A jednak będzie 6. sezon Yellowstone. Choć nazywa się inaczej
"Yellowstone" skończyło się jeszcze w 2024 roku. Uniwersum serialu Taylora Sheridana ciągle się jednak rozrasta. Jeden sequel dostalśmy przed chwilą, drugi pojawi się za chwilę, a w dalszej perspektywie jest kolejny. I to właśnie na "Ranczo Duttonów" fani oryginału powinni czekać najbardziej. Wygląda na to, że będzie niczym 6. sezon pierwowzoru.
Za chwilę fani "Yellowstone" wyjdą ze świata Duttonów, ale pozostaną w Montanie. W zmierzającym na SkyShowtime sequelu "The Madison" będziemy bowiem śledzić losy rodziny z Nowego Jorku, która przenosi się w okolice doliny tytułowej rzeki. Tam ich życie zostaje wystawione na próbę, dzięki czemu otrzymujemy poruszające studium żałoby i więzi międzyludzkich.
"The Madison" będzie jednak tylko chwilową przerwą od losów znanych nam już bohaterów. A jakby komuś brakowało Duttonów, to zawsze może sięgnąć po rozpoczęty przed chwilą serial "Marshals: Historia z Yellowstone", w którym dowiadujemy się, co po wydarzeniach przedstawionych w produkcji głównej dzieje się z Kaycem. Jak się okazuje, zostaje on agentem federalnym i tropi kolejnych przestępców, chroniąc jednocześnie najmroczniejsze tajemnice swojej rodziny.
Yellowstone - nowy sequel jest jak 6. sezon serialu
Ale! To oczywiście nie wszystko. W niedalekich planach jest także "Ranczo Duttonów". W tym akurat sequelu zajrzymy do również dobrze nam znanych Beth Dutton i Ripa Wheelara. Para przeprowadza się na ranczo w Teksasie, które musi chronić przed bezwzględnym rywalem. Brzmi znajomo? Powinno! Zapowiada się klimat rodem z serialu oryginalnego. Tak też uważa sam reżyser produkcji.
Greg Yaitanes jest reżyserem nie tylko nadchodzącego "Rancza Duttonów", ale też "Marshals". W rozmowie z portalem Collider stwierdził on, że chciałby zobaczyć crossover obu produkcji - Kayce powinien pojawić się w serialu poświęconym Beth i Ripowi. Dlaczego?
Dużo o tym rozmawialiśmy, bo każde z nich chce być w serialu drugiego. Wydaje mi się, że Kayce powinien pojawić się w "Ranczu Duttonów". Jako fan oszalałbym wtedy. Byłoby to bardzo fajne. Nie wiem po prostu, czy Beth odnalazłaby się równie dobrze w świecie "Marshals". Kayce naturalnie wpasowałby się w "Ranczo Duttonów", bo jest podobne do "Yellowstone". Wiele osób zaangażowanych w "Ranczo Duttonów" czuło się, jakby robiło 6. sezon "Yellowstone"
- mówi Greg Yaitanes w rozmowie ze wspomnianym portalem.
Według słów Grega Yaitanesa "Ranczo Duttonów" oznacza więc powrót do korzeni. Ma być duchową kontynuacją "Yellowstone". Tym samym fani serialu Taylora Sheridana mogą już zacierać ręce. A przynajmniej zacząć. Nie wiadomo, ile jeszcze przyjdzie nam na nadchodzący sequel czekać. Wciąż nie ma on konkretnej daty premiery.
