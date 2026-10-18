Quentin Tarantino nie kręci ostatniego filmu. Napisał scenariusz, ale plan ma inny

Widzowie już od wielu lat czekają na nowy film w reżyserii Quentina Tarantino. Ostatnia produkcja filmowca, czyli "Pewnego razu... w Hollywood", zadebiutowała w 2019 r. Była to jego dziewiąta produkcja (dwie części "Kill Billa" zalicza się jako jeden film), a to oznaczało, że już tylko jeden film dzieli Tarantino od przejścia na emeryturę. Tym ostatnim, dziesiątym dziełem miał być "Movie Critic", lecz obecnie nie możemy mieć pewności, że chodzi właśnie o ten film.

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Latem 2025 r. Tarantino ujawnił druzgocącą informację na temat "Movie Critic", twierdząc, że projekt został całkowicie porzucony. Zdradził, że początkowo został on napisany jako serial i dopiero później ewoluował on w pełnometrażową produkcję. Ostatecznie jednak projekt trafił do kosza, ponieważ reżyser stwierdził, że nikt nie będzie chciał angażować się w historię o najnudniejszym zawodzie świata, jakim jest bycie krytykiem filmowym. Spuśćmy na to zasłonę milczenia, biorąc pod uwagę, jak interesująco filmowiec o pomyśle na ten film opowiadał.

Tarantino najwyraźniej stwierdził, że to najwyższy czas, aby zaktualizować sytuację dotyczącą swojego ostatniego filmu i zrobił to sposób nie byle jaki. Reżyser po ponad dekadzie pojawił się w programie talk-show, gdzie uchylił rąbka tajemnicy na temat swoich dalszych planów w sprawie wyczekiwanej produkcji. Jedną z najważniejszych informacji była ta, że scenariusz do produkcji został ukończony. Pytanie, czy to będzie odświeżony "Movie Critic" czy coś zupełnie innego?

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Quentin Tarantino napisał scenariusz do swojego ostatniego filmu. Teraz chce zrobić przerwę i wystawić sztukę teatralną

Tarantino pojawił się niedawno w odcinku programu "The Graham Norton Show", w którym gościli również Ellen DeGeneres, Colin Farrell oraz Gemma Chan. Był to jego pierwszy występ w tym talk-show od ponad dekady. Podczas rozmowy potwierdził (za Variety), że scenariusz do jego dziesiątego filmu jest już ukończony, lecz na ten moment nie zamierza posuwać prac dalej. Zdecydował, że w tym momencie jego priorytetem jest wystawienie sztuki teatralnej "The Popinjay Cavalier" oraz spędzenie czasu z rodziną.

Napisałem scenariusz, który bardzo mi się podoba, ale chcę najpierw zająć się sztuką teatralną i zobaczyć, kim jestem; potem wrócę do rodziny, trochę pożyję, a dopiero wtedy zdecyduję, co chcę robić dalej.

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Quentin Tarantino i Colin Farrell na kanapie w programie "The Graham Norton Show"

Na ten moment nie możemy być pewni, czy chodzi o podrasowany scenariusz do "Movie Critic", czy Tarantino rzeczywiście porzucił ten pomysł i zajął się czymś innym. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie reżyser uchyli rąbka tajemnicy na temat tego, co przygotował dla widzów i czy produkcja o krytyku filmowym naprawdę trafiła do kosza.

Takiego losu nie spotkała na szczęście historia z "The Popinjay Cavalier", czyli wspomnianej sztuki teatralnej Tarantino. Ten projekt początkowo również powstawał z zamysłem nakręcenia filmu, jednak filmowiec stwierdził, że dużo lepiej sprawdzi się jako spektakl. Będzie to sztuka nie byle jaka, ponieważ główną rolę zagra w niej Sacha Baron Cohen. Komedia płaszcza i szpady zadebiutuje w marcu 2027 r. w londyńskim Phoenix Theatre i będzie wystawiany do czerwca.

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