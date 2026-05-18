Na taki sequel czekali fani Yellowstone. Już okrzyknęli go arcydziełem

Amerykanie już dostali pierwsze odcinki nowego sequela "Yellowstone". U nas "Ranczo Duttonów" zadebiutuje już za chwilę. Według opinii widzów ze Stanów Zjednoczonych jest na co czekać. Fani neowesternowego uniwersum Taylora Sheridana już nazywają serial arcydziełem.

Rafał Christ
ranczo duttonów yellowstone spin off opinie premiera skyshowtime co obejrzeć
Fani "Yellowstone" od dawna wyczekiwali nowego sequela. Na długo przed jego premierą twórcy zapewniali przecież, że będzie jak 6. sezon uwielbianego serialu. Trudno było odmówić im racji, skoro tym razem dostajemy opowieść o Beth i Ripie, którzy przenieśli się na mniejsze ranczo w Teksasie i teraz muszą o nie walczyć. Faktycznie taki opis "Rancza Duttonów" brzmi jak kontynuacja wątków i tematów podejmowanych w produkcji głównej całego neowesternowego uniwersum.

Jak się okazuje, właśnie takiego serialu fani potrzebowali. Po raz pierwszy dostajemy bowiem sequel z prawdziwego zdarzenia. Niedawne "Marshals" odeszło od ustalonej w serialu głównym konwencji na rzecz kryminalnego procedurala. "Madison" okazało się natomiast odcinać od znanych nam postaci, opowiadając zupełnie inną i samodzielną historię. W tym ciągle poszerzającym uniwersum "Ranczo Duttonów" dostarcza wreszcie widzom emocji, jakich łaknęli od zakończenia "Yellowstone".

Ranczo Duttonów - opinie o sequelu Yellowstone

Już wcześniej krytycy mieli okazję zachwycić się "Ranczem Duttonów". Nowy serial z uniwersum "Yellowstone" cieszy się 83 proc. pozytywnych recenzji. Po emisji dwóch pierwszych odcinków w Stanach Zjednoczonych w zeszły piątek, widzowie w mediach społecznościowych wykazują nawet większy entuzjazm. Piszą wprost: to arcydzieło.

"Ranczo Duttonów" jest jak znalezienie butelki ulubionego burbonu... Pzypomina "Yellowstone" znacznie bardziej niż "Marshals". (...) 10/10

"Ranczo Duttonów" to kolejne arcydzieło z uniwersum "Yellowstone"

Co za fantastyczny start "Rancza Duttonów". Wspaniała obsada. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, dokąd to wszystko zmierza. Kolejne arcydzieło od Taylora Sheridana

- czytamy na X (dawny Twitter).

Czytając takie opinie, aż chce się włączyć te pierwsze odcinki "Rancza Duttonów". Już za chwilę będziemy mogli to zrobić. Serial zadebiutuje w naszym kraju w najbliższy piątek, 22 maja. Pojawi się oczywiście na SkyShowtime, gdzie dołączy do pozostałych seriali z uniwersum "Yellowstone".

18.05.2026 16:31
