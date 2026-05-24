Ze wszystkich filmów powstałych w ostatnich latach, "Pewnego razu...w Hollywood" nie było na mojej liście tytułów, których kontynuacji bym się spodziewał. Jeśli w ogóle, to z rąk samego Quentina Tarantino. Legendarny reżyser postanowił jednak ograniczyć się do roli scenarzysty, a stery za kamerą przekazać Davidowi Fincherowi ("Siedem", "Zodiak"). To oznacza, że dwaj znakomici twórcy, którzy na różne sposoby okształtowali współczesne kino, pracują razem. Nie ma szans, żeby ten projekt okazał się rozczarowaniem.

The Adventures of Cliff Booth - fabuła filmu

Akcja filmu ma się rozgrywać, co jasne, po wydarzeniach z "Pewnego razu...w Hollywood" - konkretniej w 1977 roku. Cliff Booth (Brad Pitt) to były kaskader, który obecnie pełni zupełnie inną rolę w hollywoodzkich korytarzach. Jest tzw. "fixerem" - działając w ukryciu i po cichu, pomaga filmowym elitom unikać skandali i trzymać najciemniejsze sekrety jej członków w ukryciu, aby mroczna strona złotej ery Hollywood pozostała nieodkryta.

Choć "Pewnego razu...w Hollywood" miało w sobie mroczne elementy, historia, którą opowiedzą Fincher i Tarantino zdaje się być jeszcze bardziej ukierunkowana w ten ton. Znając postać Cliffa Bootha, możemy się zapewne spodziewać ciętego humoru, i tu powstaje pytanie otwarte: czy będzie to raczej lekko czarna, energiczna komedia akcji, czy raczej pełna mroku i brudu podróż do hollywoodzkiego piekła? Przekonamy się już niedługo.

Kiedy premiera The Adventures of Cliff Booth? Jest data

Informacje na temat premiery "The Adventures of Cliff Booth" były jednymi z bardziej niepewnych i elastycznych - mówiło się chociażby o potencjalnej gotowości filmu na tegoroczny festiwal w Wenecji (odbywający się na początku września), jednak nie okazało się to realne. Długotrwałe dywagacje zostały jednak ostatecznie przecięte - znamy bowiem nowe szczegóły dotyczące premiery filmu i - co najważniejsze - konkretne daty.

Dzięki temu, że premiera "Narnii: Siostrzeńca czarodzieja" Grety Gerwig została przesunięta na początek 2027 roku, siłą rzeczy zwolniło się miejsce dla nowej filmowej premiery Netfliksa. Stało się jasne, że wypełni je dzieło Finchera i Tarantino. Platforma ogłosiła bowiem oficjalnie, że "The Adventures of Cliff Booth" najpierw doczeka się dwutygodniowej, wyłącznej premiery w kinach IMAX na całym świecie w dniu 25 listopada, a następnie - 23 grudnia - trafi do oferty streamingowej Netfliksa.

The Adventures of Cliff Booth - obsada filmu

Brad Pitt jako Cliff Booth

Timothy Olyphant jako James Stacy

Elizabeth Debicki

Yahya Abdul-Mateen II

Carla Gugino

Scott Caan

Holt McCallany

Corey Fogelmanis

JB Tadena

Karren Karagulian

Barry Livingston

Lauren Glazier

Peter Weller

Adam Kudyba 24.05.2026 09:02

