Polskie animacje dla dorosłych. Co obejrzeć w CANAL+?

Swego czasu produkcje animowane - nie licząc może anime - kojarzyły się przede wszystkim z filmami i serialami dla młodszych odbiorców. Ewentualnie: familijnymi, które mogą zapewnić rozrywkę odbiorcy w każdym wieku. Od dłuższego czasu jednak ten rodzaj filmu funkcjonuje w świadomości odbiorców bardziej jako sposób opowiadania obrazem niż jako forma związana z przystępną, skierowaną do dzieci treścią.

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Ba, współcześnie mamy dostęp do całej masy produkcji - filmów i seriali - animowanych przeznaczonych wyłącznie dla starszych odbiorców. Tytuły dojrzałe, złożone, ambitne, trudne, a wreszcie po prostu krwawe, brutalne, wulgarne, posilające się humorem, z którym dzieciaki nie powinny obcować. Dziś skupimy się przede wszystkim na tych bardziej, powiedzmy, dowcipnych - w sporej mierze w sposób satyryczny. W Polsce mają one przecież naprawdę wielu fanów. A tak się składa, że serwis streamingowy CANAL+ postanowił wyjść im naprzeciw.

Sprawdźmy najciekawsze rodzime seriale animowane dla dorosłych, które znajdziemy w ofercie tej platformy.

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CANAL+ - seriale animowane dla dorosłych

Za większość opowiada legendarny Bartosz Walaszek. Przypomnę (choć chyba mało kto tego nie wie), że Walaszek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej animacji dla dorosłych, znany z takich produkcji jak „Kapitan Bomba”, „Blok Ekipa” i „Egzorcysta”. W pełni profesjonalnie działa już od ponad dwóch dekad. Jego kreskówki wyróżniają się prostą, celowo paskudną animacją, absurdalnymi dialogami, wulgarnym humorem i satyrą na polską codzienność. Walaszek bezlitośnie kpi z przywar swoich bohaterów (a zatem: wielu Polaków), stereotypów, polityki i popkultury, nie przejmując się dobrym smakiem ani konwenansami. Jego styl ma zarówno zagorzałych fanów, jak i przeciwników, ale trzeba przyznać jedno: nie sposób pomylić go z twórczością kogokolwiek innego.

Rycerze z Doliny Rozdupy (2 sezony)

Średniowiecze w wydaniu Bartosza Walaszka. Znaczy się: zero ogłady, za to mnóstwo absurdów, rubasznego humoru i bohaterów, którym lepiej nie powierzać odpowiedzialnych zadań. Częstokloc, Podnapletnik i Izydor służą królowi Łokietkowi, a ich rycerskie obowiązki obejmują między innymi ratowanie księżniczek, starcia z orkami, poszukiwanie niecodziennych lekarstw i konflikty z Krzyżakami. Problem w tym, że trójka wojaków częściej kieruje się własnymi zachciankami niż rozsądkiem, a nawet najprostszą misję potrafią spartolić i przekształcić w kompletną katastrofę. Walaszek - jak to Walaszek - miesza realia fantasy ze swojską codziennością, współczesnymi problemami i wulgarnymi żarcikami, tworząc parodię średniowieczno-rpgowych przygód.

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Elektroglina 2050

Jest rok 2050, policja korzysta z broni laserowej, ulice pełne są niebezpiecznych typów, a technologia - zamiast rozwiązywać wszystkie problemy - często tylko dokłada nowych. Na straży porządku stoi komisarz Brzytwa, znany jako Elektroglina, który wraz ze swoim cyberkomando mierzy się z przestępcami i zagrożeniami ze strony sztucznej inteligencji. W pracy towarzyszą mu między innymi robotyczni pomocnicy, którzy nie zawsze okazują się takim wsparciem, jakiego można by od nich oczekiwać. Kolejne śledztwa prowadzą bohaterów przez świat podejrzanych interesów, niedorzecznych przestępstw i osobliwych postaci, a futurystyczna sceneria staje się kolejnym pretekstem do serwowania charakterystycznego dla polskich animacji dla dorosłych humorku. Słowem: propozycja dla widzów, którzy lubią kryminalne motywy podane w krzywym zwierciadle, bez nadmiernego przywiązania do logiki i dobrego smaku.

Hiberman (2 sezony)

Dwudziestopięciolatek Majkel zostaje przypadkowo wciągnięty w tajny eksperyment hibernacyjny, po którym budzi się w zupełnie nowej rzeczywistości i przyjmuje tożsamość Dżordża. Zamiast spokojnego powrotu do normalności czeka go życie pod jednym dachem ze zrzędliwym naukowcem, dociekliwym Jimmym i uciążliwym Kadłubkiem. Bohaterowie regularnie pakują się w kłopoty, a ich kolejne przygody szybko wymykają się spod kontroli. W 2. sezonie Dżordż nadal musi uważać na tropicieli, a kolejne wydarzenia prowadzą go między innymi do niebezpiecznych podziemi. To absurdalna animacja, która łączy science fiction z komedią pomyłek i odklejonymi postaciami. Czego tu nie lubić?

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Elita (2 sezony)

W niedalekiej przyszłości influencerzy przejmują niemal wszystkie zawody. Granica między pracą, życiem prywatnym i nieustannym tworzeniem internetowego contentu praktycznie się zaciera. W samym centrum tego nowego, wspaniałego (?) świata znajduje się Elita - grupa internetowych osobowości, które żyją w blasku kamer, napędzają kolejne kontrowersje i nieustannie walczą o uwagę odbiorców. Nowe biznesy, viralowe trendy i rywalizacja o zasięgi sprawiają, że bohaterowie coraz częściej tracą kontrolę nad własnym wizerunkiem i sytuacją wokół siebie.

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2. sezon przenosi ich między innymi do Tajlandii oraz na prywatną wyspę tajemniczego miliardera, na której fasada luksusu skrywa nieoczekiwane niespodzianki. Serial wyśmiewa kulturę internetowej sławy, pogoń za atencją i absurdalne mechanizmy mediów społecznościowych. Pokazuje, jak łatwo zmienić swoje życie w jedno wielkie widowisko dla followersów. Bardzo, bardzo aktualne.

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