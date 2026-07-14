Yellowstone pokonane. Nowy western zmiażdżył serial

W Polsce produkcje z uniwersum "Yellowstone" możemy oglądać w SkyShowtime, natomiast w Stanach Zjednoczonych western stworzony przez Taylora Sheridana, a także jego spin-offy, prequele i sequele są dostępne w Paramount+. Ich liczba jest już pokaźna - do oryginalnego "Yellowstone" dołączyły bowiem "1883", "1923", "Marshals", "Madison" oraz "Ranczo Duttonów". Dowodzi to temu, że widzowie zakochali się w sadze wielopokoleniowej rodziny Duttonów i oglądają ją na potęgę. Ostatnio padł nawet rekord, który sprawił, że na Paramount+ pojawił się nowy faworyt, który prześcignął "Yellowstone".

Ranczo Duttonów największym serialem na Paramount+. Pokonał Yellowstone

"Ranczo Duttonów" przez każdy kolejny tydzień od premiery w maju znajdowało się na szczycie zestawienia w serwisie Paramount+ na całym świecie - informuje serwis Collider. Każdy odcinek zdobywał średnio 13,3 mln wyświetleń, a sam serial zadebiutował z liczbą 12,9 mln wyświetleń, co czyni go największa premierą serialu oryginalnego w historii Paramount+.

"Ranczo Duttonów" triumfowało jednak nie tylko w streamingu, ale również w stacji telewizyjnej Paramount Network, gdzie było najchętniej oglądanym serialem. Premierowy sezon produkcji stworzonej przez Chada Feehana oglądało średnio 2 mln widzów, co zapewniło jej tytuł najchętniej oglądanego nowego serialu w telewizji kablowej od 3 lat. Sukces goni sukces, ale na szczęście wszystko zostało w rodzinie Duttonów.

Teraz pozostaje czekać na to, co twórca przygotuje w 2. sezonie "Rancza Duttonów", który został już zapowiedziany. Biorąc pod uwagę, jakie liczby wykręciła premierowa odsłona i jakie pochwały zebrała, można przypuszczać, że nowe odcinki również zaskoczą widzów i udowodnią, że uniwersum Sheridana wciąż ma się dobrze.

"Ranczo Duttonów" to spin-off uwielbianego "Yellowstone", który skupia się na Beth Dutton (Kelly Reilly) oraz Ripie Wheelerze (Cole Hauser), którzy osiedlają się w Teksasie, z dala od rancza Yellowstone, aby zbudować wspólną przyszłość. Bohaterowie zderzają się jednak z brutalną rzeczywistością, kiedy bezwzględni właściciele rywalizującego rancza nie cofną się przed niczym, aby chronić swoje imperium. Beth i Rip znajdują się bowiem w miejscu, gdzie więzy krwi są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, przebacza się tylko na chwilę, a za przetrwanie trzeba zapłacić wysoką cenę.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...