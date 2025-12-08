Logo
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon

O tym powrocie mówiło się od lat. Niestety, zaraz potem okazywało się, że nic z tego. Aż w końcu się udało. Jeden z najbardziej uwielbianych seriali komediowych TVP doczeka się nowych odcinków. Fani "Rancza" mogą już zacierać ręce.

Rafał Christ
ranczo nowe odcinki tvp netflix co obejrzeć premiera
TVP specjalizuje się ostatnio w powrotach uwielbianych niegdyś seriali komediowych. Nie tak dawno przecież na antenie stacji (i TVP VOD) zadebiutował nowy sezon "Rodzinki.pl". Co więcej, cieszył się on taką popularnością, że, jak już wiadomo, doczeka się kontynuacji. Tymczasem okazuje się, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się również wskrzeszenia "Rancza". I to też na pewno będzie hit. Być może nawet jeszcze większy.

Emitowane od 2006 do 2016 roku "Ranczo" podbiło serca widzów, łącząc ze sobą komedię z obserwacjami społecznymi. Niby żartobliwie, ale zawsze celnie podejmowało ważkie tematy. Dlatego tak wszyscy lubiliśmy regularnie wracać do wsi Wilkowyje i obserwować losy bohaterów serialu. Przez cały czas swojego trwania produkcja cieszyła się ogromną oglądalnością. Jakby tego było mało, potem przeżyła renesans popularności na Netfliksie. Rodzimi użytkownicy platformy też ją pokochali. Nieważne, czy dopiero ją odkrywali, czy tylko przypominali sobie ulubione odcinki - była hitem.

Ranczo - co wiemy o nowym sezonie?

Biorąc pod uwagę niesłabnącą (a wręcz wzrastającą!) popularność serialu, nic dziwnego że dużo mówiło się o jego powrocie. Do tej pory były to tylko spekulacje, najczęściej szybko dementowane. Teraz to się zmieniło. W swoich mediach społecznościowych producent Maciej Strzembosz poinformował, że "Ranczo" doczeka się nowych odcinków.

Niestety, Maciej Strzembosz za wiele informacji w swoich mediach społecznościowych nie podał. Jak widać, na ten moment wiadomo tylko, że twórcy "Rancza" dogadali się z TVP, dzięki czemu dostaniemy finałowy sezon serialu, który będzie składał się z sześciu odcinków. Możemy jednak wypatrywać dalszych informacji na temat produkcji na oficjalnych kanałach publicznego nadawcy. Mają się tam pojawić niebawem.

Rafał Christ
08.12.2025 19:52
