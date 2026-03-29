Możesz zagrać w serialu Ranczo. Reżyser szuka statystów do nowego sezonu

Pod koniec 2016 roku na małych ekranach zadebiutował ostatni odcinek serialu "Ranczo". Oznacza to, że w tym roku minie 10 lat od premiery finałowego sezonu. Mimo to widzowie wciąż są złaknieni nowych historii prosto z Wilkowyj, tym bardziej, że doniesienia na temat 11. sezonu co jakiś czas rozpalały ich nadzieje na nowo. Aż w końcu stało się to, na co wszyscy czekali: Maciej Strzembosz, producent "Rancza", poinformował, że ostatnia odsłona powstanie.

Dowiedzieliśmy się wówczas, że 11. odsłona będzie liczyła 6 odcinków. Wojciech Adamczyk, reżyser serialu, dodał, że będzie się ona znacznie różniła od poprzednich. Akcja będzie rozgrywała się dekadę po zakończeniu poprzedniego sezonu, a epizody będą miały formę jednej historii. "To będzie zupełnie inna opowieść, zaskakująca pod wieloma względami" - zapewnił reżyser.

REKLAMA

Poszukiwani statyści do 11. sezonu serialu Ranczo

Teraz pojawiła się kolejna informacja na temat serialu TVP. Tym razem Adamczyk poinformował, że szuka statystów do nowej odsłony, co oznacza, że najwierniejsi fani mogą zagrać w swojej ukochanej produkcji. Szansę na udział w serialu ma niemal 200 osób.

Drodzy Ranczersi! "Ranczo 11" zamknie opowieść o Wilkowyjach. Zgodnie z tradycją zapraszam fanów do udziału w scenach zbiorowych. Zaproszenie dotyczy wyłącznie osób dorosłych! Zainteresowani udziałem w zdjęciach są proszeni o przesłanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, stażu ranczerskiego adresu e-mail oraz zdjęcia na adres [email protected] Wybiorę te osoby, które uznam za potrzebne i proszę nie mieć pretensji - taka dola - napisał Adamczyk na Facebooku.

Reżyser poszukuje osób na 3 wakacyjne terminy - w połowie i pod koniec lipca oraz na początek sierpnia. Aby zrealizować sceny ze statystami, potrzebuje dokładnie 160 osób, które zostaną podzielone na 3 grupy. Pierwsza będzie brała udział w scenach, gdzie potrzebne będą stroje codzienne, a członkowie drugiej grupy wcielą się w dziennikarzy. W ostatniej grupie, tej najbardziej licznej, obowiązuje oficjalny dresscode, który obejmuje garnitury czy garsonki.

15 lipca kręcimy scenę, w której potrzebuję 60 statystów w codziennych strojach, jak po domu. 22 lipca potrzebuję 20 statystów jako dziennikarzy. 9 sierpnia potrzebuję 80 statystów w strojach oficjalnych: garnitury, garsonki, itp. - podkreślił reżyser.

Zdjęcia do 11. sezonu ruszą już w czerwcu, a nowe odcinki mają pojawić się jeszcze w 2026 roku. Oznaczałoby to, że pojawiłyby się one na 20-lecie "Rancza", którego premierowy odcinek zadebiutował przecież w 2006 roku. Byłoby to dla fanów z pewnością symboliczne i pięknie zakończenie opowieści o mieszkańcach z Wilkowyj.

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 29.03.2026 13:38

