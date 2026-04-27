Wyczekiwany serial ze świata Yellowstone traci twórcę przed 2. sezonem
Już w przyszłym miesiącu na SkyShowtime zadebiutuje "Ranczo Duttonów", które zapowiada się na 6. sezon "Yellowstone". Choć serial nie doczekał się jeszcze premiery, już wiadomo, że jeśli wróci z 2. sezonem, to dojdzie w nim do zakulisowych zmian.
"Yellowstone" niby zakończyło się w 2024 roku, ale jego uniwersum wciąż prężnie się rozwija. W ostatnim czasie dostaliśmy kilka powiązanych z serialem produkcji, jak "Marshals" czy (choć w tym wypadku związki są raczej symboliczne) "Madison". Dopiero teraz nadchodzi jednak najbardziej wyczekiwany sequell sagi rodziny Duttonów.
"Ranczo Duttonów" skupia się na losach dobrze nam znanych Beth Dutton i Ripa Wheelera, którzy po wydarzeniach przedstawionych w "Yellowstone" postanowili osiedlić się na znacznie mniejszym ranczu. Ponieważ muszą o nie walczyć, fabuła nasuwa naturalne skojarzenia z serialem głównym. Nic więc dziwnego, że osobom zaangażowanym w produkcję zdarzyło się określać ją mianem 6. sezonu "Yellowstone". Dlatego właśnie fani tak bardzo nie mogą się jej doczekać.
Ranczo Duttonów - problemy za kulisami sequela Yellowstone
Choć "Ranczo Duttonów" kontynuuje spuściznę serialu Taylora Sheridana i Johna Linsona, podobnie jak w wypadku "Marshals" odpowiada za niego już ktoś inny. Twórcą i showrunnerem nadchodzącej produkcji z uniwersum "Yellowstone" jest Chad Feehan. Przynajmniej na razie. Bo niedługo ma się to zmienić.
Jak podaje Puck News, na planie "Rancza Duttonów" doszło do starć między Chadem Feehanem a pozostałymi osobami zaangażowanymi w produkcję. W szczególności chodzi tu o ludzi, którzy z "Yellowstone" związani są od samego jego początku, w tym oczywiście wcielających się w główne role Cole'a Hausera i Kelly Reilly. Nie spodobało się to Taylorowi Sheridanowi i producentowi Davidowi Glasserowi.
Wychodzi więc na to, że Chad Feehan utracił swoje stanowisko showrunnera "Rancza Duttonów". W przypadku odnowienia produkcji na 2. sezon przez Paramount już na nie nie wróci. Jego miejsce miałby zająć inny scenarzysta 1. odsłony nadchodzącego sequela "Yellowstone".
W Stanach Zjednoczonych 1. sezon "Rancza Duttonów" zadebiutuje już 15 maja. W Polsce sequel "Yellowstone" pojawi się już tydzień później, 22 maja na SkyShowtime.
