The Boys śmieje się z Yellowstone. To zabawne i trochę prawdziwe

Choć 5. sezon „The Boys” nie ma dobrej prasy, to cały czas nie można odmówić mu ciętego języka i ostrej krytyki show-biznesu. W 7. epizodzie, który został wyemitowany w ostatnią środę, bohaterowie odwiedzili studio filmowe należące do korporacji Vought. Mogliśmy zobaczyć tam nie tylko próby do ogłoszenia Homelandera bogiem, ale również fragment planu jednego z seriali, który mógł przypominać „Yellowstone”.

The Boys kontra Yellowstone

„Chłopaki” są świadkami sceny, w której jeden z superbohaterów rozgrywa właśnie finałową scenę swojego serialu. Widzimy coś na kształt kowbojskiego show, w którym jeden z herosów łapie serialowy odpowiednik Starlight przemycająyą „nielegalnych migrantów”. Scena jest patetyczna, naiwna i dość dobrze oddaje, jaki chłam produkuje Vought. I jednocześnie wbija szpileczkę w „Yellowstone”, lekko naśmiewając się z konserwatywnej bezpośredniości, która przecież widoczna jest w serialu.

Następnie strażnik rozmawia ze scenarzystą „Amerykańskiego Strażnika” (bo tak nazywa się to show, i zarzuca mu:

To chociaż napisz mi taki finał, który nie jest totalnym syfem złożonym z konserwatywnych stereotypów.

Na co showrunner odpowiada:

AI od Taylora Sheridana nie akceptuje poprawek.

Ten żart jest trochę bardziej złożony, bo odwołuje się do dyskusji, jaka odbyła się za pośrednictwem mediów między właśnie Sheridanem a Ericiem Kripkem, czyli twórcą serialu „The Boys”.



Sheridan był bowiem znany z tego, że sam pisze swoje seriale i nie zgadza się na wprowadzenie żadnych poprawek. Nie korzysta z pomocy innych. Dla wyjaśnienia: większość showrunnerów zbiera ekipę scenarzystów, z którymi razem pracują nad scenariuszem serialu. W zależności od stylu pracy, mogą dzielić się pisaniem konkretnych odcinków, scen lub po prostu zderzać pomysły.



„The Boys” nabija się ze stylu pracy Sheridana, ale warto pamiętać, że „Yellowstone” wcale nie jest tak jednoznaczny politycznie, jak chcieliby tego jego krytycy.

Konrad Chwast 16.05.2026 17:09

