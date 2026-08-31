Kto wróci w 11. sezonie Rancza? Oryginalna i nowa obsada

"Ranczo" wraca na małe ekrany z nowymi odcinkami. Nadzieje na 11. sezon rozbudził reżyser Wojciech Adamczyk, który 2 lata temu opublikował zdjęcie scenariusza autorstwa zmarłego już Andrzeja Grembowicza do jednego z odcinków tej odsłony. Dziś wiadomo już, że Telewizja Polska nie zrezygnowała z pomysłu na reaktywację "Rancza" i światło dzienne po dekadzie od finału ujrzy 11. sezon serialu. Twórcy co jakiś czas odsłaniają karty, a premiera coraz bliżej - zgodnie z planem w grudniu tego roku. Kto z wystąpi w tej odsłonie?

Ranczo - kto wystąpi w 11. sezonie? Oryginalna i nowa obsada

To będzie słodko-gorzki powrót "Rancza". Wiadomo bowiem, kogo nie zobaczymy w 11. sezonie. Kilka lat temu zmarło dwóch kluczowych członków obsady - Paweł Królikowski (serialowy Kusy) oraz Franciszek Pieczka (serialowy Stach). Odeszło również kilku odtwórców drugoplanowych bohaterów, w tym Paweł Nowisz (Fabian Duda).

W serialu na szczęście pojawią się inni członkowie oryginalnej obsady. W swoje role wcielą się: Cezary Żak (Paweł Kozioł i Piotr Kozioł), Artur Barciś (Arkadiusz Czerepach), Ilona Ostrowska (Lucy Wilska), Katarzyna Żak (Kazimiera Solejukowa), Violetta Arlak (Halina Kozioł), Marta Chodorowska (Klaudia Kozioł), Magdalena Kuta (Lodzia Czerepach), Jacek Kawalec (Tomasz Witebski) i Bartłomiej Kasprzykowski (ksiądz Robert).

Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że do swojej roli nie wróci Elżbieta Romanowska, serialowa Jola. Doniesienia te potwierdziła sama aktorka, twierdząc, że nie dostała propozycji powrotu do nowego sezonu "Rancza".

Przy okazji informacji na temat tytułu 11. sezonu, "Zemsta wiedź", ujawniono także nazwiska nowych członkiń obsady. Wcielą się ona w tytułowe wiedźmy, które będą miały wpływ na mieszkańców Wilkowyj. Zagrają je: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Kalina Poks oraz Monika Pawlicka.

Premiera 11. sezonu serialu "Ranczo" zaplanowana jest na grudzień 2026 roku. Dokładna data nie jest na ten moment znana. Fnałowa odsłona będzie liczyła 6 odcinków.

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