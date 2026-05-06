Tak wygląda nowe Yellowstone. Mroczny zwiastun Rancza Duttonów 

Czekali na to wszyscy, którzy nie mogli przeżyć finału “Yellowstone”. No i się doczekaliśmy. Tak wygląda “Dutton Ranch” na zwiastunie.  

Konrad Chwast
Bez dwóch zdań “Yellowstone” jest jednym z najważniejszych wydarzeń serialowych w ostatniej dekady. Nie chodzi nawet o to, że serial cieszył się wielką oglądalnością, bo takich produkcji było przecież wiele. Najciekawsze w jego popularności jest, jak wiele dzieje się po jego zakończeniu. Twórca serialu razem z Pramaount+ pracuje w pocie czoła, aby dowieźć kolejne seriale rozszerzające to, co wiemy o rodzinie Duttonów.  

Dutton Ranch (Ranczo Duttonów) – zwiastun 

Serial nazywa się roboczo “nowym sezonem Yellowstone”, a to dlatego, że opowie o losach dwójki uwielbianych bohaterów. Beth (czyli córka Johna Duttona) i Rip (czyli najbardziej zaufany człowiek głowy rodziny) wyprowadzają się do Teksasu, gdzie planują założyć własne ranczo. A tam, jak możemy się spodziewać, nie będzie wcale tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać.  

W zwiastunie widzimy mniej więcej to, czego możemy się spodziewać. Bohaterowie próbują odnaleźć się w nowym świecie, co nie będzie łatwe. Na miejscu bowiem trafią w sam środek istniejących już konfliktów, zaszłości i rodzin, które wcale nie są tak otwarte, jak mogliby oczekiwać. Styl zwiastuna jest raczej mroczny, znacznie mroczniejszy niż to, co widzieliśmy w “Yellowstone”. Czy to oznacza gwałtową zmianę nastroju serialu? Moim zdaniem niekoniecznie, ale być może serial okaże się znacznie bardziej... duszny.  

Oprócz Cole’a Hausera i Kelly Reilly występują także Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz Ed Harris i Annette Bening. 

Pierwsze dwa odcinki “Dutton Ranch”  zadebiutują już 22 maja w SkyShowtime, a kolejne będą pojawiały się co tydzień. Produkcja liczy dziewięć odcinków. 

Konrad Chwast
06.05.2026 11:17
Tagi: SkyShowtimeYellowstone
