tylerze Rake'u. Szczegóły fabuły na ten moment nie są znane, ale jedno jest pewne - czeka nas akcja, akcja i jeszcze raz akcja. Poza Hemsworthem, Idris Elba i Golshifteh Farahani powrócą do swoich ról, a Sam Hargrave (który w międzyczasie odpowiadał m.in. za "Ostatnią rubież") ponownie zasiądzie za sterami jako reżyser. Stara ekipa wraca i zapewne znów wciągnie w wir intensywnych wrażeń.

Yeti

Gdyby się zastanowić, to w sumie ten film ma szansę na świeżość - nie przypominam sobie, by w ostatnim czasie kino podejmowało tematykę związaną z yeti. Wyręcza je Netflix w swoim nowym filmie. Choć dużo w nim tonu thrillera surviwalowego, skojarzenie ze sci-fi nasuwa się samo. "Yeti" opowie historię ojca i córki, którzy utknęli w Alpach. Gdy lawina odsłoni przed nimi coś pierwotnego z lodowca, bohaterowie, nie mając nadziei na ratunek, będą musieli zawalczyć o przetrwanie z bezlitosnym drapieżnikiem, który wtapia się w śnieg. W rolach głównych zobaczymy Chrisa Pine'a i Ionę Bell, ale skład obsady stanowią również: Ray Winstone, Sofia Boutella, Bill Milner, Lisa Loven Kongsli, Géza Röhrig, Christian Ochoa Lavernia, Ansu Kabia i Amr Waked. Niepokoi mnie udział reżyserski Michaela Chavesa, który póki co słynie głównie ze słabych horrorów, ale kto wie?

Adam Kudyba 16.05.2026 14:16

