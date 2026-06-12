Nowy sequel Yellowstone potwierdza: era Duttonów dobiegła końca

Jeszcze przed premierą "Rancza Duttonów" dużo mówiło się, że będzie ono niczym 6. sezon "Yellowstone". Do tej pory wydawało się to prawdziwe. W najnowszym sequelu nie tylko poznajemy dalsze losy znanych i lubianych bohaterów, ale też znajdziemy ten sam klimat. Niby wszystko wygląda sielsko i ładnie, ale wciąż czuć zagrożenie. Tym razem płynące ze strony właścicielki znacznie większego rancza niż to należące obecnie do Ripa i Beth.



Bo akcja "Rancza Duttonów" przenosi nas do Teksasu. To właśnie tam Rip i Beth zaczynają wszystko od nowa. Nic jednak nie układa się po ich myśli. Choć idzie to jak po grudzie, niestrudzenie próbują zbudować własną markę. Jeszcze do niedawna wydawało się, że są na dobrej ku temu drodze. Być może nawet staną się realną konkurencją dla Beulah Jackson i jej 10 Petal Ranch. Właśnie okazało się jednak, że twórcy mają dla bohaterów zupełnie inny plan.

"RANCZO DUTTONÓW" OBEJRZYSZ NA: RANCZO DUTTONÓW SkyShowtime

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Ranczo Duttonów - o co chodzi w S01E05?

"Ranczo Duttonów" składa się z dziewięciu odcinków. Na SkyShowtime właśnie zadebiutował piąty z nich. Jesteśmy więc za połową sezonu, co zazwyczaj oznacza stawianie fabuły na głowie. Kolokwialnie mówiąc: sprawy się rypią. Tak też dzieje się w sequelu "Yellowstone". Już w poprzednim epizodzie twórcy postawili podwaliny pod to, co właśnie się wydarzyło. Oczywiście, nie szczędząc przy tym głównych bohaterów.



Uwaga!!! Dalsza część tekstu zawiera spoilery z S01E05 "Rancza Duttonów".

W czwartym odcinku "Rancza Duttonów" całe stado bydła zostaje wybite. Jak się wcześniej już dowiadujemy, zakupiony byk był bowiem chory. Zaczął zarażać inne zwierzęta, przez co trzeba je zabić. Nie ma innej opcji. Z tego właśnie względu Rip i Beth pozostają tak naprawdę z niczym. Na koniec epizodu znajdują się już w sytuacji bez wyjścia. I teraz nadchodzi czas podjęcia trudnych decyzji.

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Na początku piątego odcinka Rip z ciężkim sercem opuszcza Beth, żeby sprzymierzyć się z wrogiem. Liczy, że Beluah da mu pracę. Ma rację. Otrzymuje posadę kierownika rancza, na którym od razu zaprowadza nowe porządki. A raczej stare, bo rządzi tak jak na Yellowstone u Johna Duttona - twardą ręką. Nowa pracodawczyni nie ma nic przeciwko, dlatego podczas uroczystej kolacji udaje mu się wynegocjować sowitą pensję.

Kiedy tylko kolacja dobiega końca, a Rip wraca do domu, na 10 Petal Ranch zjawia się Beth. Ona też ma dla pani Jackson pewną propozycję. Również chce u niej pracować i pomóc ranczu odzyskać dawną chwałę. Beluah daje się na to namówić. W międzyczasie pada jednak znamienne zdanie. Znanej nam jeszcze z "Yellowstone" bohaterce udaje się wynegocjować stawkę 20 proc. zysków. To dużo. Dlatego nowa pracodawczyni zastanawia się, czy nie przemianować rancza na Dutton Ranch. I wtedy Beth wypala: "Duttonowie nie mają z tym układem nic wspólnego. Moje nazwisko nie jest na sprzedaż".

Wraz z dobiciem targu jasne staje się, że to już oficjalne. Era Duttonów dobiegła końca. To już nie oni rozdają karty. Zostali rozegrani, a wręcz przegrali. Stracili wszystko, zaczynają od zera, pracują na rozwój rancza kogoś innego. Dla nich nie jest to nawet powrót do punktu wyjścia. To upadek na dno. Dlatego nie wyglądają, jakby się cieszyli z rozwoju sytuacji. Ba! O ile Ripowi udaje się jeszcze utrzymać pozory, Beth każde słowo więźnie w gardle. Ewidentnie nie czuje się komfortowo.

Wraz z tą drastyczną zmianą zasad gry, "Ranczo Duttonów" nabiera rumieńców. Bo otwartym pozostaje pytanie, jak długo główni bohaterowie wytrzymają w pracy dla Beluah. Dobrze przecież wiemy, że to nie są ludzie, których da się trzymać w ryzach. Być może już knują, jak wykaraskać się z zawartgo układu. Być może mają, jakiś ukryty plan, żeby przywrócić nazwisku Dutton dawną chwałę. Tego dowiemy się jednak dopiero w kolejnych odcinkach najnowszego sequela "Yellowstone".

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.