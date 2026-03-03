Co dalej po Marshals? Nowe seriale Yellowstone nadchodzą

Ładowanie...

Jeszcze w czasie swojego trwania "Yellowstone" dostało dwa prequele. O ile "1883" to był jeden strzał, "1923" doczekało się dwóch sezonów. Ostatni z nich skończył się jeszcze w kwietniu zeszłego roku. Od tamtej pory nie mieliśmy z Duttonami do czynienia. To się zmieniło dokładnie wczoraj, 2 marca. Na SkyShowtime zadebiutowało bowiem "Marshals", które przedstawia dalsze losy doskonale nam znanego Kayce'a Duttona.

Yellowstone - wszystkie zapowiedziane spin-offy

Spis treści:

"Marshals: Historia z Yellowstone" otwiera nową erę w historii "Yellowstone". To pierwszy sequel serialu głównego. Ale na pewno nie jedyny z tych zapowiedzianych na najbliższą przyszłość. I to naprawdę "najbliższą", bo już tylko tygodnie dzielą nas od premiery kolejnej kontynuacji.

Madison

Przed nami jeszcze sporo odcinków "Marshals: Historii z Yellowstone", które co poniedziałek będą debiutować na SkyShowtime. Spin-off poświęcony Kayce'emu ledwo się rozkręci, a już dostaniemy kolejny sequel "Yellowstone". W tym wypadku bez żadnego Duttona w roli głównej. "Madison" skupia się bowiem na losach rodziny z Nowego Jorku, która osadza się w dolinie tytułowej rzeki w Montanie. Tam próbuje przepracować żałobę i problemy we wzajemnych relacjach. W rolach głównych zobaczymy Kurta Russella i Michelle Pfeiffer.

Premiera "Madison": 27 marca na SkyShowtime.

Dutton Ranch (tytuł roboczy)

Jak sam tytuł wskazuje, akurat w tym sequelu wracamy do Duttonów. Tym razem poznamy dalsze losy Beth Dutton i Ripa Wheelera. Na liczącym 7 tysięcy akrów ranczu próbują ułożyć sobie spokojne życie, o jakie walczyli przez wiele lat. Trudne czasy i zaostrzająca się konkurencja sprawiają jednak, że bohaterowie muszą podejmować niełatwe decyzje. Mają one pozwolić im przetrwać i ochronić to, co zbudowali.

Premiera "Dutton Ranch": jeszcze w tym roku na SkyShowtime.

1944

Ten prequel został zapowiedziany jeszcze w 2023 roku. Jego akcja ma rozgrywać się między wydarzeniami przedstawionymi w "1923" i "Yellowstone". Jak sam tytuł wskazuje, możemy się spodziewać, że w tle nie zabraknie II wojny światowej. O czym dokładnie serial ma opowiadać? Tego na ten moment jeszcze nie wiadomo.

Data premiery "1944" nie jest jeszcze znana.

6666

"6666" zapowiedziano nawet wcześniej niż "1944". Pierwsze informacje na temat produkcji pojawiły się w 2021 roku. Jego akcja ma rozgrywać się na tytułowym ranczu w Teksasie. Z "Yellowstone" mogliśmy się dowiedzieć od Ripa, że to miejsce, w którym "praktycznie wymyślono kowbojowanie". Niestety, prace nad produkcją od lat się przeciągają i nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie miały ruszyć pełną parą.

Rafał Christ 03.03.2026 13:02

