REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Kiedy kolejne odcinki Rancza Duttonów? Harmonogram

Doczekaliśmy się nowego sequela "Yellowsone". "Ranczo Duttonów" właśnie zadebiutowało na SkyShowtime. Oczywiście nie w całości. Na start dostaliśmy dwa odcinki. A kiedy na platformie pojawią się kolejne? Oto pełen harmonogram emisji serialu.

Rafał Christ
ranczo duttonów yellowstone kiedy odcinki skyshowtime
REKLAMA

Niby pojawienie się nowego sequela "Yellowstone" nie jest newsem. Uniwersum Taylora Sheridana co chwilę się przecież powiększa. W marcu dostaliśmy "Marshals", które odrzuca formułę serialu głównego i skręca w stronę policyjnego procedurala. Niedługo potem na SkyShowtime dołączyło do niego "Madison", które - z kolei - w ogóle nie łączy się z sagą Duttonów i wytycza własne fabularne ścieżki. Dopiero więc teraz fani neowesternu z Kevinem Costnerem dostają to, na co czekali od jego zakończenia.

Bo "Ranczo Duttonów" nie szuka nowych rozwiązań. To sequel "Yellowstone" z prawdziwego zdarzenia. Ba! Zwykło się o nim nawet mówić jak o 6. sezonie serialu głównego. Wystarczy pobieżny rzut oka na opis fabuły, aby się przekonać, że właśnie tak należy go traktować. To przecież historia Beth i Ripa, którzy razem z Carterem przenoszą się na małe ranczo w Teksasie. Nie mają jednak z górki. Teraz muszą je utrzymać i nie cofną się przed niczym, aby to zrobić.

REKLAMA

Ranczo Duttonów - kiedy kolejne odcinki sequela Yellowstone?

W Polsce "Ranczo Duttonów" pojawia się z lekkim opóźnieniem. Pierwsze odcinki nowego sequela "Yellowstone" zadebiutowały w Stanach Zjednoczonych jeszcze 15 maja. U nas ich premiera zalicza więc tygodniowy poślizg. No ale wreszcie możemy zasiąść do seansu, bo pierwsze dwa epizody są już dostępne na SkyShowtime.

Cały 1. sezon "Rancza Duttonów" składa się jednak z dziewięciu odcinków. Kiedy więc na SkyShowtime pojawią się kolejne? Pełen harmonogram emisji nowego sequela "Yellowstone" prezentuje się następująco:

  • Odc. 1 - 22 maja
  • Odc. 2 - 22 maja
  • Odc. 3 - 29 maja
  • Odc. 4 - 5 czerwca
  • Odc. 5 - 12 czerwca
  • Odc. 6 - 19 czerwca
  • Odc. 7 - 26 czerwca
  • Odc. 8 - 3 lipca
  • Odc. 9 - 10 lipca
REKLAMA

Oznacza to, że kolejne odcinki "Rancza Duttonów" będą pojawiać się na SkyShowtime w nadchodzące piątki. Aż do 10 lipca, kiedy to na platformie zadebiutuje finał 1. sezonu najnowszego sequela "Yellowstone".

Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
"RANCZO DUTTONÓW" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
RANCZO DUTTONÓW
SkyShowtime
REKLAMA
Rafał Christ
22.05.2026 11:36
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtimeYellowstone
REKLAMA
Najnowsze
11:56
Gdzie była Maeve, gdy Homelander dostawał baty? Wyjaśnia twórca The Boys
Aktualizacja: 2026-05-22T11:56:39+02:00
11:36
Kiedy kolejne odcinki Rancza Duttonów? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-05-22T11:36:12+02:00
10:15
Elonowi Muskowi nie podobał się finał The Boys. Twórca serialu odpowiada
Aktualizacja: 2026-05-22T10:15:19+02:00
9:58
Pasja 2 opóźniona. Kiedy trafi do kin?
Aktualizacja: 2026-05-22T09:58:24+02:00
8:50
Odyseja będzie wielka. To drugi najdłuższy film w karierze Nolana
Aktualizacja: 2026-05-22T08:50:22+02:00
20:32
Na ostatni sezon Rodu smoka nie będziemy długo czekać. Taką przerwę akceptuję
Aktualizacja: 2026-05-21T20:32:00+02:00
20:15
Najciekawsze zmiany w Odysei, które wyjdą filmowi Nolana na dobre
Aktualizacja: 2026-05-21T20:15:49+02:00
19:19
Idziesz na Mandalorian i Grogu? Oto wszystko, co musisz wiedzieć przed seansem
Aktualizacja: 2026-05-21T19:19:00+02:00
18:23
Finał The Boys lepszy niż Gry o tron? Widzowie wydali wyrok
Aktualizacja: 2026-05-21T18:23:14+02:00
17:57
Julia z Love is Blind: Polska nie wyszła za mąż. W programie wygrała coś innego
Aktualizacja: 2026-05-21T17:57:00+02:00
17:35
Łatwogang przejedzie Polskę na rowerze. Jest nowa zbiórka
Aktualizacja: 2026-05-21T17:35:03+02:00
15:36
Ranczo Duttonów: recenzja. To Yellowstone ery TikToka
Aktualizacja: 2026-05-21T15:36:00+02:00
14:05
Powstanie Ojciec chrzestny 4. Jest też zła wiadomość
Aktualizacja: 2026-05-21T14:05:47+02:00
13:15
Mandalorian i Grogu nie powinni byli trafić do kin. Recenzja
Aktualizacja: 2026-05-21T13:15:22+02:00
11:37
Netflix pokazał zwiastun filmu Kolory zła: Czerń. Doczekaliśmy się
Aktualizacja: 2026-05-21T11:37:46+02:00
11:32
Michelle Pfeiffer opowiedziała o planie Madison. "Nie było klimatyzacji"
Aktualizacja: 2026-05-21T11:32:53+02:00
10:52
Testamenty powrócą do Gileadu. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2026-05-21T10:52:08+02:00
9:13
Kiedy premiera Love is Blind: Polska Reunion? Netflix potwierdził
Aktualizacja: 2026-05-21T09:13:15+02:00
6:33
Jak skończył się komiks The Boys? Porównujemy z serialem
Aktualizacja: 2026-05-21T06:33:00+02:00
18:42
Lubię The Boys, ale dzięki Bogu to już koniec
Aktualizacja: 2026-05-20T18:42:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA