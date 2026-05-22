Kiedy kolejne odcinki Rancza Duttonów? Harmonogram

Niby pojawienie się nowego sequela "Yellowstone" nie jest newsem. Uniwersum Taylora Sheridana co chwilę się przecież powiększa. W marcu dostaliśmy "Marshals", które odrzuca formułę serialu głównego i skręca w stronę policyjnego procedurala. Niedługo potem na SkyShowtime dołączyło do niego "Madison", które - z kolei - w ogóle nie łączy się z sagą Duttonów i wytycza własne fabularne ścieżki. Dopiero więc teraz fani neowesternu z Kevinem Costnerem dostają to, na co czekali od jego zakończenia.



Bo "Ranczo Duttonów" nie szuka nowych rozwiązań. To sequel "Yellowstone" z prawdziwego zdarzenia. Ba! Zwykło się o nim nawet mówić jak o 6. sezonie serialu głównego. Wystarczy pobieżny rzut oka na opis fabuły, aby się przekonać, że właśnie tak należy go traktować. To przecież historia Beth i Ripa, którzy razem z Carterem przenoszą się na małe ranczo w Teksasie. Nie mają jednak z górki. Teraz muszą je utrzymać i nie cofną się przed niczym, aby to zrobić.

Ranczo Duttonów - kiedy kolejne odcinki sequela Yellowstone?

W Polsce "Ranczo Duttonów" pojawia się z lekkim opóźnieniem. Pierwsze odcinki nowego sequela "Yellowstone" zadebiutowały w Stanach Zjednoczonych jeszcze 15 maja. U nas ich premiera zalicza więc tygodniowy poślizg. No ale wreszcie możemy zasiąść do seansu, bo pierwsze dwa epizody są już dostępne na SkyShowtime.

Cały 1. sezon "Rancza Duttonów" składa się jednak z dziewięciu odcinków. Kiedy więc na SkyShowtime pojawią się kolejne? Pełen harmonogram emisji nowego sequela "Yellowstone" prezentuje się następująco:

Odc. 1 - 22 maja

Odc. 2 - 22 maja

Odc. 3 - 29 maja

Odc. 4 - 5 czerwca

Odc. 5 - 12 czerwca

Odc. 6 - 19 czerwca

Odc. 7 - 26 czerwca

Odc. 8 - 3 lipca

Odc. 9 - 10 lipca

Oznacza to, że kolejne odcinki "Rancza Duttonów" będą pojawiać się na SkyShowtime w nadchodzące piątki. Aż do 10 lipca, kiedy to na platformie zadebiutuje finał 1. sezonu najnowszego sequela "Yellowstone".

Rafał Christ 22.05.2026 11:36

