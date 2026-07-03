Nadchodzą zmiany w najlepszym sequelu Yellowstone. Kto zastąpi głównych bohaterów?

"Ranczo Duttonów" spotkało się z tak ciepłym przyjęciem widzów, bo ogląda się je niczym 6. sezon "Yellowstone". Twórca sugerował, że tak będzie jeszcze przed jego premierą. Zapewniał bowiem, że podczas zdjęć wiele osób czuło, jakby nie robiło typowego sequela, tylko zwykłą kontynuację, kolejną odsłonę uwielbianej produkcji. To wrażenie ewidentnie udało się przerzucić na publiczność, która uważnie teraz śledzi każdy kolejny odcinek.



Ale "Ranczo Duttonów" dobiega końca. A właściwie już dobiegło. U nas na SkyShowtime właśnie pojawił się ósmy, przedostatni odcinek. Jesteśmy jeden epizod za Amerykanami, którzy mogli już zobaczyć finał 1. sezonu sequela "Yellowstone". Z tej okazji na jednym z portali pojawił się wywad z wcielającymi się w główne role aktorką i aktorką. Grająca Beth Dutton gwiazda zdradziła, że idzie nowe.

SERIALE Z UNIWERSUM "YELLOWSTONE" OBEJRZYSZ NA: YELLOWSTONE SkyShowtime

REKLAMA

Ranczo Duttonów - zmiany w sequelu Yellowstone

Bo już od jakiegoś czasu wiadomo, że "Ranczo Duttonów" na jednym sezonie się nie skończy. Serial dostanie 2. sezon. Jak się okazuje, nie będzie już tak bardzo skupiał się na losach dotychczasowych głównych bohaterów - Beth Dutton i Ripie Wheelerze. Zamiast tego większą rolę będą odgrywać nowowprowadzone postacie.

Grająca Beth Dutton Kelly Reilly w rozmowie z TVInsider stwierdziła, że w nadchodzącym 2. sezonie "Rancza Duttonów" weterynarz Everett McKinney będzie miał do spełnienia znacznie większą rolę niż dotychczas. Podczas oglądania kolejnej odsłony mamy bowiem odnieść wrażenie, że to bardziej show wcielającego się w niego Eda Harrisa niż głównych bohaterów.

REKLAMA

Aktorka zwróciła jednocześnie uwagę, że "Ranczo Duttonów" od początku ma czterech głównych bohaterów. Oprócz siebie i wcielającego się w Ripa Cole'a Hausera miała oczywiście na myśli Eda Harrisa i Annette Bening grającą Beulah Jackson.

Już o tym mówiłam, że mam wrażenie, że to oni nas ulepszyli. Gdybyśmy byli w tym serialu sami, moglibyśmy być operą mydlaną, a nie jesteśmy dzięki nim. Jesteśmy dramatem, nowym serialem, który ma swój ciężar. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy z nimi pracować - mówi Kelly Reilly.

Z wypowiedzi Reilly wynika, że w 2. sezonie "Rancza Duttonów" zarówno Everett McKinney jak i Beulah Jackson wysuną się z cienia Beth i Ripa. Staną się z nimi równorzędnymi, o ile nie ważniejszymi od nich bohaterami. W jaki sposób? To się dopiero okaże.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy pojawi się 2. sezon "Rancza Duttonów". Tymczasem w Polsce będziemy mogli obejrzeć finał 1. odsłony już w przyszły piątek, kiedy to zadebiutuje on na SkyShowtime.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.