REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

A jednak będzie 6. sezon Yellowstone. Choć nazywa się inaczej

"Yellowstone" skończyło się jeszcze w 2024 roku. Uniwersum serialu Taylora Sheridana ciągle się jednak rozrasta. Jeden sequel dostalśmy przed chwilą, drugi pojawi się za chwilę, a w dalszej perspektywie jest kolejny. I to właśnie na "Ranczo Duttonów" fani oryginału powinni czekać najbardziej. Wygląda na to, że będzie niczym 6. sezon pierwowzoru.

Rafał Christ
yellowstone 6 sezon skyshowtime premiera co obejrzeć
REKLAMA

Za chwilę fani "Yellowstone" wyjdą ze świata Duttonów, ale pozostaną w Montanie. W zmierzającym na SkyShowtime sequelu "The Madison" będziemy bowiem śledzić losy rodziny z Nowego Jorku, która przenosi się w okolice doliny tytułowej rzeki. Tam ich życie zostaje wystawione na próbę, dzięki czemu otrzymujemy poruszające studium żałoby i więzi międzyludzkich.

"The Madison" będzie jednak tylko chwilową przerwą od losów znanych nam już bohaterów. A jakby komuś brakowało Duttonów, to zawsze może sięgnąć po rozpoczęty przed chwilą serial "Marshals: Historia z Yellowstone", w którym dowiadujemy się, co po wydarzeniach przedstawionych w produkcji głównej dzieje się z Kaycem. Jak się okazuje, zostaje on agentem federalnym i tropi kolejnych przestępców, chroniąc jednocześnie najmroczniejsze tajemnice swojej rodziny.

SERIALE Z UNIWERSUM "YELLOWSTONE" OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
YELLOWSTONE
SkyShowtime
REKLAMA

Yellowstone - nowy sequel jest jak 6. sezon serialu

Ale! To oczywiście nie wszystko. W niedalekich planach jest także "Ranczo Duttonów". W tym akurat sequelu zajrzymy do również dobrze nam znanych Beth Dutton i Ripa Wheelara. Para przeprowadza się na ranczo w Teksasie, które musi chronić przed bezwzględnym rywalem. Brzmi znajomo? Powinno! Zapowiada się klimat rodem z serialu oryginalnego. Tak też uważa sam reżyser produkcji.

Greg Yaitanes jest reżyserem nie tylko nadchodzącego "Rancza Duttonów", ale też "Marshals". W rozmowie z portalem Collider stwierdził on, że chciałby zobaczyć crossover obu produkcji - Kayce powinien pojawić się w serialu poświęconym Beth i Ripowi. Dlaczego?

Dużo o tym rozmawialiśmy, bo każde z nich chce być w serialu drugiego. Wydaje mi się, że Kayce powinien pojawić się w "Ranczu Duttonów". Jako fan oszalałbym wtedy. Byłoby to bardzo fajne. Nie wiem po prostu, czy Beth odnalazłaby się równie dobrze w świecie "Marshals". Kayce naturalnie wpasowałby się w "Ranczo Duttonów", bo jest podobne do "Yellowstone". Wiele osób zaangażowanych w "Ranczo Duttonów" czuło się, jakby robiło 6. sezon "Yellowstone"

- mówi Greg Yaitanes w rozmowie ze wspomnianym portalem.

Według słów Grega Yaitanesa "Ranczo Duttonów" oznacza więc powrót do korzeni. Ma być duchową kontynuacją "Yellowstone". Tym samym fani serialu Taylora Sheridana mogą już zacierać ręce. A przynajmniej zacząć. Nie wiadomo, ile jeszcze przyjdzie nam na nadchodzący sequel czekać. Wciąż nie ma on konkretnej daty premiery.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
17.03.2026 09:13
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtimeYellowstone
Najnowsze
19:45
Czy Miłość i śmierć jest na faktach? Straszliwa zbrodnia
Aktualizacja: 2026-03-16T19:45:00+01:00
16:21
Jedna bitwa po drugiej zgniotła Grzeszników. To była mocna walka
Aktualizacja: 2026-03-16T16:21:00+01:00
16:04
Ten rok będzie mocarny. Co zamiesza na Oscarach 2027?
Aktualizacja: 2026-03-16T16:04:00+01:00
15:11
Chalamet dostał zimny prysznic na Oscarach. To kara za arogancję
Aktualizacja: 2026-03-16T15:11:00+01:00
13:12
„Star Trek”: w jakiej kolejności oglądać seriale i filmy? I co z tym całym Kelvin Timeline?
Aktualizacja: 2026-03-16T13:12:49+01:00
13:07
Prowadzący Oscarów uderzył w czuły punkt. Chodzi o wyspę Epsteina
Aktualizacja: 2026-03-16T13:07:11+01:00
12:30
HBO Max pokazało nowości na marzec 2026. Trudno będzie się oderwać
Aktualizacja: 2026-03-16T12:30:00+01:00
11:21
Niesamowity występ podczas gali Oscarów. Patrzcie, jak buja
Aktualizacja: 2026-03-16T11:21:00+01:00
9:56
Kultowy serial science fiction wraca. Czekaliśmy ponad 20 lat
Aktualizacja: 2026-03-16T09:56:14+01:00
8:50
Polak, który dostał Oscara. Kim jest Maciek Szczerbowski?
Aktualizacja: 2026-03-16T08:50:16+01:00
4:13
Jedna bitwa po drugiej zgarnęła najważniejszego Oscara. A jak poszło jej konkurentom?
Aktualizacja: 2026-03-16T04:13:57+01:00
3:36
Oscary 2026 już wręczone. Które filmy zgarnęły statuetki?
Aktualizacja: 2026-03-16T03:36:32+01:00
1:08
Polska mistrzem Oscarów? Sprawdzamy, jak nasi twórcy poradzili sobie na gali
Aktualizacja: 2026-03-16T01:08:04+01:00
15:06
Tom Hardy i jego najlepsze filmy. 11 kreacji, które wyrywają z butów
Aktualizacja: 2026-03-15T15:06:00+01:00
13:30
Aktorzy, którzy nie cierpią swoich ról i filmów. Jest ich sporo
Aktualizacja: 2026-03-15T13:30:00+01:00
13:06
Netflix podwędził serial od HBO. Mroczny kryminał na faktach trafił do serwisu
Aktualizacja: 2026-03-15T13:06:23+01:00
12:28
Sherlocka Holmesa grało prawie 100 aktorów. Wybieramy najlepszych
Aktualizacja: 2026-03-15T12:28:00+01:00
12:01
Fantastyczny kinowy akcyjniak trafił do Prime Video. I z miejsca rozbił bank
Aktualizacja: 2026-03-15T12:01:13+01:00
11:38
Tak wygląda horror od Polki i twórców Stranger Things. Jest gęsty i niepokojący
Aktualizacja: 2026-03-15T11:38:06+01:00
11:21
Genialny thriller w HBO Max. Aronofsky zmienił się w Ritchiego
Aktualizacja: 2026-03-15T11:21:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA