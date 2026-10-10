Czy będzie 2. sezon W głębinach? Thriller Netfliksa jest hitem

"W głębinach" w miniony czwartek, 8 października, wpłynęło na Netfliksa. Użytkownicy od razu się na nowy thriller rzucili. I to tak bardzo, że już na drugi dzień wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Na razie żadna inna produkcja nie ma z nim szans. Subskrybenci po prostu kochają odkrywać historię wioski w Nowej Fundlandii, u której wybrzeży pojawia się antyczna kałamarnica.

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Nic dziwnego. "W głębinach" łączy creature feature z emocjonalną historią wdowca, który za wszelką cenę zamierza chronić swoich najbliższych. Przy okazji walczy o utrzymanie ukochanego stylu życia w wiosce, którą interesuje się niecna korporacja. Wszystko to spina ekothriller, bo wielką wagę w fabule odgrywają zmiany klimatyczne. Atrakcji w serialu jest więc mnóstwo, a dochodzi do nich jeszcze gwiazdorska obsada. W głównej roli występuje bowiem Josh Hartnett. Produkcja musiała być hitem.

W głębinach - czy będzie 2. sezon hitu Netfliksa?

Po obejrzeniu serialu, który zgodnie z oczekiwaniami staje się hitem, nasuwa się oczywiste pytanie. Bo oczywiście, dobrze jest obejrzeć sprawnie poprowadzoną opowieść. Ale potem chce się więcej. Dlatego fani od razu zaczynają się zastanawiać, czy będzie 2. sezon. Sprawdzamy, czy jest szansa na kontynuację "W głębinach".

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Wystarczy spojrzeć na format "W głębinach", aby zorientować się, co z 2. sezonem. Otóż produkcja klasyfikowana jest jako miniserial. Czyli na przestrzeni sześciu odcinków opowiada spójną i zamkniętą historię. Tyle. Robienie kontynuacji nie jest z założenia brane pod uwagę. Choć oczywiście różnie bywa, tym razem mamy tego potwierdzenie od samego twórcy Jesse McKeown.

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(...) to jest to, co wszyscy chcieliśmy zrobić, coś co staje się wydarzeniem i coś co jest kompletne oraz satysfakcjonujące - powiedział Jesse McKeown w rozmowie z Radio Times.

Na ten moment na pewno nie dostaniemy więc 2. sezonu "W głębinach". Po wypowiedzi twórcy nie zapowiada się, żeby to miało się kiedykolwiek zmienić.

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