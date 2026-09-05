Gdzie obejrzeć Ranczo? Wszystko, co wiemy o serialu

Wojciech Adamczyk to z pewnością jedna z ważniejszych postaci polskiej telewizji, zwłaszcza początku XXI wieku. Mowa o reżyserze, który w swoim dorobku ma m.in. "Rodziców nie ma w domu", "Miodowe lata", "Rodzinę zastępczą", "Na Wspólnej", "Pensjonat pod Różą", "Dziewczyny ze Lwowa". Prawdopodobnie jednak największą jego zasługą jest "Ranczo", które jest emitowane od 2006 roku z przerwami. Adamczyk wyreżyserował również film fabularny nawiązujący do serialu, "Ranczo Wilkowyje".

Spis treści:

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Ranczo - fabuła

Lucy Wilska (Ostrowska), Amerykanka polskiego pochodzenia odziedziczyła na podlaskiej wsi Wilkowyje stary dworek swoich przodków. Przyjeżdża do Polski z zamiarem wyremontowania go. Z czasem Lucy powoli wrasta w Wilkowyje, a pomaga jej w tym Kusy (Królikowski) - kiedyś utalentowany malarz, który w efekcie życiowej tragedii wpadł w alkoholizm. Lucy postanawia zamieszkać na wsi na stałe, co nie podoba się wójtowi, Pawłowi Koziołowi (Żak), a z czasem też nawiązuje z Kusym więź.

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Ranczo - ile jest sezonów?

Jak dotąd "Ranczo" doczekało się łącznie 130 odcinków, składających się na 10 sezonów. Pierwszy, historyczny epizod serialu został wyemitowany 5 marca 2006 roku, czyli ponad dwadzieścia lat temu. Patrząc na tę datę, nie wiem w co trudniej uwierzyć - czy to, że serial ma tyle lat, czy to, że 2006 rok był 20 lat temu. Niezależnie od rocznych przerw w emisji, "Ranczo" praktycznie zawsze wracało wiosną, konkretniej w marcu. Jedynym wyjątkiem był 10. sezon, który ukazał się jesienią 2016 roku.

Przez długie lata serial miał solidną passę w postaci minimum 6 milionów widzów średniej oglądalności, jednak statystyki te z czasem zaczęły spadać. Przed twórcami stoi zatem wielkie wyzwanie - nie tylko odkurzenia starej marki, ale wzbudzenia ponownego, masowego zainteresowania.

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Ranczo - gdzie obejrzeć serial?

Fani "Rancza", a także ci, którzy dotychczas nie mieli możliwości zapoznania się z fabułą serialu, mają do tego sposobność i to w dodatku bez opłat - "Ranczo" w całości jest dostępne do obejrzenia na TVP VOD. Każdy odcinek ze wszystkich dziesięciu sezonów jest dostępny do obejrzenia właśnie w ramach oferty tego serwisu, bez konieczności logowania się czy płacenia za dostęp. Lepiej zagospodarować sobie na tę przyjemność ciut więcej czasu - odcinki "Rancza" zwykle trwają powyżej 40 minut (dawniej bliżej 50, ostatnie sezony - bliżej 45). Czy to wystarczający metraż, czy może zbyt długi - to kwestia nadająca się do subiektywnej oceny widza.

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Co ciekawe, to nie jedyna platforma, na której można obejrzeć wszystkie sezony "Rancza". Serial jest również w całości dostępny do obejrzenia na Netfliksie - mając dostęp do tej platformy, można pochłonąć każdy z 10 sezonów. Tu jednak nie ma tak swobodnego dostępu, jak w przypadku TVP VOD - trzeba standardowo zapłacić, by móc skorzystać z oferty (aktualne ceny Netfliksa sprawdzicie tutaj).

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Ranczo - kiedy premiera nowego sezonu?

Jakiś czas temu polski świat popkultury został rozgrzany na nowo. Po początkowej sugestii Wojciecha Adamczyka dotyczącej istnienia scenariusza odcinka nowego sezonu "Rancza" (autorstwa nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza), twórcy, wraz z Telewizją Polską poszli za ciosem. "Ranczo" oficjalnie doczeka się reaktywacji i to w dość szybkim tempie - premiera 11. sezonu serialu zaplanowana jest na grudzień 2026 roku. Póki co nie jest znana dokładna data.

W mediach społecznościowych i przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się kolejne doniesienia i zdjęcia z planu 11. sezonu - wiemy zatem, że praca wre, a póki co nie słychać nic na temat jakichkolwiek opóźnień czy problemów na poziomie produkcji. Wiemy, że najnowsza odsłona "Rancza" będzie nosiła nazwę "Zemsta wiedźm" i w porównaniu do poprzednich sezonów, liczba odcinków będzie znacząco okrojona - 11. sezon będzie składał się z zaledwie sześciu epizodów, a ostatni ma zostać wyemitowany w styczniu 2027 roku. Planowany jest powrót do stałej pory emisji serialu - według aktualnych informacji, będą to niedziele o 20:20.

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Ranczo - obsada 11. sezonu. Stare gwiazdy i nowe postacie

Czas płynie nieubłaganie, w związku z czym niektóre powroty nie mają prawa się dokonać - spośród członków oryginalnej obsady, śmierć zabrała m.in. Franciszka Pieczkę (Stach), Pawła Królikowskiego (Kusy) oraz Pawła Nowisza (Fabian Duda). Do swojej kultowej kreacji Joli nie wróci również Elżbieta Romanowska. To wszystko nie powinno jednak spisać na straty projektu - do "Rancza" powraca bowiem wiele jego gwiazd.

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Oto aktorzy, którzy na pewno powrócą do swoich ról w 11. sezonie "Rancza:

Cezary Żak - Paweł Kozioł i Piotr Kozioł

Artur Barciś - Arkadiusz Czerepach

Ilona Ostrowska - Lucy Wilska

Katarzyna Żak - Kazimiera Solejukowa

Violetta Arlak - Halina Kozioł

Marta Chodorowska - Klaudia Kozioł

Magdalena Kuta - Lodzia Czerepach

Jacek Kawalec - Tomasz Witebski

Bartłomiej Kasprzykowski - ksiądz Robert

Do obsady 11. sezonu "Rancza" dołączyły też nowe nazwiska:

Daniel Olbrychski - Ignacy Japycz

Dorota Stalińska - wiedźma

Katarzyna Maciąg - wiedźma

Karolina Chapko - wiedźma

Paulina Chapko - wiedźma

Anna Sroka-Hryń - wiedźma

Joanna Stanecka - wiedźma

Magdalena Wróbel - wiedźma

Kalina Poks - wiedźma

Monika Pawlicka - wiedźma

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.