Powstanie film o serialu Ranczo. Co o nim wiadomo?

W sierpniu minionego roku pojawiła się nadzieja na reaktywowanie serialu "Ranczo". Wojciech Adamczyk, reżyser serialu, opublikował zdjęcie scenariusza zatytułowanego "Ranczo 11", a także nazwę 131. odcinka, czyli "Światełko w tunelu". "W szufladzie mojego biurka…" - takim podpisem reżyser opatrzył fotografię. W tamtym momencie nie pojawiły się jednak żadne konkretne informacje na temat kontynuacji.

Niemal rok później Adamczyk ujawnił dla Pudelka, że istnieje spora szansa na nakręcenie 11. sezonu serialu. Mimo że w międzyczasie powrót do zrealizowania produkcji był utrudniony (brak aktorów, sprzeciw byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego), to ostatecznie okazało się, że kolejna odsłona jeszcze może powstać. Nowy sezon miałby być osadzony 10 lat po zakończeniu ostatniego i składać się z pięciu odcinków.

Tymczasem Ilona Ostrowska, serialowa Lucy Wilska, ujawniła, że pojawił się pomysł na jeszcze jedną produkcję nawiązującą do uwielbianego przez Polaków serialu.

Ilona Ostrowska ujawniła, że powstanie film o serialu Ranczo

Niedawno Ostrowska udzieliła wywiadu w ramach audycji "Letnisko", które nadawane jest na antenie radiowej Jedynki. Aktorka ujawniła w nim, że jeszcze w tym roku, a konkretnie w okolicach Bożego Narodzenia, odbędzie się premiera filmu o serialu "Ranczo". Ma być to film wspominkowy, który miałby przybliżyć widzom kulisy produkcji:

Mamy plany, żeby na Boże Narodzenie przygotować niebawem dla widzów i słuchaczy takie podsumowanie, (...) taką wspominkę, jaką mieli "Przyjaciele", czyli jak to powstawało, gdzie to kręciliśmy, jakie temu towarzyszyły emocje. I to chcemy za chwilę nagrać i pokazać państwu w Boże Narodzenie - ujawniła Ostrowska.

Ilona Ostrowska. Fot. TVP VOD

Aktorka została przy okazji zapytana o 11. sezon serialu. Podkreśliła, że rzeczywiście pojawił się plan na to, by w przyszłym roku zrealizować kilka odcinków, jednak wciąż jest to temat, o którym trudno jest teraz dyskutować:

Plany są na przyszły rok, żeby nakręcić kilka odcinków, ale to już jest wielką niewiadomą - skomentowała.

Ostatni odcinek "Rancza" zadebiutował pod koniec listopada 2016 roku. Oznacza to, że już w przyszłym roku minie 10 lat od premiery finałowego sezonu. Nikomu nie trzeba udowadniać, że produkcja zajmuje specjalne miejsce w sercach Polaków, bo liczby mówią same za siebie. Wszystkie sezony "Rancza" oglądało średnio 6,32 mln widzów, a największą widownię produkcja zgromadziła w 2009 r. podczas emisji 4. sezonu - w tamtym czasie perypetie mieszkańców Wilkowyj oglądało ponad 8,2 mln osób.

Anna Bortniak 22.09.2025 14:57

